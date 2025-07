COSRX

COSRX Airy-Light Invisible Sun Stick erreicht Platz 1 der „Hot New Releases" auf Amazon

Berlin (ots/PRNewswire)

COSRX, die weltweit renommierte K-Beauty-Marke, feiert einen weiteren Meilenstein. Ihr neuer Airy-Light Invisible Sun Stick hat es in nur zwei Wochen nach Markteinführung und kurz vor den mit Spannung erwarteten Prime-Day-Aktionen an die Spitze der „Hot New Releases" in der Kategorie Gesichtssonnenschutz auf Amazon.de geschafft.

"Wir sind wirklich dankbar und begeistert von dieser unglaublichen Resonanz", sagte ein Sprecher von COSRX. „Der Prime Day ist eines der größten Shopping-Events des Jahres, und zu sehen, dass so viele Kundinnen bereits jetzt Vorräte anlegen, zeigt, wie sehr sie uns und unseren Produkten vertrauen. Unser Airy-Light Invisible Sun Stick wurde mit großer Sorgfalt entwickelt – er bietet eine leichte, hautfreundliche Formel in praktischer Stick-Form, die einfach anzuwenden ist und sich nahtlos in den Alltag einfügt. Um unsere Wertschätzung für die große Unterstützung zu zeigen, haben wir ein exklusives Prime-Day-Angebot vorbereitet, damit noch mehr Menschen dieses Sommer-Essential erleben können."

Funktion trifft Komfort: Warum so viele Kundinnen begeistert sind Der Airy-Light Invisible Sun Stick überzeugt nicht nur durch seine praktische Stick-Form, sondern auch durch seine durchdachte Formulierung - eine Kombination, die ideal auf die Bedürfnisse moderner Hautpflege-Fans abgestimmt ist. Als erstes Sun-Stick-Produkt von COSRX in Europa bietet er ein ultraleichtes Hautgefühl, ein soft-mattes Finish, hygienisches und schnelles Auftragen unterwegs sowie hohen Tragekomfort, selbst bei empfindlicher oder öliger Haut.

Genau diese Kombination spricht an, was sich viele Kundinnen heute von einem Sonnenschutz wünschen - und sorgt seit dem Launch für durchweg positives Feedback.

Produkt-Highlights: High-Performance für den Alltag Der COSRX Airy-Light Invisible Sun Stick kombiniert starken UV-Schutz (SPF 50+ / PA++++) mit einem luftigen, schwerelosen Auftrag, der keinen weißen Film hinterlässt. Die schweißresistente, talgkontrollierende Formel eignet sich ideal für fettige und empfindliche Haut und sorgt für ein angenehm pudriges, soft-mattes Finish – perfekt für unterwegs und den Sommer in der Stadt oder im Urlaub.

Produktvorteile auf einen Blick

Unsichtbarer Schutz ohne Rückstände

Federleichte, nicht fettende Textur

Schweißresistent & sebumregulierend

Hautberuhigend – auch für sensible Haut geeignet

Ideal für unterwegs dank kompakter Stick-Form

Anwendungstipp Einfach das Produkt unten aufdrehen und auf häufig der Sonne ausgesetzte Hautstellen auftragen – z. B. Gesicht, Nacken, Ohren, Arme. Perfekt zum Nachcremen unterwegs: ob am Strand, beim Stadtbummel oder auf Reisen.

Prime-Day Must-Have: Jetzt 25 % Rabatt auf den beliebten Sun Stick sichern Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, hat COSRX den Prime-Day-Rabatt von ursprünglich 15 % auf 25 % erhöht – damit noch mehr Beauty-Fans den beliebten Sun Stick ausprobieren können.

Einfach testen, überall dabeihaben und zuverlässig geschützt sein – ob am Strand, in der Stadt oder unterwegs: Der praktische, tragbare Sun Stick gehört in jede Handtasche, um jederzeit bestens vor der Sonne geschützt zu sein.

Nur noch bis zum 11. Juli mit Rabatt erhältlich – ideal für alle, die sich den Bestseller rechtzeitig sichern möchten.

Informationen zu COSRX: Mit seinen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der beliebtesten Hautpflegemarken Amerikas geworden. Die Produkte zeichnen sich durch eine minimalistische Formulierung aus, die hochwirksame natürliche Extrakte in konzentrierter Form enthält, und liefern sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie wirklich braucht.

Die meistverkauften Produkte sind jetzt in Deutschland erhältlich und können bei führenden Einzelhändlern wie Douglas, DM, Amazon, sowie direkt auf https://www.cosrx.com gekauft werden. Für aktuelle Updates und exklusive Angebote ist COSRX auch auf Instagram und TikTok vertreten.

