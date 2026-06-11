Loady GmbH

Aus SAP-Texten werden Logistikstammdaten

Neue KI-gestützte Lösung von Loady reduziert den Aufwand beim Daten-Onboarding um bis zu 80%

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Mannheim (ots)

Für viele Unternehmen beginnt die Digitalisierung logistischer Anforderungen mit einer mühsamen Aufgabe: Informationen aus SAP-Kommentaren, Excel-Dateien, E-Mails und individuellen Kundenvorgaben müssen zunächst strukturiert und in ein digitales Datenmodell überführt werden.

Mit einer neuen KI-gestützten Onboarding-Lösung reduziert Loady diesen Aufwand jetzt erheblich. Erste Projekte zeigen, dass bis zu 80 Prozent der vorhandenen Datensätze automatisiert verarbeitet und in die standardisierte Loady-Struktur übernommen werden können. Anwender müssen die Ergebnisse anschließend lediglich prüfen, ergänzen und freigeben.

"In vielen Unternehmen sind relevante Logistikinformationen grundsätzlich vorhanden - aber oft unvollständig, nicht mehr aktuell, uneinheitlich gepflegt oder sogar widersprüchlich. Genau hier setzen wir an: Wir reduzieren den einmaligen Initialaufwand und helfen Unternehmen, schneller mit verlässlichen, strukturierten Logistikdaten zu arbeiten", sagt Elzbieta Wiankowska, Mitgründerin und COO von Loady. "Mit inzwischen mehr als 20.000 Produktdatensätzen und Logistikanforderungen aus tausenden realen Transportprozessen verfügen wir heute über die fachliche Datenbasis, um diese Aufgabe sinnvoll und mit hoher Qualität zu automatisieren."

Die so aufbereiteten Daten verbleiben dabei vollständig unter der Kontrolle ihrer Eigentümer. Über Standardschnittstellen können sie anschließend mit bestehenden ERP-, TMS-, Yard- oder Telematiksystemen bzw. Driver Apps synchronisiert und mit Geschäftspartnern geteilt werden.

"Wir verstehen Loady als universellen Konnektor für Logistikanforderungen", erklärt Dennis Jantos, Mitgründer und CIO von Loady. "Die Logistik arbeitet mit einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme. Unser Ziel ist es, dass Informationen unabhängig von Softwaregrenzen dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden."

Unternehmen, die keine direkte Systemintegration nutzen, können die Informationen alternativ über die mehrsprachige Webplattform bereitstellen. Besonders kleinere und mittelständische Speditionen profitieren davon, da Disponenten und Fahrer ohne zusätzliche IT-Projekte auf aktuelle Lade- und Entladeanforderungen zugreifen können.

Die neue Onboarding-Lösung ist ein wichtiger Baustein der KI-Strategie von Loady. Bereits heute kommen KI-Verfahren an verschiedenen Stellen der Plattform zum Einsatz, um Anwender bei der Verarbeitung und Pflege logistischer Anforderungen zu unterstützen. Künftig sollen weitere Funktionen die Datenqualität verbessern, Inkonsistenzen erkennen, Informationen aus Dokumenten extrahieren und Anwender proaktiv bei der Pflege logistischer Stammdaten unterstützen.

"KI ist für uns kein Selbstzweck", so Jantos. "Sie hilft uns dabei, die größte Hürde der Digitalisierung zu beseitigen: den Weg von unstrukturierten Informationen zu nutzbaren Daten. Das Daten-Onboarding ist dabei ein wichtiger Meilenstein. Langfristig wollen wir Unternehmen entlang des gesamten Datenlebenszyklus unterstützen - von der Erfassung über die Qualitätssicherung bis zur automatisierten Bereitstellung in den operativen Prozessen."

Damit verfolgt Loady das Ziel, Logistikanforderungen nicht nur digital verfügbar zu machen, sondern sie dauerhaft aktuell, systemübergreifend nutzbar und für alle Beteiligten entlang der Lieferkette zugänglich zu halten.

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