Bitazza und Fuse.io stellen bahnbrechende Web3 App auf der Token2049 vor

Bangkok (ots/PRNewswire)

Der Brückenschlag von Web2 zu Web3 für reale Auswirkungen in der Welt

Die Bühne ist bereit für ein bahnbrechendes Debüt, als Bitazza ( www.bitazza.com), Asiens am schnellsten wachsende digitale Vermögensplattform, in Zusammenarbeit mit Fuse ( www.fuse.io), dem führenden Blockchain-Ökosystem für Geschäftszahlungen, die Freedom World App auf der Token2049, einer der führenden Web3 Veranstaltungen des Jahres, vorstellt. Diese revolutionäre Anwendung ist bereit, die Welten von Web2 und Web3 zu überbrücken, Türen zu Branchen zu öffnen, die bisher nur begrenzten Zugang zur Blockchain-Technologie hatten, und letztendlich virtuelle Erfahrungen in greifbare reale Vorteile zu verwandeln.

Freedom World ist stolz darauf, seine bisher bedeutendste Partnerschaft mit niemand Geringerem als dem kultigen Mystic Valley Festival bekannt zu geben ( https://mysticvalley.io). Mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 2016 zurückreicht, und einer spektakulären Rückkehr im Jahr 2020 wird Mystic Valley im Jahr 2024 ein triumphales Comeback feiern. Diese Zusammenarbeit markiert einen entscheidenden Moment in der Reise von Freedom World, wo virtuelle und reale Erfahrungen in der Mystic Valley Community in der App zusammenkommen.

Auf der Token2049 werden die Teilnehmer einen Einblick in die bemerkenswerten Funktionen der App erhalten, darunter das NFT-Ticketing, die soziale Integration der App durch Blog-Posts und Push-Benachrichtigungen, die Airdrop-Funktionalität und die Einlösung von MYST-Tokens für echte Privilegien wie exklusive Waren und erfrischende Getränke.

Die Kraft von Freedom World entfesseln

Freedom World App bietet ein vielseitiges Toolkit für Unternehmen, darunter ein tokenisiertes Punktesystem zur Erstellung und Verwaltung digitaler Währungen, eine Themenanpassung zur Anpassung der Markenidentität, eine Airdrop-Funktionalität für direkte Community-Belohnungen, ein Empfehlungssystem als Anreiz für die Mitgliederwerbung, Push-Benachrichtigungen für Sofortnachrichten, einen anpassbaren News-Feed für interaktive Inhalte, NFT-Mining für einzigartiges Community-Engagement, eine Aufladefunktion zur Förderung der Unterstützung und eine E-Commerce-Plattform für die nahtlose Monetarisierung von Produkten und Dienstleistungen – alles innerhalb des Ökosystems der App.

Die Mystic Valley Experience

Vor der unberührten Kulisse der Khao Yai-Täler in den unberührten Gebieten Thailands ist das Mystic Valley Festival das ultimative Wochenende mit bezaubernder Musik inmitten von Natur und Technologie. Das alle vier Jahre stattfindende Mystic Valley Festival ist eines der bedeutendsten Musikfestivals in der Region und bietet mehr als 10 beeindruckende Bühnen. Das Festival ist in einem rustikalen und unterirdischen Ethos verwurzelt und vereint Musik und Natur zu einem unvergesslichen dreitägigen und nächtlichen Fest. Nach einem durchschlagenden Erfolg im Jahr 2017 und einem bahnbrechenden Vorstoß in die Blockchain-Technologie im Jahr 2020 verspricht das Mystic Valley 2024 die bisher außergewöhnlichste Fusion zu werden.

Freedom World App und Mystic Valley Festival laden Sie ein, sie auf dieser transformativen Reise zu begleiten, auf der das Virtuelle auf das Reale trifft, Technologie das Musikerlebnis verbessert und Innovation den Weg für greifbare, reale Auswirkungen ebnet.

