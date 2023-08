DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE

DOMICIL eröffnet 46. Seniorenpflegeheim in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Die DOMICIL-Gruppe aus Hamburg eröffnete heute stolz ihr 46. Seniorenpflegeheim in Saarbrücken und festigt damit ihr Engagement für eine qualitativ hochwertige Seniorenpflege in Deutschland.

Die neue Einrichtung befindet sich im Stadtteil St. Arnual und bietet insgesamt 137 Bewohnern - überwiegend in Einzelzimmern - auf vier Wohnbereichen einen modernen Platz zum Leben und Wohlfühlen. Innerhalb der neuen Einrichtung wird auch ein beschützender Wohnbereich mit eigenem Garten für demenziell erkrankte Menschen geschaffen. Das Pflegeangebot wendet sich an alle Bürgerinnen und Bürger Saarbrückens. Das Haus verfügt über eine Brutto-Grundfläche von ca. 9.095 m² und bietet für alle Pflegegrade und Bevölkerungsschichten eine wohnortnahe Versorgung.

Mit dem neuen Domicil - Seniorenpflegeheim St. Arnual in der Sigebertstraße 4, gelegen auf dem Wackenberg in 66119 Saarbrücken, ermöglicht die DOMICIL-Gruppe erstmals auch im Saarland den Bewohnern ein Zuhause "Mitten im Leben". Das gilt ganz besonders für die mitten in einem Wohngebiet auf ehemaligem Kirchengrund errichtete Einrichtung oberhalb Saarbrückens, welche verkehrstechnisch sehr gut angeschlossen ist und über eine einladende Cafeteria verfügt, die der Nachbarschaft offensteht. Die sehr offene und von einem freundlichen Miteinander geprägte Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde Christkönig wird im Rahmen von Veranstaltungen und der Gemeindearbeit bestehen bleiben. So wird das Haus zum neuen sozialen Anlaufpunkt mitten in St. Arnual - stets gemäß dem Motto "Mitten im Leben". Auch in die architektonische Nachbarschaft integriert sich das Gebäude harmonisch: Seine weiße Putzfassade und das ziegelgedeckte Mansarddach entsprechen der regionalen Bauart und wirken dennoch modern.

Heute zogen die ersten zehn Bewohnerinnen und Bewohner ein und werden bald wieder ihren Alltag nach ihren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten gestalten können. Zudem werden sie fortan einen herrlichen Blick auf die Landeshauptstadt sowie das Miteinander in der näheren Umgebung der Kirchengemeinde St. Pius genießen. Bis Ende des Monats werden nach derzeitigem Stand bereits 35 Bewohner einziehen.

Von der Planung bis zur Fertigstellung wurden die Bedürfnisse älterer Menschen sorgfältig berücksichtigt, um eine Umgebung zu schaffen, die den Bewohnern ein individuelles, selbstbestimmtes und sicheres Leben ermöglicht. Umgeben von einem eleganten Ambiente und dem komfortablen Service der hauseigenen Küche, Wäscherei und Reinigung, findet die Saarländische Bevölkerung bei uns die Wärme und Geborgenheit eines liebevoll gestalteten Zuhauses. Die Residenzen und Seniorenpflegeheime der DOMICIL-Gruppe werden inmitten parkähnlicher Gärten errichtet. Mit behaglichen und modernen Gemeinschaftsbereichen schaffen sie Raum für Begegnungen. Die hellen Zimmer mit angeschlossenem Bad verfügen über eine hochwertige Ausstattung mit Pflegebett. Selbstverständlich können die Bewohner ihre persönlichen Einrichtungsgegenstände mitbringen.

Investor ist die HBB

Das Seniorenpflegeheim in Saarbrücken wurde vom Investor HBB Hanseatische Gesellschaft für Seniorenimmobilien II mbH & Co. KG aus Hamburg errichtet und Mitte Juli an die DOMICIL-Gruppe übergeben. Mit dem Bau beauftragt wurde die ARGE DOMICIL-Seniorenpflegeheim Saarbrücken, bestehend aus der Peter Gross Hoch- und Generalbau GmbH & Co. KG aus St. Ingbert sowie der Wolff Hoch- und Ingenieurbau GmbH & Co. KG aus Saarbrücken. Die Bedürfnisse älterer Menschen wurden dabei von der Planung bis zur Fertigstellung berücksichtigt, um eine Umgebung zu schaffen, die den Bewohnern ein individuelles und selbstbestimmtes Leben in Sicherheit und Geborgenheit ermöglicht.

Eröffnungsfeier

Am 30. September 2023 wird das Seniorenpflegeheim eine Eröffnungsfeier veranstalten, zu der alle Angehörigen der Bewohner, Nachbarn und Interessierten bereits jetzt herzlich eingeladen sind. Die Veranstaltungsdetails und das Programm werden im Laufe der kommenden Wochen gesondert kommuniziert.

Neue Kolleginnen und Kollegen sehr willkommen

Das Domicil - Seniorenpflegeheim St. Arnual wird die Mitarbeiter entsprechend der aktuellen Belegung des Hauses einstellen. Auch die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter wie Reinigungs-, Wäscherei- und Küchenpersonal stellen wir stets fest an. Um unserer Verantwortung für die uns anvertrauten Bewohner insbesondere mit Blick auf die pflegerische Qualität gerecht zu werden und den hohen Qualitätsanspruch von DOMICIL und HBB zu erfüllen, werden wir das Haus nicht überhastet belegen.

Wir suchen sowohl gut qualifiziertes Pflegepersonal wie auch geringer qualifizierte Mitarbeiter für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, in deren Aus-, Fort- und Weiterbildung wir stark investieren. Interessierte können sich jetzt bei DOMICIL um einen zukunftsorientierten und modernen Arbeitsplatz bewerben. Das Team der Einrichtung ist erreichbar unter info@domicil-st-arnual.de. Für nähere Informationen steht zudem die Rufnummer 0681 / 93 78 33 8000 zur Verfügung.

Über DOMICIL

Ein Zuhause "Mitten im Leben" für pflegebedürftige Menschen beschreibt den Markenkern der DOMICIL-Unternehmensgruppe. Seit der Unternehmensgründung vor mehr als 20 Jahren betreibt die DOMICIL-Gruppe mit der heutigen Eröffnung in Saarbrücken 46 Seniorenpflegeheime deutschlandweit. Das Konzept der Residenzen ist dabei über alle Ebenen auf eine individuell angepasste Gestaltung des Lebensumfeldes ebenso wie des Alltags der Bewohner ausgerichtet. Mit bundesweit mehr als 5.000 Mitarbeitern in den verschiedensten Einsatzbereichen sorgt die inhabergeführte Unternehmensgruppe für Lebensqualität bis ins hohe Alter. Die Arbeit basiert dabei auf neuesten Erkenntnissen und aktuellen pflegewissenschaftlichen Standards. Die Versorgungsqualität und die Ergebnisqualität der Pflege werden beständig weiterentwickelt und aus der Unternehmenszentrale mit Sitz in der Hamburger HafenCity gesteuert.

