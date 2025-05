Copal Tree Brands, Inc

Wie ein Rum aus Belize die Nachhaltigkeit in der Getränkeindustrie neu definiert

Punta Gorda, Belize (ots/PRNewswire)

Eine unabhängig geprüfte Studie zeigt, dass jede Flasche Copalli Rum einen negativen CO₂-Fußabdruck hat und 5,5 kg CO₂-Emissionen pro Flasche vermeidet

Branchenführende Ergebnisse durch Verwendung einfacher Inhaltsstoffe, regenerativer Landwirtschaft und abfallarmer Produktionsverfahren

Copalli fordert die Industrie auf, den Wert von Insetting zu erkennen

Im Regenwald des südlichen Belize gestaltet Copalli Rum neu, was wahre Nachhaltigkeit in der Welt der Spirituosen bedeutet. Dieser preisgekrönte Rum, der aus nur drei einfachen, lokal bezogenen Zutaten hergestellt wird, hat sich zu einem Vorreiter in Sachen Klimaschutz entwickelt und ist ein überzeugendes Beispiel dafür, wie Regeneration den Wandel vorantreiben kann.

Eine von EarthOptics durchgeführte und von Preferred by Nature unabhängig verifizierte Lebenszyklus- und Boden-CO2-Analyse bestätigt, dass die Herstellung jeder Flasche Copalli Rum 5,5 kg CO₂ aus der Atmosphäre entfernt. Dieser im Spirituosensektor bisher unerreichte Grad an CO₂-Reduzierung ist das Ergebnis regenerativer Anbaumethoden und einer Brennerei, die auf Zero-Waste ausgelegt ist.

Aber diese Geschichte geht weit über die CO₂-Werte hinaus.

Copalli Rum ist ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Nachhaltigkeit von Anfang an in einem Unternehmen verankert ist. Das Ergebnis ist ein regeneratives Kreislaufsystem mit spürbaren Vorteilen für das Klima, die biologische Vielfalt und die lokale Gemeinde.

Die meisten Nachhaltigkeitsbemühungen in der Getränkeindustrie konzentrieren sich auf das sog. Offsetting: den Kauf von CO₂-Zertifkaten zum Ausgleich von Emissionen. Copalli geht einen anderen Weg: Insetting. Durch Investitionen in die Bodengesundheit, die Kohlenstoffbindung und die Wiederherstellung von Ökosystemen in der eigenen Lieferkette erzielt das Unternehmen messbare Ergebnisse.

Nachgeschaltete Einkäufer, ob Barbesitzer, Mixologen oder Großhändler, stehen unter zunehmendem Druck, Produkte zu führen und zu servieren, die den Werten der Verbraucher entsprechen. Nachhaltigkeit ist nicht länger ein nachträglicher Gedanke, sondern wird jetzt von vielen Verbrauchern vorausgesetzt. Der Umgang mit der Komplexität von Umweltansprüchen kann aber eine Herausforderung sein. Copalli bietet klimapositive Daten, die von unabhängiger Seite verifiziert und auf transparente Weise erzielt wurden.

Copallis Referenzen sind in der Landschaft verwurzelt. Das Zuckerrohr wird biologisch angebaut und geerntet, wobei der Boden nur minimal gestört wird, sodass das CO₂-Speicherpotenzial des Bodens erhalten bleibt. Das Regenwasser wird vor Ort aufgefangen, der Kessel der Brennerei wird mit verbrauchtem Zuckerrohr beheizt und organische Nebenprodukte werden als natürlicher Dünger auf die Felder zurückgeführt. Nichts wird weggeworfen, alles bleibt vor Ort.

Insetting bringt weitreichende Vorteile mit sich, von gesünderen Böden und wiederhergestellter Artenvielfalt bis hin zu stärkeren, widerstandsfähigeren landwirtschaftlichen Gemeinden.

In Copalli werden durch regenerative Verfahren der Mutterboden wiederhergestellt und die Artenvielfalt gefördert. Die Landwirte werden in nachhaltigen Techniken geschult, die die Erträge verbessern und gleichzeitig die Anbauflächen wiederherstellen. Jeder Produktionsschritt, vom Regen bis zum Rum, findet in Punta Gorda, Belize, statt, wodurch Arbeitsplätze vor Ort geschaffen und lokales Know-how aufgebaut wird.

„Unsere Philosophie war vom ersten Tag an ganz einfach", sagt Wil Maheia, Chief Sustainability Officer bei Copalli. „Einen Weltklasse-Rum herzustellen, der auch gut für den Planeten ist. Deshalb haben wir in regenerative Praktiken investiert, die dem Boden, dem Klima und unseren Mitarbeitern zugute kommen. Unser negativer CO₂-Fußabdruck ist nicht das Ziel, sondern erst der Anfang unserer Reise."

Lars Dyrud, PhD, Vorstandsvorsitzender von Earth Optics, sagte: „Das Ausmaß an CO₂-Reduzierung, das Copalli durch die Einführung regenerativer Landwirtschaft und abfallarmer Produktionsverfahren erreicht hat, ist in der Getränkebranche einmalig. Diese Techniken heben Copalli wirklich als klimafreundlichen Spirituosenhersteller hervor, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team, während das Unternehmen expandiert."

Für Unternehmen, die ihre Lieferkette dekarbonisieren und eine Geschichte erzählen wollen, die bei umweltbewussten Verbrauchern Anklang findet, ist Copalli Rum mehr als nur ein Produkt, er ist ein Beweis.

Informationen zu Copalli

Copalli Rum wird aus nur drei Zutaten – Bio-Zuckerrohrsaft, Regenwasser und gentechnikfreier Hefe – im Herzen des Regenwaldes von Südbelize hergestellt. Copalli hat sich zum Ziel gesetzt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten und einen maximalen positiven Einfluss auf die Menschen und die Gemeinschaft zu haben. Copalli ist als einer der am besten schmeckenden Rums weltweit anerkannt und in den Geschmacksrichtungen White, Barrel Rested und Cacao im Einzelhandel, in Bars und Restaurants in mehreren US-Bundesstaaten sowie online unter www.copallirum.com erhältlich.

