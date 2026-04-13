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Wenn eine Stiftung insolvent geht: Welche strukturellen Fehler im Benko-System sichtbar werden

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Langenfeld (ots)

Nach der Pleite des Signa-Imperiums trifft die Krise nun auch den privaten Vermögenskern von René Benko: Die Laura-Privatstiftung, lange als „eiserne Reserve“ der Familie angesehen, hat Insolvenz angemeldet. In ihr waren unter anderem Luxusimmobilien und andere Vermögenswerte gebündelt, doch milliardenschwere Forderungen machten die Stiftung zahlungsunfähig.

Eine Stiftung kann Vermögen sehr effektiv schützen – aber nur, wenn sie sauber strukturiert ist und Risiken klar getrennt werden. Wenn operative Geschäfte, Schulden und Privatvermögen zu stark miteinander verzahnt sind, verliert eine Stiftung ihre Schutzfunktion. Genau solche Fehler lassen sich mit klarer Governance und unabhängigen Strukturen vermeiden. Hier erfahren Sie, welche strukturellen Schwächen im Benko-System sichtbar werden – und warum gerade bei großen Vermögen Transparenz, klare Trennung von Risiken und professionelle Governance entscheidend sind.

Die Chronologie eines Zusammenbruchs: Vom Schutzschild zur Haftungsfalle

Am 11. März 2026 stellte die Laura Privatstiftung beim Landesgericht Innsbruck Insolvenzantrag. Auslöser waren Schiedssprüche des International Court of Arbitration in Genf, die Zahlungen von rund einer Milliarde Euro vorsahen – der Großteil davon zugunsten des Staatsfonds Mubadala. Die Passiva übersteigen eine Milliarde Euro, während die Aktiva auf lediglich 300 bis 400 Millionen Euro geschätzt werden.

Die Stiftung wurde 2006 gegründet und sollte der Vermögenssicherung der Familie dienen – ein grundsätzlich bewährtes Modell. Doch im Laufe der Jahre wandelte sie sich vom Schutzinstrument zu einem zentralen Baustein des Signa-Imperiums. Der Vorstand war befugt, unternehmerische Risiken einzugehen und Beteiligungen zu erwerben.

Damit wurde die Stiftung nicht nur Vermögensverwalterin, sondern auch Miteigentümerin, Sicherungsgeberin und Garantiegeberin für zahlreiche Gesellschaften. Hunderte Unternehmen gehörten zu ihrem Einflussbereich. Was wie ein stabiles Netzwerk wirkte, erwies sich als anfällige Struktur.

Der Zusammenbruch des Signa-Konzerns ab Ende 2023 setzte eine Kettenreaktion in Gang: Insolvenz der Holding, Pleiten operativer Gesellschaften, die Privatinsolvenz Benkos – und schließlich die Stiftung selbst. Den entscheidenden Ausschlag gaben die Schiedssprüche zugunsten Mubadalas, die eine Restrukturierung unmöglich machten.

Erster Strukturfehler: Verschmelzung von Stiftungszweck und operativem Geschäft

Der zentrale Fehler war die Auflösung der Grenze zwischen Stiftungsvermögen und operativem Geschäft. Statt als unabhängige Einheit wurde die Stiftung Teil der Signa-Finanzarchitektur: Sie stellte Sicherheiten, übernahm Garantien und beteiligte sich an Finanzierungen – selbst noch in der Krise.

Die Folge war gravierend: Als Signa kollabierte, wirkte die Stiftung nicht als Schutzschild, sondern wurde selbst zum Träger der Risiken. Durch ihre Einbindung in Haftungsstrukturen trafen Forderungen unmittelbar auf sie durch. Möglich wurde das durch die Satzung: Dem Vorstand war es ausdrücklich erlaubt, unternehmerische Risiken einzugehen. Damit wurde die Schutzfunktion strukturell untergraben.

