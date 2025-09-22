Feinreisen

Feinreisen mit noch mehr Vielfalt im Luxussegment

Mit dem Helikopter über den Milford Sound, dem Hausboot in Kerala oder auf dem Rücken der Pferde in der Toskana

Hannover (ots)

Der Luxusreiseveranstalter Feinreisen, eine Marke der America Unlimited Gruppe, unterstreicht mit weiteren neuen Angeboten seine Kompetenz im Premiumsegment. Ob Safari-Abenteuer in Afrika, Kulturgenuss in Asien, mediterranes Dolce Vita oder die Erkundung ferner Naturwunder - die Reisen vereint ein Anspruch: exklusive Erlebnisse, die sich von klassischen Standardprogrammen abheben und individuell an die Wünsche der Gäste anpassen lassen.

"Unsere Kundinnen und Kunden suchen nicht einfach Urlaub, sondern Erlebnisse, die einzigartig und persönlich geprägt sind", erklärt Timo Kohlenberg, geschäftsführender Gesellschafter der America Unlimited-Unternehmensgruppe. "Mit unseren neuen Feinreisen-Angeboten bieten wir außergewöhnliche Reisen für Luxusreisende, die Exklusivität, Individualität und hohe Qualität erwarten."

So führt die Reise Essenz Japans - Private Luxusreise von Tokio bis Kyoto (26 Tage) in eines der faszinierendsten Länder Asiens. Von pulsierenden Metropolen über spirituelle Tempel bis zu Naturerlebnissen am Fuji erleben Gäste die Vielfalt Japans, begleitet von privaten Führungen und Aufenthalten in luxuriösen Ryokans mit eigenem Onsen.

Afrikas Magie erleben Reisende auf Von den Victoriafällen ins Okavango-Delta - Luxus-Safari in Botswana (9 Tage). Die Kombination aus den weltberühmten Wasserfällen und exklusiven Safari-Regionen ermöglicht Begegnungen mit der faszinierenden Tierwelt inmitten unberührter Wildnis.

Italien zeigt sich von seiner edelsten Seite auf Toscana Prestige: Florenz, Siena & Orvieto (15 Tage). Zwischen Landgütern, Weinbergen und Olivenhainen entdecken Gäste die Toskana kulinarisch, kulturell und landschaftlich - inklusive privater Führungen, Boots- und Reitausflügen.

Besonders intensiv präsentiert sich Afrika auch auf Great Migration & Fanjove Island - Tansania Luxusreise mit Laba Laba Camps (13 Tage). Die Kombination von Safari in den weniger frequentierten Nationalparks Ruaha und Nyerere mit exklusiven Tagen auf der privaten Insel Fanjove steht für das Know-how der Feinreisen-Experten in dieser Region.

Eine Hommage an Vielfalt ist auch Best of India - Goldenes Dreieck & Kerala Backwaters (12 Tage). Die Reise verbindet die Höhepunkte Nordindiens mit den tropischen Landschaften im Süden - vom Taj Mahal über Zugfahrten und Kolonialflair bis hin zu Hausboot-Touren auf den Backwaters.

Wer Sri Lanka authentisch erleben möchte, wählt Sri Lanka Deluxe: Kultur, Natur & Boutique-Hideaways mit Chauffeur (13 Tage). Stilvolle Boutique-Hotels, ein privater Fahrer und besondere Erlebnisse wie die Besteigung des Sigiriya Rock oder ein Kochkurs machen die Reise zu einer besonderen Entdeckungstour durch das ehemalige Ceylon.

Auch in weiter Ferne setzt Feinreisen Maßstäbe: Neuseeland Exquisit: Selbstfahrerreise zu Boutique-Oasen (12 Tage) kombiniert Naturwunder wie den Milford Sound mit handverlesenen Boutique-Hotels. Die Reise eignet sich für alle, die ihr Tempo selbst bestimmen und zugleich höchste Qualität genießen möchten.

"Wir möchten mit unserem Portfolio zeigen, wie vielfältig Luxusreisen sein können - von Safari-Camps in Afrika über private Ryokans in Japan bis hin zu mediterranen Landgütern in Italien", betont Kohlenberg und weist darauf hin, dass sich jede Reise individuell auf die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse der Feinreisen-Gäste anpassen lässt.

Feinreisen hatte sein Angebot bereits im Sommer erheblich erweitert. Inzwischen sind noch 14 hochkarätige Reisen hinzugekommen, weitere neue Angebote sollen in den nächsten Wochen und Monaten das Portfolio komplementieren.

Über Feinreisen:

Die Reiseveranstalter Feinreisen bietet exklusive Luxusreisen weltweit an, die den Wünschen der Gäste entsprechend angepasst oder eigens für sie zusammengestellt werden können. Feinreisen ist eine Veranstaltermarke von America Unlimited, einem der führenden Spezialisten für Reisen nach Kanada und in die USA, die 2011 auf dem Markt eingeführt wurde. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das Familienunternehmen aus Hannover aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg.

Original-Content von: Feinreisen, übermittelt durch news aktuell