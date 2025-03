Deutsche Umwelthilfe e.V.

Mehrweg-Innovationspreis 2025: Deutsche Umwelthilfe und Stiftung Initiative Mehrweg starten neue Ausschreibung

Berlin (ots)

Mehrweg-Innovationspreis für Getränkeverpackungen wird in diesem Jahr zum 15. Mal ausgelobt

Umwelt- und Klimavorteile: Innovationen sollen Vorzüge von Mehrwegsystemen gegenüber Einweg-Verpackungen vergrößern

Bewerbungsphase startet: Abfüller, Produktdesigner, Flaschenhersteller, Logistik- und Getränkeunternehmen können fortschrittliche Ideen bis zum 30. Juni 2025 einreichen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) schreiben zum 15. Mal den Mehrweg-Innovationspreis aus. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen, Technologien und Initiativen, die zur Weiterentwicklung von Mehrwegsystemen für Getränkeverpackungen beitragen. Abfüller, Produktdesigner, Flaschenhersteller, Logistik- und Getränkeunternehmen können sich ab sofort mit ihren Ideen für den Preis bewerben. In einer Sonderkategorie können zudem auch Mehrweginitiativen außerhalb des Getränkebereiches ausgezeichnet werden.

Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: "Mehrwegsysteme sind nicht nur umweltfreundlich, sondern schaffen auch Arbeitsplätze vor Ort, stärken die regionale Wirtschaft und leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Ressourcenunabhängigkeit. Das Potential von Mehrweglösungen ist aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Durch effizientere Prozesse und Technologien, eine größere Skalierung sowie die Erweiterung auf neue Produktgruppen, können die positiven Effekte noch deutlich gesteigert werden. Mit dem Mehrweg-Innovationspreis möchten wir beispielgebende Entwicklungen bekannt machen und in die breite Umsetzung bringen. Zudem zeigen wir den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern auf, dass Mehrweg für eine zukunftsfähige Wirtschaft unverzichtbar ist. Die kommende Bundesregierung muss dringend für Investitionssicherheit sorgen und Mehrweglösungen konsequent fördern."

SIM-Geschäftsführer Jens Oldenburg: "Durch die vor kurzem in Kraft getretene EU-Verpackungsverordnung wird Mehrweg in vielen Bereichen zur Pflicht werden. Bei Transportkisten, Flaschen, Bechern und auch bei Essensboxen wird es weiter vorangehen. Das Marktpotential für Mehrweg ist riesengroß. Doch zum Durchstarten braucht es kreative Köpfe und Ideen zur ständigen Weiterentwicklung. Mit dem Mehrweg-Innovationspreis möchten wir auf die besten Innovationen aufmerksam machen, damit noch mehr Ressourcen eingespart, noch mehr Klimaschutz umgesetzt und noch mehr Mehrwert für Verbraucherinnen und Verbraucher geschaffen wird."

Die Ausschreibung läuft bis zum 30. Juni 2025 und richtet sich an Verpackungshersteller, Produktdesigner, Getränke- und Lebensmittelproduzenten, Abfüller und Logistiker, genauso wie an Handelsunternehmen, wissenschaftliche Institute und Organisationen. Die Verleihung des Mehrweg-Innovationspreises findet im Herbst 2025 in Berlin statt.

