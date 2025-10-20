PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Wer wird "Deutschlands beliebtester Pflegeprofi"? Online-Abstimmung zum Bundesentscheid gestartet

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Suche nach "Deutschlands beliebtesten Pflegeprofis" geht in die entscheidende Phase. Bis zum 14. November 2025 kann auf www.pflegeprofis.de online für den Bundessieger bzw. die Bundessiegerin aus den 16 Landessiegerinnen und Landessiegern abgestimmt werden.

Die Kandidatinnen und Kandidaten sind in ganz unterschiedlichen Pflegebereichen im Einsatz, zum Beispiel in der Onkologie, Kardiologie, Kindermedizin, Palliativmedizin und ambulanten Altenpflege. Sie stehen für die ganze Vielfalt des Pflegeberufs. Die Porträts auf der Website geben einen Einblick in die Herausforderungen ihres beruflichen Alltags.

"Wer jetzt am finalen Voting des Wettbewerbs teilnimmt, setzt ein starkes Zeichen für die Pflege in Deutschland. Machen Sie alle mit - wir freuen uns gemeinsam mit Ihren Lieblings-Pflegeprofis über jede Stimme!", sagt die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung und Schirmherrin des Wettbewerbs, Katrin Staffler.

Die Resonanz auf die Wertschätzungs-Kampagne der Privaten Krankenversicherung (PKV) ist auch in diesem Jahr wieder enorm. Im Frühjahr wurden bundesweit über 3.100 Pflegekräfte und Pflegeteams für den Wettbewerb nominiert - ein neuer Rekord. In der ersten Abstimmungsrunde im Mai und Juni wurden über 140.000 Stimmen abgegeben, um die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Bundesländer zu ermitteln. Jede einzelne Stimme ist ein Ausdruck von Anerkennung und Dankbarkeit für die herausragende Arbeit der Pflegekräfte in Deutschland.

Die große Bundespreisverleihung findet am 25. November 2025 beim "Fest der Pflegeprofis" in Berlin statt. Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler, wird dort im Beisein aller Landessieger den Bundessieger bzw. die Bundessiegerin auszeichnen.

Die 16 Landessiegerinnen und -sieger sind:

Baden-Württemberg

Pflegeteam des Herzzentrums

Klinikum Stuttgart

-> Pflegeprofi-Portrait

Bayern

Pflegeteam der Klinik für Palliativmedizin

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder München

-> Pflegeprofi-Portrait

Berlin

Doran Mucha

Station 3a, Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie und Zentrum für Transgenderchirurgie Evangelische Elisabeth Klinik

-> Pflegeprofi-Portrait

Brandenburg

Susanne Scherler

Koordinierende Praxisanleiterin

Kinderintensivstation, Klinikum Westbrandenburg

-> Pflegeprofi-Portrait

Bremen

Sascha Rüger

Pflegeheim HANSA Forum Ellener Hof

-> Pflegeprofi-Portrait

Hamburg

Pflegeteam der Allgemein Pädiatrischen Station I3

Altonaer Kinderkrankenhaus AKK

-> Pflegeprofi-Portrait

Hessen

Katharina Nesswetter

Neonatologische und Pädiatrische Intensivstation (O4)

Bürgerhospital Frankfurt a.M.

-> Pflegeprofi-Portrait

Mecklenburg-Vorpommern

Monique Dzenisch

Hauskrankenpflege Löwenzahn Gnoien

-> Pflegeprofi-Portrait

Niedersachsen

Pflegeteam der Zentralen Notaufnahme (ZNA)

Sana Klinikum Hameln-Pyrmont

-> Pflegeprofi-Portrait

Nordrhein-Westfalen

Pflegeteam des Elisabeth-Hospiz Lohmar

-> Pflegeprofi-Portrait

Rheinland-Pfalz

Katharina Roos

Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

-> Pflegeprofi-Portrait

Saarland

Pflegeteam der Neurologie / Stroke Unit

Marienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler

-> Pflegeprofi-Portrait

Sachsen

Pflegeteam zentrale Praxisanleitung für Generalistik, ATA, OTA

Herzzentrum Dresden Universitätsklinik

-> Pflegeprofi-Portrait

Sachsen-Anhalt

Pflegeteam der Station 12

Neurologische Rehabilitation

MEDIAN Klinik NRZ Magdeburg

-> Pflegeprofi-Portrait

Schleswig-Holstein

Sonia Fietz

Wohnbereichsleitung

Pflegeheim Kursana Villa Reinbek

-> Pflegeprofi-Portrait

Thüringen

Pflegeteam des Herzzentrums

Zentralklinik Bad Berka

-> Pflegeprofi-Portrait

Hintergrund zum Wettbewerb

Der Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" wurde 2017 vom PKV-Verband ins Leben gerufen, um die immense Bedeutung einer guten Pflege hervorzuheben. Die Siegerinnen und Sieger stehen stellvertretend für die rund 1,8 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die tagtäglich mit großem Engagement für Patientinnen, Patienten und Pflegebedürftige im Einsatz sind und öffentliche Wertschätzung verdienen.

Original-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell