IAA Mobility 2023: TRONITY launcht App mit neuen Features

Mannheim (ots)

Spannende Insights für Fahrer:innen von E-Autos

Neue App mit vollständigem Funktionsumfang für unterwegs

TRONITY verwaltet größte virtuelle Flotte von Elektrofahrzeugen

Das 2020 gegründete Startup TRONITY erleichtert Fahrer:innen den Zugang zu den Daten von ihren Elektroautos. Dadurch lassen sich ohne zusätzliche Hardware die Fahrzeugdaten auswerten, Kosten im Blick behalten und ein digitales sowie finanzamtkonformes Fahrtenbuch führen. Von Peugeot über Mercedes bis hin zu Porsche arbeitet das Unternehmen dabei mit etablierten Fahrzeugherstellern zusammen. TRONITY launcht auf der diesjährigen IAA Mobility eine von Grund auf neu entwickelte Version seiner App.

Mehr über das eigene E-Auto erfahren

TRONITY bietet mit seiner 2020 geschaffenen Plattform eine herstellerübergreifende Lösung für E-Auto-Besitzer:innen, die nachhaltig fahren und ihr Fahrzeug effizient nutzen wollen. Dabei lassen sich im Rahmen eines Accounts auch mehrere Fahrzeuge verschiedener Hersteller verwalten. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatnutzer:innen zur Optimierung ihrer Mobilität als auch an Selbstständige, die ein finanzamtkonformes Fahrtenbuch führen möchten. Ebenfalls angesprochen sind Fahrer:innen von Firmenwagen, die mit TRONITY Dienstfahrten und Fahrten zur Arbeitsstätte dokumentieren wollen.

Auch Flottenmanager:innen in Unternehmen profitieren von der Möglichkeit, Einblicke zu mehreren Fahrzeugen parallel zu erlangen. Darüber hinaus unterstützt die Anwendung beim Gebrauchtwagenkauf eines E-Autos, indem Informationen zu Batterie- und Allgemeinzustand des Fahrzeugs sowie potentielle Unterhaltungskosten in nur wenigen Schritten komfortabel angezeigt werden. Mit 17 Millionen gespeicherten Fahrten und über 1.654 MWh verwalteter Batteriekapazität stellt die TRONITY Community schon heute die weltweit größte virtuell verwaltete Flotte an Elektrofahrzeugen dar.

Torsten Born, CEO und Co-Founder von TRONITY, möchte mit seinem Unternehmen für mehr Transparenz und Begeisterung für die Elektromobilität sorgen: "Wir sind überzeugt, dass die Elektromobilität einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen und effizienten Fortbewegung leisten kann. Gleichzeitig stellen E-Autos für viele Fahrer:innen eine Blackbox dar. Mit TRONITY gewähren wir einen transparenten Einblick in die Fahrzeugdaten von E-Autos und wollen so mehr Leidenschaft für die Elektromobilität wecken."

TRONITY auch von unterwegs nutzen

TRONITY löst die bisherige Companion-App seines umfassenden Web-Angebots durch eine von Grund auf neu entwickelte und vollkommen eigenständige App ab. Mit der neuen Version haben Nutzer:innen nun auch von unterwegs Zugriff auf alle Funktionen, wie zum Beispiel dem aktuellen Zustand der Batterie über Vehicle Insights, einer Zusammenfassung der zuletzt zurückgelegten Routen durch das virtuelle Fahrtenbuch oder einem Überblick der Lade-Kosten über die Kostenmanagement-Funktion. Die Einrichtung der App und die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt in nur wenigen Schritten und ist ohne zusätzliche Hardware in etwa zwei Minuten vollzogen. Dabei möchte die App nicht die bestehenden Anwendungen der Fahrzeughersteller ersetzen, sondern versteht sich vielmehr als sinnvolle Ergänzung, die weitere Informationen zum jeweiligen Fahrzeug liefert.

Die Veröffentlichung der neuen App ist für Torsten Born ein wichtiger Schritt: "Wir freuen uns, dass unsere Nutzer:innen TRONITY nun auch von unterwegs mit allen Funktionen nutzen können.Für uns stehen seit Anfang an die Fahrerin und der Fahrer im Fokus und wir stehen im stetigen Austausch mit unseren Kund:innen, um das Nutzungserlebnis weiter zu verbessern. Mit der Veröffentlichung der neuen App werden wir auch spannende neue Funktionen wie das virtuelle Handschuhfach zur Verwaltung von Fahrzeugdokumenten und den Fahrzeugdiagnose-Report einführen. Dabei freuen wir uns auf das Feedback der TRONITY Community, um diese Funktionen kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Allgemeine Informationen zur TRONITY App und dem Messeauftritt auf der IAA Mobility

Die neue TRONITY App steht zum Start der IAA Mobility 2023 für iOS im Apple App Store sowie für Android im Google Play Store zum Download bereit. TRONITY bietet eine kostenlose Version zur ausschließlichen Offline-Nutzung sowie zwei kostenpflichtige Abo-Modelle zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs an. Das Unternehmen ist zudem als Aussteller auf der diesjährigen IAA Mobility in München vor Ort und steht bei allen Fragen rund um sein Angebot am Stand Halle B2.C104 zur Verfügung.

Über TRONITY

TRONITY wurde 2020 von den ehemaligen SAP Mitarbeitern Torsten Born, Sebastian Netuschil und Nils Machner in Mannheim gegründet. Das Startup verschafft mit seiner Anwendung ohne zusätzliche Hardware Fahrer:innen von E-Autos Zugriff auf verschiedene Fahrzeugdaten und unterstützt beim Kostenmanagement sowie der digitalen Fahrtenbuchführung. Hierfür kooperiert das Unternehmen mit zahlreichen Automobilherstellern wie Opel, Peugeot, Mercedes und Porsche und ist dabei komplett unabhängig. Die TRONITY App ist bereits in über 45 Ländern im Einsatz. Mit 17 Millionen gespeicherten Fahrten und 1.654 MWh verwalteter Batteriekapazität stellt die TRONITY Community schon heute die weltweit größte virtuell verwaltete Flotte an Elektrofahrzeugen dar.

Weitere Informationen: www.tronity.io

