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Reputation der Versicherer: Macht Nachhaltigkeit wirklich den Unterschied?

Hamburg (ots)

Top-5-Versicherer schneiden bei Nachhaltigkeit überdurchschnittlich ab.

Debeka an erster Stelle dieser Reputationsdimension.

Eine Gemeinsamkeit haben die fünf Versicherer an der Spitze des Reputationsrankings: Allianz, ARAG, R+V, Continentale und Debeka erreichen überdurchschnittliche Werte in der Dimension Nachhaltigkeit. Das bedeutet, dass ihnen dieser Faktor in der öffentlichen Wahrnehmung oft und positiv zugeschrieben wird. Gleichzeitig sind die fünf Versicherer auch im Gesamtranking der Reputation ganz oben zu finden. Für die Analyse wertete das IMWF Institut über 300.000 reputationsrelevante Online-Erwähnungen aus redaktionellen Medien, Presseportalen, sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Bewertungsplattformen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 aus.

Die Performance eines Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit setzt sich daraus zusammen, wie es im Internet hinsichtlich sozialer, ökologischer und ökonomischer Verantwortung wahrgenommen wird. Besonders gut gelingt das der Debeka. Sie ist der Gewinner in dieser Reputationsdimension und verweist den Gesamtsieger Allianz auf den dritten Rang. An zweiter Stelle aber punktgleich mit der Allianz steht die ARAG. R+V und Continentale belegen die Plätze vier und fünf. Die weiteren Versicherer im Ranking haben einen deutlichen Abstand zum Spitzenquintett. Es folgen HUK Coburg, LVM, Generali, Zurich und Swiss Life in den Top 10. Sie alle liegen über dem Durchschnitt in der Reputation im Bereich Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit ist nur eine von fünf Dimension der Reputation

Trotzdem machen selbst bei den führenden Versicherern die Internetäußerungen zur Dimension Nachhaltigkeit nur einen geringen Anteil aller reputationsrelevanten Aussagen aus. Die Continentale, Debeka und HUK Coburg können jeweils neun Prozent der Aussagen auf das Thema Nachhaltigkeit vereinen. Bei Allianz, ARAG und R+V aus den Top 5 sind es dagegen zwei bis drei Prozent. Denn nur Unternehmen, die in allen fünf Reputationsdimensionen für Gesprächsstoff sorgen, können in Sachen Reputation einen der vorderen Plätze einnehmen. Auch die Spitzenreiter im Nachhaltigkeitsranking vereinen laut der Analyse viele Aussagen zu den Dimensionen "Wirtschaftlichkeit" sowie "Produkt & Service" auf sich.

"Produkt & Service sowie Wirtschaftlichkeit stehen bei vielen Kommunikationsabteilungen oben auf der Liste. Doch die Bedeutung von Nachhaltigkeit nimmt in der Wahrnehmung der Kunden, Medien und Stakeholder deutlich zu. Wer hier eine Themenführerschaft erreicht, wird als besonders vertrauenswürdig wahrgenommen - aber nur dann, wenn er die anderen Dimensionen bereits erfolgreich besetzt hat", sagt Dr. Roland Heintze, Reputations-Experte und geschäftsführender Gesellschafter von PER, einer Full-Service-Kommunikationsagentur. PER und das IMWF sind Teil der Faktenkontor Gruppe.

Aussagen zu Nachhaltigkeit noch selten

"Unser Ranking zeigt: Eine starke Reputation in allen Dimensionen ist entscheidend, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Eine genauere Aufschlüsselung nach Themen offenbart, dass insgesamt noch selten über soziale oder ökologische Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Versicherern gesprochen wird. Wenige Aussagen in diesen Bereichen können somit einen großen Einfluss auf die Sichtbarkeit haben", sagt Andreas Quest, Geschäftsführer der IMWF GmbH.

In der Sichtbarkeit sind Aussagen zur Nachhaltigkeit bisher jedoch seltener als zu anderen Themen. Nur 0,69 Prozent der Aussagen drehen sich um soziale Nachhaltigkeit, 0,55 Prozent um ökologische Nachhaltigkeit, 0,17 Prozent um Green Finance. Themen mit vielen Aussagen in Online-Medien betreffen Ratgeber, Vorstand und Aktien.

Über das Reputationsranking

Das Reputationsranking der Versicherungsbranche untersucht zum dritten Mal in Folge die öffentliche Wahrnehmung von Versicherern auf Basis digitaler Medien- und Onlinequellen. Ausgewertet wurden über 300.000 reputationsrelevante Online-Erwähnungen aus redaktionellen Medien, Presseportalen, sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Bewertungsplattformen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025.

Die Analyse basiert auf einem mehrdimensionalen Reputationsindex, der Sichtbarkeit und Tonalität der Berichterstattung in fünf Reputationsbereichen zusammenführt: Management, Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Nachhaltigkeit und Arbeitgeberattraktivität. Die Ergebnisse ermöglichen einen vergleichenden Benchmark unter den Energieanbietern und zeigen, welche Faktoren Reputation stärken oder schwächen.

Die Auswertung kombiniert KI-gestützte Medienanalyse mit qualitativer Prüfung und macht Reputation als öffentliches Stimmungsbild systematisch messbar.

Das Reputationsranking wird von der Beratungsgesellschaft PER Agency in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung herausgegeben. Das komplette Ranking kann unter info@per-agency.com gegen eine Schutzgebühr von 900,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden. Workshops inkl. individuellem Excellence Check können für 4.900EUR zzgl. MwSt. gebucht werden.

Über IMWF GmbH

Das IMWF, Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, unterstützt seit über zehn Jahren das Reputationsmanagement von Unternehmen, indem es mit KI-gestützten Analysen via Social Listening nachweist, wie Kommunikation auf Reputation einzahlt. Mit diesem Wissen lässt sich Reputation steuern. Und durch eine gute Reputation wird für höhere Akzeptanz bei Stakeholdern wie Kunden, Investoren, Mitarbeitern, Journalisten, Politik und Lieferanten gesorgt. Das schafft den nötigen Handlungsspielraum für den Erfolg von Unternehmen und sorgt für einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Über PER Agency GmbH

Wir entwickeln kanalübergreifende Kommunikationslösungen, mit denen wir signifikanter Bestandteil der Wertschöpfung unserer Kunden werden. Wir nutzen dafür die überzeugende Kraft von Daten und Fakten. Unsere Strategie und Kreation ist datengetrieben, unser Advertising bewegt Zielgruppen und liefert überdurchschnittliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.per-agency.com

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