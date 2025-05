Minerals Development Oman (MDO)

Mazoon Mining sichert sich eine strategische Finanzierung in Höhe von 270 Millionen USD und unterzeichnet wichtige Verträge für Omans größtes Kupferkonzentratprojekt

Muscat, Oman (ots/PRNewswire)

Mazoon Mining, eine Tochtergesellschaft von Minerals Development Oman (MDO), hat sich eine strategische Finanzierung in Höhe von 270 Millionen USD von führenden lokalen und regionalen Banken gesichert. Parallel dazu unterzeichnete das Unternehmen mehrere Bau- und Dienstleistungsverträge mit omanischen Auftragnehmern, um mit der Entwicklung des größten integrierten Kupferkonzentratprojekts im Sultanat zu beginnen.

Die Vereinbarungen wurden im Rahmen des Rawabit Forum unterzeichnet, das von der Oman Investment Authority (OIA) organisiert wurde. Sie spiegeln das starke Vertrauen der Institutionen in die strategische Bedeutung des Projekts für den omanischen Bergbausektor wider.

Das Projekt im Wilayat Yanqul im Gouvernement Al Dhahirah erstreckt sich über eine Fläche von 20 Quadratkilometern und soll jährlich rund 115.000 Tonnen Kupferkonzentrat mit einem Reinheitsgrad von 21,5 Prozent produzieren, ausgehend von bestätigten Reserven von 22,9 Millionen Tonnen Kupfererzen.

Die Finanzierung wurde durch Partnerschaften mit Sohar Islamic Bank, National Bank of Oman, Qatar National Bank, Bank Nizwa, Ahli Bank und Ahli Islamic Bank sichergestellt. Das Angebot war um mehr als das Doppelte überzeichnet, was das starke Vertrauen der Investoren in den langfristigen Wert des Projekts widerspiegelt. Dieser Erfolg positioniert Mazoon Mining als eine der vielversprechendsten Investitionsmöglichkeiten im omanischen Bergbausektor.

Um die Ausführung zu unterstützen, unterzeichnete Mazoon Mining wichtige Verträge mit:

ASYAD Group für Transport und Logistik

Oman National Engineering and Investment Company (ONEIC) für Arbeiten an Stromleitungen und Umspannwerken

STRABAG Oman für lose Erdarbeiten

Es wird erwartet, dass diese Pakete die Beteiligung der lokalen Wirtschaft fördern, kleine und mittlere Unternehmen unterstützen und die wirtschaftlichen Auswirkungen verstärken.

Eng. Mattar bin Salim Al Badi, CEO von MDO, erklärte: "Die Sicherung dieser Finanzierung ist ein strategischer Meilenstein, der bestätigt, dass das Projekt bereit ist, in die Ausführungsphase einzutreten. Die Mittel decken fast 60 % der gesamten Projektkosten ab, und die Unterzeichnung dieser Bau- und Dienstleistungspakete stellt sicher, dass die Arbeiten nach dem festgelegten Zeitplan durchgeführt werden".

Er fügte hinzu, dass das Projekt umfangreiche Vorbereitungen durchlaufen hat, einschließlich der Ernennung von Lycopodium (Kanada) als EPCM-Auftragnehmer und Vereinbarungen über die Lieferung von Ausrüstungen mit Metso, einem weltweit führenden Unternehmen in der Mineralverarbeitung.

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Kupfer, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und Spitzentechnologie, positioniert sich Oman mit diesem Projekt als wichtiges regionales Drehkreuz. Es beinhaltet auch nachhaltige Lösungen, wie z. B. zero-liquid-discharge-Systeme und modernes Abfallmanagement. Neben der Verantwortung für die Umwelt wird das Projekt auch Arbeitsplätze schaffen, KMU unterstützen und zum Ziel der Oman Vision 2040 beitragen, eine diversifizierte, ressourcenbasierte Wirtschaft zu schaffen.

