Auftragsrückgang und Abhängigkeit von Bestandskunden: matchandmake GmbH zeigt, wie Industrieunternehmen der Krise trotzen

Industrie- und Handwerksunternehmen sehen sich nicht nur dem Fachkräftemangel gegenüber, sondern verzeichnen auch einen Rückgang an Aufträgen. Dies ist jedoch nicht ausschließlich auf eine geringere Nachfrage zurückzuführen, sondern auf veraltete Marketing- und Vertriebsstrategien vieler Betriebe. Luka Glavas und Lukas Weiner haben es sich mit der matchandmake GmbH zur Aufgabe gemacht, diese Unternehmen mit modernen Ansätzen zukunftsorientiert zu positionieren, sie wettbewerbsfähig aufzustellen und ihnen so dabei zu helfen, sicher durch die Krise zu kommen. Erfahren Sie hier, wie die beiden Unternehmer ihren Kunden zu einer signifikant höheren Auftragslage verhelfen und sie so von der Abhängigkeit durch Bestandskunden befreien.

In den letzten Jahren hat es bei den meisten Industrie- und Handwerksunternehmen ausgereicht, Bestellungen von Bestandskunden entgegenzunehmen und sich auf Empfehlungen und Mundpropaganda zu verlassen. Durch den Nachfragerückgang am Markt und den Wettbewerbsdruck von Billiganbietern aus dem Ausland reicht dies jedoch nicht mehr aus und die Auftragslage ist bei vielen Unternehmen um bis zu 30 Prozent zurückgegangen. Die erschwerten Wettbewerbsbedingungen erfordern es, wieder mehr Zeit und Energie in den Vertrieb und die Kundenakquise zu investieren. Moderne Marketingstrategien sind ungewohnt, komplex und vor allem digital - ein Bereich, der vielen Betrieben fremd ist. Besonders im Industrie- und Handwerksbereich zögern viele Unternehmen, neue Wege zu beschreiten, da dies bisher nicht notwendig war. Doch die Konkurrenz schläft nicht und hat mit digitalem Marketing bereits große Erfolge erzielt, während im eigenen Betrieb noch keine systematische Kundengewinnung stattfindet. "Viele Unternehmer verstehen nicht, warum sie plötzlich nicht mehr zur Spitze der Branche gehören und der Vertrieb kein 'Selbstläufer' mehr ist", erklärt Luka Glavas, Geschäftsführer der matchandmake GmbH. "Sie haben lange gehofft, dass sich die wirtschaftliche Lage bald bessert, haben mittlerweile aber verstanden, dass sich hier so bald nichts ändern wird - am Markt werden sie mit konstanter Unsicherheit und Zurückhaltung konfrontiert. Jetzt ist der Zeitpunkt, neue Wege in der Kundengewinnung zu gehen - wer diese Chance verpasst, wird sich von der aktuellen Krise nicht erholen und im schlimmsten Fall insolvent gehen."

"Wer die digitale Kundengewinnung von Anfang an richtig angeht, wird sich schon bald in einer Aufwärtsspirale wiederfinden", versichert Lukas Weiner, ebenfalls Geschäftsführer der matchandmake GmbH. Gemeinsam haben die beiden Unternehmer einen Anlaufpunkt für Handwerks- und Industrieunternehmen geschaffen, die nicht länger die Augen vor den neuen Herausforderungen verschließen wollen. "Digitale, systematische Kundengewinnung ist der einzige zukunftssichere Weg, nachhaltig ausreichend Aufträge zu erhalten", erklärt Luka Glavas. "Unsere Mission ist es, unsere Kunden sicher in die Zukunft zu führen." Diese Mission verfolgen die beiden Geschäftsführer schon seit einiger Zeit. Ursprünglich haben sie die matchandmake GmbH gegründet, um Unternehmen bei der Mitarbeiterfindung und Digitalisierung zu unterstützen. Heute bieten sie ihren Kunden ein umfassendes Paket aus Neukundengewinnung, Mitarbeitergewinnung und Digitalisierung. Als Wachstumspartner stehen sie Unternehmen im deutschen Mittelstand zur Seite, um sie langfristig zu stärken und wettbewerbsfähig zu machen.

