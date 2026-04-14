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Höllinger startet mit Zitronenmelisse und Früchtetraum in die warme Jahreszeit

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Wien/Pressbaum (ots)

Neue Bio-Sirupe für sommerliche Genussmomente

Mit steigenden Temperaturen wächst auch die Lust auf erfrischende Getränke und fruchtige Genussmomente. Genau rechtzeitig zur warmen Jahreszeit erweitert Höllinger, der österreichische Innovationsführer im Bereich Biogetränke, seine beliebte Frucht- und Blütensirup-Range um zwei neue Sorten. Ab sofort sorgen Zitronenmelisse und Früchtetraum für noch mehr geschmackliche Vielfalt im Alltag und eignen sich perfekt für Kreationen von erfrischenden Sommergetränken bis hin zu kreativen Dessertideen. Die neuen Sirup-Sorten sind in Deutschland ab sofort exklusiv im Höllinger Onlineshop und auf Amazon erhältlich.

Die neuen Sirupe überzeugen durch kräftige Fruchtnoten, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und machen aus einfachen Getränken im Handumdrehen besondere Genussmomente für die ganze Familie.

Zitronenmelissensirup – natürlich erfrischend

Mit seiner leichten Kräuter- und Zitronennote bringt der Zitronenmelissensirup besonders viel Erfrischung ins Glas. Der feine Geschmack der Zitronenmelisse verleiht dem Sirup ein mildes, harmonisches Aroma und macht ihn zur perfekten Basis für erfrischende Getränke oder kreative Rezeptideen.

Zitronenmelissen-Sommer Spritz

Zutaten (für 1 Glas):

25 ml Höllinger Zitronenmelissensirup

200 ml Soda oder Mineralwasser

Eiswürfel

1-2 frische Zitronenscheiben

Zubereitung:

Ein Glas mit Eiswürfeln füllen, den Zitronenmelissensirup hinzugeben und mit Soda oder Mineralwasser aufgießen. Kurz umrühren und mit Zitronenscheiben garnieren.

Früchtetraumsirup – fruchtiger Genuss für die ganze Familie

Der Früchtetraumsirup vereint den Geschmack von roten Trauben und Sauerkirschen zu einem harmonischen, fruchtigen Geschmackserlebnis. Die Kombination sorgt für eine kräftig rote Farbe und ein intensives Aroma. Mit Wasser oder Soda gemischt wird daraus im Handumdrehen ein fruchtiger Durstlöscher, der bei Groß und Klein gleichermaßen gut ankommt.

Früchtetraum Familienbowle

Zutaten (für ca. 4 Gläser):

94 ml Höllinger Früchtetraumsirup

750 ml Soda oder Mineralwasser

1 Handvoll frische Beeren (z. B. Erdbeeren, Himbeeren oder Heidelbeeren)

Eiswürfel

Zubereitung:

Frische Früchte und Eiswürfel in eine große Karaffe geben. Den Früchtetraumsirup hinzufügen und mit Soda oder Mineralwasser aufgießen. Kurz umrühren und gut gekühlt servieren.

Sommerliche Genussmomente für jeden Tag

Ob als erfrischendes Getränk auf der Terrasse, als Basis für kreative Mocktails oder als fruchtige Zutat in Desserts, die neuen Sirupe bringen Abwechslung und sommerliche Vielfalt in die warme Jahreszeit. So lassen sich mit wenigen Handgriffen immer wieder neue Geschmackserlebnisse kreieren.

Die Produkte sind deutschlandweit auf Amazon sowie über den B2B- und B2C-Online-Shop von Höllinger erhältlich.

Das gesamte Angebot von Höllinger gibt es unter: Höllinger Online-Shop

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