Loady GmbH

Roos setzt auf Logistikdaten aus erster Hand

Als erste Spedition integriert das Unternehmen Kundenanforderungen direkt aus Loady in sein TMS

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Mannheim und Durmersheim (ots)

Die Roos Spedition treibt die Digitalisierung ihrer Transportprozesse konsequent voran. Ziel ist es, kritische Informationen künftig direkt aus der Quelle in den operativen Prozess zu bringen und die Abhängigkeit von individuellen Arbeitsweisen und Erfahrungswissen zu reduzieren. Als erste Spedition integriert das Unternehmen dafür freigegebene Logistikanforderungen seiner Kunden direkt aus Loady in das eigene Transportmanagementsystem.

Über die neue Carrier-API stehen Lade- und Entladeanforderungen, Standortinformationen sowie transportrelevante Vorgaben zu Ausrüstung, Anweisungen, Temperaturanforderungen und Vorladerestriktionen künftig dort zur Verfügung, wo Transporte geplant und durchgeführt werden. Änderungen, die Kunden in Loady pflegen, werden automatisch übernommen. Disponenten und Fahrer erhalten damit aktuelle Informationen direkt aus der Quelle - ohne Medienbrüche, manuelle Übertragungen oder zusätzliche Abstimmungsschleifen.

Für Roos ist die Integration Teil einer langfristigen Digitalisierungsstrategie. Auslöser war die Erkenntnis, dass wichtige Informationen im Tagesgeschäft noch zu häufig auf Erfahrungswissen, individuellen Arbeitsweisen oder separaten Dokumentationen beruhen.

"Wir haben festgestellt, dass wir an einigen Stellen zu stark vom Wissen einzelner Personen abhängig waren", sagt Marcus Simpson, CAO und Prokurist der Roos Spedition. "Das ist weder skalierbar noch zukunftssicher. Wenn Informationen für den Transport wichtig sind, gehören sie ins System - nicht in Notizbücher, E-Mails oder die Köpfe einzelner Mitarbeitender. Mit der direkten Integration der Loady-Daten schaffen wir eine gemeinsame Informationsbasis für Disposition, Fahrer und Kunden. Besonders positiv überrascht hat uns, wie unkompliziert die Integration verlaufen ist. Durch die enge Zusammenarbeit und die klare Struktur der Schnittstelle konnten wir bereits nach kurzer Zeit erste Ergebnisse im operativen Alltag sehen."

"Mein Wunsch ist, dass sich standardisierte digitale Logistikanforderungen in der Branche etablieren", ergänzt Simpson. "Davon profitieren Industrieunternehmen genauso wie Speditionen. Je weniger Informationen gesucht, interpretiert oder mehrfach gepflegt werden müssen, desto effizienter, sicherer und einfacher werden die Prozesse."

Die Integration erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Digitalisierung von Standort- und Torprozessen in der Chemielogistik weiter an Bedeutung gewinnt. Parallel arbeitet Roos bereits an der nächsten Ausbaustufe: Künftig soll auch der digitale Check für Vorladerestriktionen (ePLR) von Loady direkt in die Systeme der Spedition integriert werden.

"Mich beeindrucken vor allem die Konsequenz und die Offenheit, mit der Roos das Thema angeht", sagt Elzbieta Wiankowska, Mitgründerin und COO von Loady. "Es gehört einiges dazu, gewachsene Arbeitsweisen zu hinterfragen und bewusst neue Wege zu gehen. Roos hat erkannt, dass digitale Prozesse nicht erst dann wichtig werden, wenn Probleme entstehen, sondern dass sie die Grundlage für weiteres Wachstum, bessere Zusammenarbeit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit sind. Genau diese Haltung macht das Unternehmen zu einem Vorreiter in unserer Branche."

Die Zusammenarbeit zwischen Roos und Loady zeigt, wie Logistikanforderungen künftig direkt zwischen Verladern und Transportdienstleistern ausgetauscht und in bestehende Systeme integriert werden können - mit weniger Aufwand, höherer Datenqualität und mehr Sicherheit für alle Beteiligten

Über Roos Spedition

Die Roos Spedition GmbH ist ein inhabergeführter Transportdienstleister mit Schwerpunkt auf nationalen und internationalen Chemie- und Gefahrguttransporten in Straßentankzügen. Das Unternehmen unterstützt Industrie- und Handelskunden mit individuellen Transportlösungen und setzt dabei konsequent auf Qualität, Sicherheit und die kontinuierliche Digitalisierung seiner Prozesse.

Über Loady

Die 2023 gegründete Loady GmbH aus Mannheim schafft die Grundlage für die nächste Generation digitaler Logistikprozesse. Durch die Standardisierung und digitale Bereitstellung von Logistikanforderungen ermöglicht Loady deren systemübergreifende Nutzung entlang der Lieferkette - vom Frachteinkauf über die Beauftragung und Disposition bis zur Lieferung und Kontrolle. So wird logistisches Wissen zu einer digitalen Ressource für effiziente Zusammenarbeit, Automatisierung und den Einsatz von KI. Bereits heute sind in Loady Logistikanforderungen zu mehr als 20.000 Produkten und 500 Standorten in Europa, Nordamerika und Lateinamerika in 17 Sprachen verfügbar.

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