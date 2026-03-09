Ratgeber Stiftung

Sascha Drache erklärt Stiftungsberatung: Warum Standardlösungen gefährlich sind



Mehr als 24.000 rechtsfähige Stiftungen gibt es in Deutschland – und die Zahl wächst stetig. Auch mittelständische Unternehmer entdecken die Stiftung zunehmend als Instrument zur Vermögenssicherung, Nachfolgeplanung und steuerlichen Optimierung. Doch wer dabei auf Mustersatzungen, pauschale Modelle oder automatisierte Vorlagen setzt, riskiert weit mehr, als er ahnt. Warum aber sind Standardlösungen bei der Stiftungsgründung so gefährlich und was braucht es stattdessen?

Stiftungen galten lange als Domäne großer Unternehmerdynastien und bekannter Philanthropen. Mittlerweile aber machen steigende Immobilienpreise, wachsende Vermögenskonzentrationen und attraktive steuerliche Anreize die Stiftung längst auch für mittelständische Unternehmer und vermögende Privatpersonen zu einer validen Option. Gleichzeitig erhöht der bevorstehende Generationenwechsel in vielen Familienunternehmen den Handlungsdruck: Wer die Nachfolge nicht frühzeitig strategisch regelt, riskiert, dass Vermögenswerte ineffizient verwaltet oder durch steuerliche Belastungen empfindlich geschmälert werden. Umso mehr wächst auch die Versuchung, auf vermeintlich einfache Lösungen zurückzugreifen: Mustersatzungen aus dem Internet, pauschale Beratungsmodelle oder KI-gestützte Tools, die in kürzester Zeit fertige Dokumente liefern. „Was dabei wie eine praktische Abkürzung wirkt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als riskanter Irrweg“, warnt Sascha Drache.

„KI-Tools und automatisierte Satzungen stoßen bei der Komplexität, den Feinheiten und Nuancen einer Stiftung schnell an ihre Grenzen. Dabei können die entstehenden Probleme denen einer inkompetenten Beratung erschreckend ähneln“, ergänzt er. „Entsprechende Gründungsfehler lassen sich später nur schwer korrigieren und können sowohl die Steuerbelastung erhöhen als auch den Stiftungszweck dauerhaft gefährden.“ Genau an diesem Punkt setzt Sascha Drache an: Als Spezialist für Stiftungsberatung und Stiftungsmanagement begleitet er mittelständische Unternehmer persönlich durch den gesamten Gründungsprozess – mit klarem Fokus auf rechtssichere Strukturierung, optimierte Steuerlast, effizienten Vermögensschutz und eine zukunftsfähige Ausgestaltung. Seit mehr als 17 Jahren beschäftigt er sich dabei intensiv mit dem deutschen Stiftungsrecht und kennt die Fallstricke, die selbst erfahrene Unternehmer immer wieder in die Irre führen. Welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte und wie eine tragfähige Stiftungsstruktur wirklich aussieht, verrät Sascha Drache hier.

Wirtschaftliche Tragfähigkeit: Was eine Stiftung wirklich kostet

Bevor über Satzungsgestaltung oder Stiftungsform nachgedacht wird, steht eine nüchterne Frage im Raum: Ist die wirtschaftliche Basis überhaupt tragfähig? Viele Erststifter unterschätzen die finanziellen Anforderungen, die eine nachhaltige Stiftungsgründung mit sich bringt. Als Orientierungswert aus der Praxis gilt: Das Stiftungskapital sollte mindestens 150.000 Euro betragen, um Gründungskosten, laufende Verwaltungsausgaben und eine nachhaltige Zweckverfolgung zu gewährleisten. Währenddessen sollte die jährliche Ertragskraft mindestens 1.200 Euro umfassen, um operative Kosten zu decken und Rücklagen zu bilden. Zudem empfiehlt sich für den Stifter selbst ein jährliches Nettoeinkommen von mindestens 50.000 Euro, damit die Gründung nicht zur finanziellen Belastung wird und der eigene Lebensstandard unabhängig gesichert bleibt.

Ein konkretes Rechenbeispiel verdeutlicht die Zusammenhänge: Eine Familienstiftung, die zwei Familienmitgliedern monatlich je 700 Euro zukommen lassen soll, benötigt jährliche Bruttozuwendungen von 16.800 Euro. Über Immobilienvermögen gerechnet erfordert das eine Jahresnettokaltmiete von rund 40.000 Euro – nach Bewirtschaftungskosten, Körperschaftsteuer und Abgeltungsteuer bleiben rund 16.000 Euro für Zuwendungen. Dafür wäre eine Immobilie mit einem Marktwert von etwa 800.000 Euro bei einer angenommenen Rendite von 5 Prozent notwendig – eine Vermögensbasis, die in urbanen Zentren durchaus erreichbar sein kann.

