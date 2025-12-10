Mainova AG

Vertriebs- und Digitalisierungsvorständin Diana Rauhut verlässt Mainova zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch

Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung

Frankfurt (ots)

Diana Rauhut, Vorständin für Vertrieb, Energiedienstleistungen, IT und Digitalisierung der Mainova AG, wird das Unternehmen zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Rauhut hatte den Aufsichtsrat um die einvernehmliche Aufhebung ihres Vorstandsvertrags gebeten.

Mike Josef, Aufsichtsratsvorsitzender der Mainova AG und Frankfurter Oberbürgermeister, erklärte: "Wir bedauern das Ausscheiden von Diana Rauhut sehr und danken ihr für ihre exzellenten Leistungen während der letzten sieben Jahre für die Mainova AG: Unter ihrer Verantwortung wurden entscheidende Digitalisierungs-, Vertriebs- und Innovationsprojekte initiiert und umgesetzt, die Kundenorientierung gestärkt und Mainova als nachhaltiger und smarter Energielösungsanbieter etabliert. Wir bedauern, Frau Rauhut gehen zu lassen, respektieren aber ihren Wunsch und bleiben uns über das Zusammenwirken bei der Mainova AG auch in Zukunft verbunden. Für ihre berufliche und private Zukunft wünschen wir ihr alles Gute."

Nicole Brunner, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Mainova AG, betont: "Auch die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter bedauern den Entschluss von Frau Rauhut: In einem herausfordernden Marktumfeld hat Diana Rauhut mit ihrem Team die optimale Versorgung unserer Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sichergestellt und innovative Kundenlösungen erfolgreich vorangetrieben. Wir wünschen Frau Rauhut das Beste für ihre persönliche und private Zukunft."

Diana Rauhut betont ihre Verbundenheit gegenüber der Mainova AG: "Ich bin sehr dankbar für meine über siebenjährige Vorstandstätigkeit bei Mainova und die fachlich wie persönlich exzellente Zusammenarbeit im Vorstand, im Aufsichtsrat und im gesamten Team. Gemeinsam ist es uns unter anderem gelungen, den Vertrieb bundesweit nachhaltig auszubauen, die Mainova AG zum Mieterstrom-Marktführer zu machen und strategische Innovationen wie die Thüga Abrechnungsplattform zur nachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu implementieren. Ich übergebe den Staffelstab an ein sehr gut aufgestelltes Team, bleibe der Mainova AG herzlich verbunden und freue mich auf neue Herausforderungen."

Diana Rauhut gehört seit November 2018 dem Vorstand der Mainova AG an und verantwortete die Bereiche Vertrieb für Privat- und Gewerbekunden, Wohnungswirtschaft, Kommunen und Geschäftskunden sowie Energiedienstleistungen, Smart City, Digitalisierung, IT und die Mainova Service Dienste.

Die Aufgaben von Diana Rauhut werden nach ihrem Ausscheiden von den übrigen Vorstandsmitgliedern übernommen. Der Vorstand der Mainova AG setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Dr. Michael Maxelon (Vorstandsvorsitzender), Peter Arnold und Martin Giehl.

Original-Content von: Mainova AG, übermittelt durch news aktuell