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Ranking der Versicherer: Continentale verbessert die Reputation deutlich

Hamburg (ots)

Allianz, ARAG und R+V bilden das Spitzentrio.

Continentale springt vom 21. auf den 4. Rang.

Im Reputationsranking der Top-Versicherungsunternehmen gab es im Jahr 2025 einige klare Verbesserungen. Während das Spitzentrio mit Allianz, ARAG und R+V bestehen bleibt, rückt die Continentale auf den vierten Rang vor. 2024 hatte sie nur den 21. Platz erreicht. Der Dortmunder Anbieter von Kranken-, Lebens- und Sachversicherungen konnte vor allem in den Dimensionen Nachhaltigkeit und Arbeitgeber überdurchschnittliche Werte erzielen. Für die Analyse wertete das IMWF Institut über 300.000 reputationsrelevante Online-Erwähnungen aus redaktionellen Medien, Presseportalen, sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Bewertungsplattformen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 aus.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass eine gute Reputation von der Performance in den fünf Dimensionen "Produkt & Service", "Wirtschaftlichkeit", "Nachhaltigkeit", "Management" und "Arbeitgeber-Performance" abhängt. Wer in all diesen Bereichen für Gesprächsstoff im Internet sorgt, wird in Sachen Reputation einen der vorderen Plätze einnehmen.

Was die Allianz zum Gewinner macht

Der Allianz ist diese ausgewogene Verteilung gelungen. Sie konnte 2025 überdurchschnittliche Ergebnisse in vier von fünf Dimensionen erreichen und schlägt sich auch in der fünften Dimension, Produkt & Service, durchschnittlich gut. Bei Produkten hat mit großem Abstand die ARAG die Nase vorn und springt in diesem Jahr auf den zweiten Platz des Gesamtrankings. In der Dimension "Wirtschaftlichkeit" steht die Allianz mit weitem Abstand an erster Stelle und erreicht somit den Score 100. Münchner Rück auf dem zweiten Platz in dieser Dimension konnte nur einen Wert von 55 erreichen.

Die Aufsteiger des Rankings

Besonders die Continentale und Canada Life stechen in dem Ranking der Top 10 heraus, denn beide konnten im Vergleich zum Vorjahr gleich mehrere Plätze gut machen. Die Continentale kletterte vom 21. Platz in die Top 5, Canada Life verbesserte sich vom 12. auf den 6. Platz. Einzig in der Dimension Wirtschaftlichkeit erzielte die Continentale eine unterdurchschnittliche Bewertung, als Arbeitgeber und hinsichtlich Nachhaltigkeit wird sie besser bewertet als der Durchschnitt. Canada Life schafft es, in allen Bereichen durchschnittlich gut abzuschneiden. Darüber hinaus konnten noch weitere Versicherer wie der Sparkassenverband (von 29 auf 13) ihre Position deutlich verbessern, schafften jedoch nicht den Sprung in die Top 10.

"Reputation ist kein Zufall, sondern basiert auf der Wahrnehmung und Bewertung im Internet. Unternehmen, die es schaffen, ihre Gesamtreputation über alle fünf Dimensionen aufzubauen, zahlen direkt auf den Unternehmenswert ein", sagt Dr. Roland Heintze, Reputations-Experte und Geschäftsführender Gesellschafter von PER, einer Full-Service-Kommunikationsagentur. PER und das IMWF sind Teil der Faktenkontor Gruppe.

Versicherer der Top 15 oft nur in einer Dimension sichtbar

Viele Versicherer der Top 15 besetzen jedoch nur eine Reputationsdimension. Die ARAG ist beispielsweise mit 90 Prozent ihrer Aussagen nur im Bereich "Produkt & Service" präsent, nur zwei Prozent aller reputationsrelevanten Aussagen behandeln die Wirtschaftlichkeit. Ganz anders sieht es bei Münchner Rück und Helvetia aus: Die Äußerungen im Internet konzentrieren sich zu mehr als 50 Prozent nur auf den Bereich Wirtschaftlichkeit.

"Versicherer wie Allianz und Canada Life machen es vor: eine ausgewogene Verteilung nach Reputationsdimensionen führt zu Resilienz. Zudem signalisiert eine starke Reputation den Kunden, dass das Unternehmen zuverlässig war und seine Verpflichtungen erfüllt hat - das schafft Vertrauen, die Währung der Versicherer", sagt Andreas Quest, Geschäftsführer der IMWF GmbH.

Über das Reputationsranking

Das Reputationsranking der Versicherungsbranche untersucht zum dritten Mal in Folge die öffentliche Wahrnehmung von Versicherern auf Basis digitaler Medien- und Onlinequellen. Ausgewertet wurden über 300.000 reputationsrelevante Online-Erwähnungen aus redaktionellen Medien, Presseportalen, sozialen Netzwerken, Foren, Blogs und Bewertungsplattformen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025.

Die Analyse basiert auf einem mehrdimensionalen Reputationsindex, der Sichtbarkeit und Tonalität der Berichterstattung in fünf Reputationsbereichen zusammenführt: Management, Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Nachhaltigkeit und Arbeitgeberattraktivität. Die Ergebnisse ermöglichen einen vergleichenden Benchmark unter den Versicherern und zeigen, welche Faktoren Reputation stärken oder schwächen.

Die Auswertung kombiniert KI-gestützte Medienanalyse mit qualitativer Prüfung und macht Reputation als öffentliches Stimmungsbild systematisch messbar.

Das Reputationsranking wird von der Beratungsgesellschaft PER Agency in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung herausgegeben. Das komplette Ranking kann unter info@per-agency.com gegen eine Schutzgebühr von 900,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden. Workshops inkl. individuellem Excellence Check können für 4.900EUR zzgl. MwSt. gebucht werden.

Über IMWF GmbH

Das IMWF, Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, unterstützt seit über zehn Jahren das Reputationsmanagement von Unternehmen, indem es mit KI-gestützten Analysen via Social Listening nachweist, wie Kommunikation auf Reputation einzahlt. Mit diesem Wissen lässt sich Reputation steuern. Und durch eine gute Reputation wird für höhere Akzeptanz bei Stakeholdern wie Kunden, Investoren, Mitarbeitern, Journalisten, Politik und Lieferanten gesorgt. Das schafft den nötigen Handlungsspielraum für den Erfolg von Unternehmen und sorgt für einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

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Wir entwickeln kanalübergreifende Kommunikationslösungen, mit denen wir signifikanter Bestandteil der Wertschöpfung unserer Kunden werden. Wir nutzen dafür die überzeugende Kraft von Daten und Fakten. Unsere Strategie und Kreation ist datengetrieben, unser Advertising bewegt Zielgruppen und liefert überdurchschnittliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.per-agency.com

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