Satzungsgestaltung und Flexibilitätsklauseln: Weichenstellungen mit Langzeitwirkung

Die Satzung ist das Herzstück jeder Stiftung und gleichzeitig der Bereich, in dem Standardlösungen am gefährlichsten werden. Denn was bei der Gründung nicht richtig geregelt ist, lässt sich später nur mit erheblichem Aufwand korrigieren: Satzungsänderungen sind in der Regel zustimmungspflichtig durch die zuständigen Aufsichtsbehörden und können sich über Monate hinziehen. Besonders kritisch ist das Fehlen von Flexibilitätsklauseln, die eine Anpassung an gesellschaftliche, wirtschaftliche oder steuerliche Veränderungen ermöglichen. Wer diese nicht von Anfang an einbaut, schränkt die Handlungsfähigkeit der Stiftung langfristig massiv ein.

Hinzu kommen bundeslandspezifische Unterschiede in den Anforderungen und der Verwaltungspraxis der Stiftungsaufsicht – Nuancen, die automatisierte Satzungsvorlagen schlicht nicht abbilden können. Auch die Definition der Begünstigten, sogenannter Destinatäre, birgt erhebliche steuerliche Stolperfallen: Bei einer Familienstiftung, die durch Schenkungen gegründet wird, fällt Schenkungsteuer an, sobald gesetzliche Freibeträge überschritten werden. Werden Kinder als Begünstigte eingesetzt, gilt Steuerklasse I mit einem Freibetrag von bis zu 400.000 Euro pro Kind, bei zwei Kindern also bis zu 800.000 Euro. Werden hingegen weitere Familienmitglieder wie Eltern oder Geschwister begünstigt, sinkt der Freibetrag auf lediglich 20.000 Euro, und es gilt die ungünstige Steuerklasse III, weiß Sascha Drache.

Verwaltungs- und Kontrollstruktur: Unterschätzte Weiche für Stabilität und Außenwirkung

Neben der Satzung ist die interne Governance-Struktur einer Stiftung ein häufig unterschätzter Erfolgsfaktor: Wer ist für die Mittelverwendung zuständig? Welche Befugnisse hat der Vorstand? Wie unabhängig sind die Kontrollorgane? Diese Fragen haben nicht nur Auswirkungen auf die interne Organisation, sondern auch auf die Wahrnehmung bei Behörden und Begünstigten. Eine unklare oder unausgewogene Organstruktur kann dabei zu Konflikten innerhalb der Stiftung führen, die Zusammenarbeit mit der Stiftungsaufsicht erschweren und im schlimmsten Fall die Erreichung des Stiftungszwecks gefährden. Standardlösungen berücksichtigen diese individuellen Anforderungen in aller Regel nicht. Vielmehr liefern sie generische Strukturen, die meist weder zur Größe noch zur Zielsetzung der jeweiligen Stiftung passen.

Eng damit verknüpft ist die Wahl der passenden Stiftungsform: Die rechtsfähige Stiftung und die Treuhandstiftung unterscheiden sich grundlegend in Haftung, Kontrolle und Flexibilität. Darüber hinaus sind Kombinationen mit gemeinnützigen Konstruktionen möglich, die steuerliche Vorteile eröffnen, aber auch zusätzliche Anforderungen an die Mittelverwendung stellen, betont Sascha Drache. Welche Form die richtige ist, lässt sich nur im Rahmen einer individuellen Abwägung bestimmen – immer unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele, der familiären Situation und der langfristigen Vermögensstrategie.

Fazit: Was eine gut strukturierte Stiftung wirklich leisten kann

Wer die Fallstricke kennt und von Anfang an auf eine professionell begleitete, individuell ausgestaltete Stiftungsgründung setzt, schafft die Grundlage für etwas Bleibendes. Eine rechtssicher strukturierte Stiftung mit stabiler wirtschaftlicher Basis, zukunftsfähiger Satzung und klarer Governance-Struktur bietet mittelständischen Unternehmern hierbei weit mehr als steuerliche Vorteile: Sie sichert Vermögen generationenübergreifend, schützt Unternehmensanteile vor feindlichen Übernahmen, ermöglicht langfristige Investitionen ohne Kapitalmarktdruck und stärkt die Standortbindung.

Gleichzeitig kann sie das persönliche Vermächtnis des Stifters dauerhaft verankern – in einer Satzung, die Werte und Ziele für kommende Generationen sichtbar macht. Der steuerliche Vergleich allein spricht eine deutliche Sprache: Während die persönliche Einkommensteuer bis zu 45 Prozent betragen kann, liegt der Körperschaftsteuersatz für Stiftungen bei lediglich 15 Prozent – ein Vorteil, der sich besonders dann entfaltet, wenn Erträge nicht vollständig ausgeschüttet, sondern reinvestiert werden. Doch dieser Weg erfordert Expertise, Erfahrung und persönliche Begleitung, die sich durch automatisierte Tools und Mustersatzungen schlichtweg nicht ersetzen lassen.