Erfolgreiche Neukundengewinnung im digitalen Zeitalter

Eines steht unweigerlich fest: Die Welt ist digital. Das gilt auch für den modernen Einkauf, der immer in der digitalen Welt stattfindet. Handwerks- und Industrieunternehmen stehen folglich vor der Aufgabe, Entscheider, die nach Lösungen und Lieferanten suchen, direkt online zu erreichen. Doch der Wettbewerb ist groß - umso wichtiger ist es, sich eine Pole-Position zu sichern und sich so von der Konkurrenz abzuheben. "Wer in der digitalen Welt nicht vertreten ist, bleibt für Entscheider unsichtbar - Anfragen gehen dann unweigerlich an die Konkurrenz", betont Luka Glavas.

Um mittelständische Handwerks- und Industrieunternehmen dabei zu unterstützen, sich nicht nur digital aufzustellen, sondern sich auch eine digitale Präsenz aufzubauen, setzt das 10-köpfige Team von matchandmake auf bewährte Maßnahmen: Ziel ist hierbei in erster Linie eine erhöhte Sichtbarkeit, die über verschiedene digitale Kanäle aufgebaut wird. Um zusätzlich den Vertrieb ihrer Kunden zu gestalten und zu stärken, nutzen die Experten B2B-Netzwerke und gestalten einen digitalen Anfrageprozess. Schon nach wenigen Wochen erhalten ihre Kunden so nicht nur deutlich mehr Anfragen, die Neukundenakquise wird auch planbar und messbar und damit deutlich effizienter.

Der doppelte Gewinn, den die Kunden durch das Kombi-Paket von Luka Glavas und Lukas Weiner erzielen, macht ihre Unterstützung unverzichtbar. "Die Bereiche Mitarbeiter- und Kundengewinnung gehen Hand in Hand", erklärt Luka Glavas. "Kunden, die durch uns neue Aufträge gewinnen, benötigen oft bald darauf auch neue Mitarbeiter." Einige Kunden haben daher nach der Neukundengewinnung direkt nach Unterstützung bei der Mitarbeitergewinnung gefragt. "Deshalb haben wir unser Angebot nicht umgestellt, sondern ergänzt", erklärt Lukas Weiner. "Wir agieren als Wachstumspartner und erzielen in allen Bereichen maximale Ergebnisse." Das Vorgehen der Unternehmer trägt Früchte: Zahlreiche Kunden haben bereits ein erhebliches Wachstum ihrer Auftragslage verzeichnet: So konnte beispielsweise ein Kunde aus der Kunststoffverarbeitung durch den Support der Experten innerhalb der ersten sechs Monate ein sechsstelliges Auftragsvolumen durch Neukunden abschließen.

Mit matchandmake GmbH zur Branchenspitze

Nicht nur das Kombi-Paket für Wachstumsmöglichkeiten macht die Unterstützung von Luka Glavas und Lukas Weiner so besonders, sondern auch ihre eigene Expertise: Beide verfügen über einen Hintergrund im Ingenieurswesen und verstehen somit die technischen Details und Prozesse, mit denen ihre Kunden täglich konfrontiert sind. "Dank dieser Einsicht können wir maßgeschneiderte Marketingstrategien entwickeln, die genau auf unsere Kunden und ihre Mitarbeiter abgestimmt sind - im Gegensatz zu branchenfremden Marketing-Agenturen", erklärt Luka Glavas. Dies ist besonders nützlich bei komplexen technischen Dienstleistungen, die der Zielgruppe möglicherweise nicht geläufig sind. "Wir finden immer einen Weg, die Menschen zu erreichen und die richtige Botschaft zu vermitteln - egal, wie komplex das Angebot oder die Zielgruppe ist", versichert Lukas Weiner.

In Zukunft wollen sich die beiden Unternehmer noch intensiver auf den deutschen industriellen Mittelstand konzentrieren. "Wir möchten den Betrieben helfen, auch in schwierigen Zeiten wettbewerbsfähig zu bleiben", erklärt Luka Glavas abschließend. "Unser Ziel ist es, sie dabei zu unterstützen, sich im digitalen Zeitalter neu zu positionieren und sowohl das Problem der Neukundenbeschaffung als auch den Fachkräftemangel langfristig zu überwinden."

