DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE

15 Jahre Domicil-Seniorenpflegeheim in Berlin-Steglitz: Entdecken Sie am Tag der offenen Tür fesselnde Geschichten von Pflegekräften und Bewohnern

Berlin-Steglitz (ots)

Wir laden Sie herzlich ein, am Tag der offenen Tür anlässlich des 15-jährigen Jubiläums unseres Seniorenpflegeheims Bergstraße in Berlin-Steglitz teilzunehmen und im Rahmen eines Veranstaltungshinweises Ihre Leserinnen und Leser darauf hinzuweisen. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine großartige Gelegenheit, um faszinierende Geschichten über die Pflegebranche in Deutschland zu entdecken und zu erfahren, wie sich diese in unserem Seniorenpflegeheim widerspiegeln. Entdecken Sie, wie sich der Pflegealltag für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich darstellt:

Datum: 14. Juli 2023 ab 13:00 Uhr

Ort:

Domicil - Seniorenpflegeheim Bergstraße GmbH

Altmarkstraße 27

12169 Berlin-Steglitz

Telefon: 030 81 01 01 - 0

Programm:

13:00 Uhr Sektempfang

14:00 Uhr Ansprache der Einrichtungsleitung zum Geburtstag

14:45 Uhr Tortenanschnitt

15:00 - 16:00 Uhr Musikalisches Programm

16:00 - 17:00 Uhr Vorstellung eines Beschäftigungsprogramms gemeinsam mit unserer Sitztanz-Kollegin

17:00 - 18:00 Uhr Musikalisches Programm

Was erwartet Sie an diesem aufregenden Tag?

- Einblick in unsere wegweisenden Beschäftigungsprogramme: Wir präsentieren Ihnen gemeinsam mit unserer Sitztanz-Kollegin ein innovatives Beschäftigungsprogramm, das unsere Bewohner aktiv und glücklich hält.

- Begegnung mit unseren Experten: Besuchen Sie unsere Stände und lernen Sie unsere engagierten Physiotherapeuten und unseren Friseur kennen, während sie ihre faszinierende Arbeit vorstellen.

- Blick hinter die Kulissen: Nehmen Sie an unseren Hausrundgängen teil und erkunden Sie nicht nur unsere Einrichtung, sondern werfen Sie auch einen Blick in unsere Küche und Wäscherei, um die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen in der Pflegebranche zu verstehen.

Die Pflegebranche in Deutschland steht vor spannenden Herausforderungen und Veränderungen. Wir sind stolz darauf, innovative Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, um die Lebensqualität unserer Bewohner kontinuierlich zu verbessern. Erfahren Sie aus erster Hand, wie wir im Sinne unseres Claims "Mitten im Leben - Verantwortung für Menschen" den Bedürfnissen unserer Bewohner gerecht werden und aktuelle Trends und Entwicklungen in der Pflegebranche in unserem Seniorenpflegeheim umsetzen, um unser Personal zu entlasten sowie aus-, fort- und weiterzubilden.

Der Tag der offenen Tür richtet sich nicht nur an unsere direkten Nachbarn und Anwohner, sondern auch an Sie als Journalistinnen und Journalisten, die Interesse an einer fundierten Berichterstattung über die Pflegebranche und ihre Herausforderungen haben. Wir würden uns freuen, Sie am 14. Juli 2023 um 13:00 Uhr begrüßen zu dürfen. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis zum 13. Juli unter presse@domicil-seniorenresidenzen.de.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu empfangen und Ihnen einen Einblick in unser Seniorenpflegeheim in Berlin-Steglitz zu geben.

Original-Content von: DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE, übermittelt durch news aktuell