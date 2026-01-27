Höllinger

Höllinger erweitert alkoholfreies Ready-to-Drink-Angebot

Prickelnde Neuheiten: Limoncello und Berry Royale Spritz

Alkoholfreier Genuss ist längst mehr als ein kurzfristiger Trend: Er steht für einen bewussten, modernen Lebensstil, der Achtsamkeit und soziale Leichtigkeit verbindet. Mit den neuen alkoholfreien Urban Drinks Berry Royale und Limoncello greift Höllinger diesen Zeitgeist erneut auf und bringt rechtzeitig zum Ende des Dry January zwei Ready-to-Drink-Erfrischungsgetränke auf den Markt, die Lust auf alkoholfrei machen. Ab sofort sind die neuen Urban Drinks exklusiv im Höllinger Online-Shop und in der ausgewählten Gastronomie erhältlich.

Dass sich Trinkgewohnheiten nachhaltig verändern, ist für Höllinger kein kurzfristiges Phänomen, sondern ein klarer langfristiger Trend. Mit einer breiten Auswahl an alkoholfreien Getränken – vom Sirup zum Selbermixen bis hin zu Ready-to-Drink-Produkten – positioniert sich das Unternehmen seit Jahren als Impulsgeber für bewussten Genuss.

„Der Griff zu alkoholfreien Alternativen ist für uns kein kurzfristiger Hype, sondern eine bewusste Entscheidung für mehr Vielfalt und einen zeitgemäßen Lifestyle. Wir beobachten die Veränderungen im Trinkverhalten seit vielen Jahren sehr genau und entwickeln unsere Produkte konsequent weiter“, sagt Gerhard Höllinger, Gründer und Geschäftsführer.

Angelehnt an die beliebten Cocktailsirup-Sorten Limoncello und Berry Royale bieten die neuen mit Kohlensäure versetzten Urban Drinks fruchtig-beerigen Genuss sowie La Dolce Vita in der Ready-to-Drink Version – ganz ohne Alkohol. Ab sofort sind beide Sorten in der 330-ml-Glasflasche exklusiv im Höllinger Online-Shop und der ausgewählten Gastronomie erhältlich.

Alkoholfreier Genuss für einen modernen Lifestyle

Über den Jänner hinaus gewinnt ein reflektierter, flexibler Umgang mit Alkohol – ohne strenge Regeln, dafür mit mehr Bewusstsein – zunehmend an Bedeutung.

„Ein bewusster Lebensstil wird oft mit Verzicht assoziiert. Wir zeigen mit unseren Produkten, dass ein Afterwork-Event oder der Aperitivo mit Freunden nicht automatisch mit alkoholischen Getränken verbunden sein muss, wenn es eine Auswahl an geschmackvollen Alternativen gibt“, sagt Höllinger.

Mit den neuen Urban Drinks Limoncello Spritz und Berry Royale Spritz bietet Höllinger eine Antwort auf diesen Lifestyle: alkoholfreier Genuss auf Augenhöhe mit klassischen Drinks – geschmacklich anspruchsvoll und vielseitig einsetzbar. Die ausgewählten Rezepturen sorgen für ein erfrischendes, lebendiges Geschmackserlebnis, das Aromen beliebter Drink-Klassiker neu interpretiert.

Damit erweitert Höllinger sein alkoholfreies Portfolio um zwei prickelnde Ready-to-Drink Neuheiten, die den Nerv der Zeit treffen – für alle, die bewusst genießen und dabei nicht auf Geschmack und Stil verzichten wollen.

