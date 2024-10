matchandmake GmbH

Luka Glavas und Lukas Weiner von der matchandmake GmbH: Wie digitale Sichtbarkeit den Wettbewerbsvorteil bei der Neukundengewinnung in der Industrie sichert

Stuttgart (ots)

Industriebetriebe kämpfen aktuell nicht nur mit dem akuten Fachkräftemangel, sondern auch mit den sinkenden Auftragszahlen. Zurückzuführen ist diese Entwicklung nicht allein auf einen allgemeinen Nachfragerückgang, sondern auch auf die veralteten Marketing- und Vertriebsstrategien vieler Unternehmen. Luka Glavas und Lukas Weiner von der matchandmake GmbH setzen sich dafür ein, Industrie- und Handwerksbetriebe mit modernen Ansätzen zukunftssicher und wettbewerbsfähig zu machen. Mit innovativen Lösungen sorgen sie dafür, dass ihre Kunden auch in Krisenzeiten erfolgreich bleiben. Wie digitale Sichtbarkeit den Wettbewerbsvorteil bei der Neukundengewinnung in der Industrie sichert, erfahren Sie im Folgenden.

In der Industrie stellt digitale Sichtbarkeit längst nicht mehr nur einen Wettbewerbsvorteil dar, sondern hat sich zur unverzichtbaren Grundlage für die Neukundengewinnung entwickelt. Unternehmen sehen sich einem zunehmend digitalen Markt gegenüber, in dem potenzielle Kunden sich über Plattformen wie Google, B2B-Portale und LinkedIn informieren. Auch der moderne Einkaufsprozess findet zunehmend in der digitalen Welt statt. In der Folge verbringen Entscheider immer mehr Zeit damit, online nach Lösungen und Lieferanten zu suchen. Um nicht von der Konkurrenz überholt zu werden, müssen Unternehmen daher aktiv ihre digitale Sichtbarkeit steigern. "Eines steht unweigerlich fest: Die Welt ist digital", betont Luka Glavas, der gemeinsam mit Lukas Weiner die matchandmake GmbH gegründet hat. "Industrie- und Handwerksunternehmen stehen folglich vor der Herausforderung, neue Wege in der Kundengewinnung zu gehen. Andernfalls laufen sie Gefahr, sich schon bald in einer Abwärtsspirale wiederzufinden."

"Der Druck, in der digitalen Landschaft präsent zu sein, ist höher denn je", fährt Lukas Weiner fort. "Umso wichtiger ist es, sich von der Konkurrenz abzuheben, um für Entscheider sichtbar zu werden. Andernfalls besteht das Risiko, dass Anfragen unweigerlich an die Konkurrenz verloren gehen." Gemeinsam haben Luka Glavas und Lukas Weiner einen Anlaufpunkt für Industrie- und Handwerksunternehmen geschaffen, die den neuen Herausforderungen aktiv begegnen möchten. Ihre Mission ist es, ihre Kunden mit digitalen Strategien sicher in die Zukunft zu führen - ein Ziel, das die beiden Experten bereits seit einiger Zeit verfolgen. Ursprünglich haben sie die matchandmake GmbH gegründet, um Unternehmen bei der Mitarbeitersuche und Digitalisierung zu unterstützen. Heute bieten sie ihren Kunden ein umfassendes Paket, das Neukundenakquise, Mitarbeitergewinnung und Digitalisierung umfasst. Kurzum: Als Wachstumspartner des deutschen Mittelstands stehen Luka Glavas und Lukas Weiner ihren Kunden in allen essenziellen Belangen zur Seite, um sie langfristig zu stärken und wettbewerbsfähig zu machen.

So wichtig ist digitale Sichtbarkeit

"Die Zeiten, in denen es genügte, passiv auf dem Markt präsent zu sein, sind vorbei", warnt Luka Glavas. "In vielen Industriezweigen herrscht ein Verdrängungswettbewerb, in dem nur die Unternehmen überleben, die sich aktiv um ihre digitale Sichtbarkeit kümmern. Klassische Akquisemethoden wie Messen, persönliche Kontakte oder Kaltakquise funktionieren nicht mehr. Auch der Einfluss von Handelsvertretern nimmt ab. Stattdessen ist es entscheidend, auf die richtigen digitalen Maßnahmen zu setzen und für Entscheider online sichtbar zu werden."

