Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke

Strahlende Gesichter beim Weihnachtssingen in der Sternenbrücke: Rolf Zuckowski sorgte für unvergessliche Momente

Hamburg (ots)

Die Weihnachtszeit ist in der Sternenbrücke immer eine ganz besondere Zeit - eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit, eine Zeit der Freude, gespickt mit kleinen Glücksmomenten.

Für einen Glücksmoment sorgte am 16. Dezember ein ganz besonderer Gast: Sänger Rolf Zuckowski kam in das Kinder- und Jugendhospiz, um gemeinsam mit den erkrankten Kindern, ihren Geschwistern und Eltern sowie den Mitarbeitenden der Sternenbrücke Winter- und Adventslieder zu singen. Mit seiner zugewandten Art, seiner unverwechselbaren Stimme, viel Witz sowie Liedern, die für Groß und Klein zu Ohrwürmern geworden sind, schuf er eine Atmosphäre voller Wärme und liebevoller Herzlichkeit.

Die kleinen Gäste und ihre Angehörigen waren begeistert von der Gelegenheit, Rolf Zuckowski hautnah zu erleben. Alle lauschten gebannt seinen Liedern, die er in persönliche Geschichten einwob - Groß und Klein sangen fröhlich mit und klatschten laut Beifall. "Am glücklichsten macht es mich, wenn meine Lieder zu euren werden - das spür ich hier besonders stark. Wenn sie weiter gesungen werden, auch ohne mich. Das ist ein Geschenk.", äußerte sich auch Rolf Zuckowski sichtlich ergriffen. "Gerade in der Weihnachtszeit erhalte ich viele Anfragen für Auftritte. Als sich die Sternenbrücke meldete, war sofort klar, dass ich hinfahren werde, denn das Kinder- und Jugendhospiz ist schon seit vielen Jahren ein Herzensprojekt für mich. Dass ich hier mit meiner Musik Momente der Freude und Leichtigkeit schenken kann, bedeutet mir viel - dieser Besuch ist wohl mit einer der Schönsten in der Vorweihnachtszeit für mich gewesen."

Der Besuch von Rolf Zuckowski war nicht nur ein musikalischer Höhepunkt - er verspricht auch für Familien mit einem unheilbar erkrankten Kind eine kostbare Erinnerung zu werden.

Sonja Albers, Geschäftsleitung im Hamburger Kinder- und Jugendhospiz, bringt es auf den Punkt: "Die strahlenden Gesichter unserer Kinder und Familien sprechen für sich. Solche Begegnungen sind unbezahlbar und geben allen Kraft und Zuversicht. Wir sind unglaublich dankbar, Rolf seit so vielen Jahren als treuen Wegbegleiter an unserer Seite zu wissen."

Acht Familien werden die Festtage unter dem Dach der Sternenbrücke verbringen - eine ganz besondere Zeit, die, wie sie selbst sagen, ganz viel Geborgenheit, Ruhe sowie Momente des Miteinanders verspricht.

Das Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Seit Mai 2003 hilft das Kinder- und Jugendhospiz Sternenbrücke unheilbar erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu einem Alter von 27 Jahren, einen würdevollen Weg bis zu ihrem Tod gehen zu können. Die erkrankten jungen Menschen und ihre An- und Zugehörigen werden nicht nur in der letzten Lebensphase, sondern auch auf dem oft über viele Jahre andauernden Krankheitsweg im Rahmen von Entlastungsaufenthalten sorgsam begleitet. Auch nach dem Verlust steht die Sternenbrücke den Familien in ihrer Trauer weiter zur Seite.

Weitere Informationen unter www.sternenbruecke.de