Zweiter Strukturfehler: Fehlende Unabhängigkeit der Stiftungsorgane

Ebenso gravierend war die mangelnde Unabhängigkeit der Organe. Laut Schiedsgericht agierte René Benko weiterhin als faktischer Entscheidungsträger, trotz fehlender offizieller Funktion. Formale Strukturen wurden damit unterlaufen. Die Stiftungsvorstände trugen die enge Verflechtung mit dem Signa-Konzern mit und setzten dem Einfluss nichts entgegen. Hinweise auf persönliche Darlehen sowie kurzfristige Änderungen an Stiftungsstrukturen kurz vor der Insolvenz verdeutlichen die Governance-Defizite.

Eine unabhängig geführte Stiftung hätte den Stiftungszweck über Einzelinteressen gestellt und solche Eingriffe verhindert.

Dritter Strukturfehler: Intransparente Vermögenstransaktionen

Die Schiedssprüche zeigen ein erhebliches Maß an Intransparenz bei Vermögenstransaktionen. Vermögenswerte – darunter Luxusgüter, Kunstwerke und Beteiligungen – wurden veräußert oder verschoben, ohne Kreditgeber zu informieren oder Erlöse zur Schuldentilgung zu verwenden. Das Gericht bestätigte entsprechende Pflichtverletzungen und sprach Mubadala über 680 Millionen Euro zuzüglich Zinsen zu.

Das zugrunde liegende Muster ist entscheidend: Vermögensverschiebungen ohne ausreichende Transparenz und Kontrolle. In einer professionellen Stiftung wären solche Transaktionen dokumentiert, offengelegt und genehmigt worden.

Vierter Strukturfehler: Überdehnung durch Haftungsübernahmen

Die unmittelbare Ursache der Insolvenz liegt in einer massiven Überdehnung der Haftung. Die Stiftung übernahm Garantien in Milliardenhöhe, obwohl ihr eigenes Vermögen deutlich geringer war.

Den Forderungen von über 900 Millionen Euro standen Vermögenswerte von lediglich 300 bis 400 Millionen Euro gegenüber – überwiegend in illiquider Form. Diese Disproportion machte die Stiftung im Krisenfall handlungsunfähig. Die Haftungsübernahmen entstanden im Zuge der Finanzierung des Signa-Imperiums. Kontrollmechanismen, die solche Risiken begrenzen, fehlten.

Fazit: Die Stiftung ist nicht gescheitert – ihre Anwendung war es

Die Insolvenz markiert einen Einschnitt und dürfte die Debatte über Transparenz und Regulierung weiter verschärfen. Sie zeigt jedoch vor allem: Gescheitert ist nicht das Instrument Stiftung, sondern seine Fehlanwendung.

Wo Vermögensschutz, Risikoübernahme und Einfluss vermischt werden, verliert die Stiftung ihre Funktion. Gleichzeitig belegt der Fall, dass die rechtlichen Mechanismen greifen: Fehlverhalten wird sanktioniert, Vermögen gesichert und Strukturen überprüft.

Für Unternehmer und vermögende Privatpersonen gilt daher: Nicht das „Ob“, sondern das „Wie“ entscheidet. Nur klare Strukturen, unabhängige Organe und konsequente Risikotrennung sichern die Schutzfunktion einer Stiftung.

Über Sascha Drache:

Sascha Drache ist Experte für das Stiftungswesen. Er ist seit vielen Jahren in der deutschen Stiftungswelt unterwegs und gilt gemeinhin als der deutsche Stiftungspapst. Mit seiner Beratung in Sachen Stiftungsgründung unterstützt er den deutschen Mittelstand. Dabei begleitet der Experte seine Klienten über die gesamte Phase der Gründung und unterstützt sie dabei, die Stiftung auf einem festen Fundament zu errichten, um den Aufbau und Schutz des Vermögens langfristig sicherzustellen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.stiftung.de/

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