Leider fehlt es den meisten mittelständischen Unternehmen an dem notwendigen Fachwissen, um ihre digitale Sichtbarkeit gezielt zu optimieren. Ebenso sind oft weder die Zeit noch die Ressourcen vorhanden, um sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Diese stiefmütterliche Behandlung kann schnell zu strategischen Krisen führen, weil Unternehmen, die keine klare Strategie zur Sicherung ihrer Marktposition verfolgen, Schwierigkeiten haben, Aufträge und Anfragen zu generieren.

Online-Präsenz als Schlüssel zur Neukundengewinnung

Besonders alarmierend ist die aktuelle Insolvenzwelle, die viele Lieferanten betrifft. Diese Situation bringt zahlreiche Unternehmen dazu, verstärkt nach neuen Anbietern zu suchen - eine Situation, die nicht nur Risiken birgt, sondern auch Chancen für Industriebetriebe eröffnet, die bereit sind, ihre Marktposition zu stärken. Um das Potenzial gänzlich auszuschöpfen, ist es allerdings unerlässlich, online sichtbar zu sein. Andernfalls riskieren Unternehmen, von potenziellen Kunden übersehen zu werden und Aufträge an die Konkurrenz zu verlieren.

Ein anschauliches Beispiel verdeutlicht, wie schwerwiegend die Folgen mangelnder Online-Sichtbarkeit sein können: Man stelle sich vor, ein potenzieller Kunde sucht online nach einem passenden Anbieter, doch weil das Unternehmen online nicht sichtbar ist, wird er stattdessen auf dessen Konkurrenz aufmerksam. Das Ergebnis: Der Auftrag geht an den Wettbewerber, obwohl das Unternehmen eigentlich perfekt zu den Anforderungen des Kunden gepasst hätte. Dieser Verlust ist nicht nur einmaliger Natur, sondern es geht um Aufträge, die über Jahre hinweg bei der Konkurrenz bleiben. Das hat nicht nur unmittelbare finanzielle Folgen, sondern kann auch langfristig das eigene Wachstum einschränken.

Entsprechend wichtig ist es, die digitale Welt als Schlüssel zur erfolgreichen Neukundengewinnung zu betrachten. Um zu überprüfen, ob ein Unternehmen online für potenzielle Kunden sichtbar ist, empfiehlt es sich, einen kleinen Selbsttest durchzuführen. Dazu versetzen sich Unternehmer in die Lage ihrer Wunschkunden - und versuchen, ihr eigenes Angebot online zu finden. Schnell zeigt sich so, wie gut das Unternehmen im Internet platziert ist.

Neue Akquisekanäle für langfristigen Erfolg

Unabhängig davon, ob es sich um metallverarbeitende Unternehmen, EMS-Dienstleister im Elektronikbereich oder kunststoffverarbeitende Firmen handelt, bleibt also festzuhalten, dass die digitale Sichtbarkeit in der heutigen Zeit der Schlüssel zur Neukundengewinnung ist. Industriebetriebe, die es schaffen, potenzielle Kunden frühzeitig auf sich aufmerksam zu machen, verbessern ihre Chancen, sich langfristig erfolgreich im Wettbewerb zu behaupten, erheblich.

"Der Fokus sollte dabei darauf liegen, neue Akquisekanäle zu etablieren, die die Sichtbarkeit in der digitalen Welt erhöhen und dadurch regelmäßige Anfragen liefern", erklärt Luka Glavas von der matchandmake GmbH abschließend. "Innovative Ansätze zur digitalen Neukundenakquise sind unerlässlich, um im heutigen Wettbewerbsumfeld bestehen zu können. Unternehmen, die die Bedeutung ihrer Online-Präsenz nicht nur erkennen, sondern auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, werden dazu in der Lage sein, ihre Marktposition zu sichern und neue Kunden zu gewinnen."

