Fed Cup: Deutschland verliert gegen Weißrussland und muss in die Relegation

Das Porsche Team Deutschland hat die Fed Cup-Erstrundenpartie gegen Weißrussland in Braunschweig mit 0:4 verloren. Am zweiten Spieltag der Begegnung musste sich Laura Siegemund (WTA 104) vor 4.200 Zuschauern in der Volkswagen Halle der gegnerischen Nummer eins, Aryna Sabalenka (WTA 9), mit 1:6, 1:6 geschlagen geben. Das bedeutungslose Doppel verloren anschließend Anna-Lena Grönefeld (WTA-Doppel 33) und Mona Barthel (WTA 81) mit 1:6, 6:0, 9:11.

"Nach dem gestrigen Tag war klar, dass wir in einer sehr schwierigen Situation sind. Die Mädels brauchen sich hier nichts vorzuwerfen, denn sowohl Andrea und Tatjana gestern, als auch Laura heute haben bis zum letzten Punkt alles gegeben und das Publikum mitgenommen. Selbst beim Doppel, als schon alles entschieden war, haben die Zuschauer noch eine tolle Stimmung verbreitet. Aber es ist natürlich insgesamt schon bitter, wenn auf der anderen Seite eine Spielerin wie Aryna Sabalenka steht, die überhaupt gar nichts anbrennen lässt", so Jens Gerlachs Fazit nach der 0:4-Niederlage seiner Mannschaft.

Nach dem 0:2 vom Vortag hatte der deutsche Kapitän kurz vor dem ersten Match noch einmal umgestellt - in der Hoffnung, mit einem Sieg im dritten Einzel den Anschluss zu schaffen. Für Tatjana Maria ging nun Laura Siegemund auf den Platz. Doch Aryna Sabalenka machte in der Partie gegen die 30 Jahre alte Schwäbin genau da weiter, wo sie am Samstag gegen Andrea Petkovic aufgehört hatte. Mit ihren wuchtigen Schlägen dominierte sie das Spiel gegen eine agile Laura Siegemund, die aber letztlich gegen die mächtigen Schläge der Weißrussin nicht viel ausrichten konnte. Die Deutsche probierte einiges aus, doch Sabalenka hatte immer eine noch bessere Antwort parat.

"Aryna Sabalenka ist derzeit eine Klasse für sich. Aber sie hat auch für ihre Verhältnisse ein sehr gutes Wochenende erwischt. Sie hat den Druck und die Power das ganze Match über durchgehalten. Da sieht man sehr schnell viel schlechter aus, als man eigentlich ist", analysiert Laura Siegemund die Niederlage in ihrem ersten Fed Cup-Einsatz im Einzel.

Bereits tags zuvor hatte Sabalenka gegen Andrea Petkovic (WTA 68) ihre ganze Klasse gezeigt und der engagiert dagegenhaltenden Darmstädterin bei ihrem 6:2, 6:1-Sieg keine Chance gelassen. Im ersten Match hatte Tatjana Maria (WTA 67) nach einem knappen ersten Satz mit 6:7 (3:7), 3:6 gegen Aliaksandra Sasnovich verloren.

Für das Porsche Team Deutschland geht es nun in der Relegation am 20. und 21. April um den Verbleib in der Weltgruppe der acht besten Nationen im Damentennis. Die Auslosung des Gegners erfolgt am kommenden Dienstag, den 12. Februar.

