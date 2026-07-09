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Komplexe Inhalte mit Hilfe von KI verständlich auf den Punkt l dpa-Akademie

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Hamburg (ots)

5 praxiserprobte Werkzeuge und Prompts, mit denen Sie komplexe Inhalte klar und wirkungsvoll vermitteln - für alle Kanäle und Textformate

Komplexe Themen verständlich zu vermitteln, ist eine der größten Herausforderungen in der Unternehmenskommunikation. In diesem praxisorientierten Webinar zeigt Simone Maader, wie Sie auch anspruchsvolle Inhalte mithilfe von KI und effektiven Prompts so aufbereiten, dass sie wirklich gelesen und verstanden werden.

Erstellen Sie Prompts für eine verständliche Kommunikation komplexer Themen

Ihre Themen sind komplex, Ihre Zielgruppen vielfältig, und trotzdem sollen Ihre Texte klar, verständlich und auf den Punkt sein? Dieses Webinar liefert Ihnen das Handwerkszeug, um auch anspruchsvolle Inhalte lesbar zu machen, ohne sie zu vereinfachen oder zu verfälschen. Sie erfahren, wie Sie mit den richtigen Prompts Fachsprache entwirren, Ihre Botschaft fokussieren und Ihre Leser nicht verlieren, auch wenn das Thema kompliziert ist.

Sie lernen fünf konkrete Werkzeuge kennen, die Sie sofort anwenden können: bei Pressemitteilungen, Website-Texten, LinkedIn-Posts, Newslettern und interner Kommunikation. Für mehr Klarheit, bessere Lesbarkeit und überzeugende Texte.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien.

Die Durchführung erfolgt mit MS Teams.

Programm:

Warum schreiben kluge Menschen unklare Texte? Der Fluch des Wissens und wie Sie ihn durchbrechen.

Bringen Sie Ihr Ziel auf den Punkt, bevor Sie mit dem Schreiben beginnen.

Entlarven Sie Worthülsen und machen Sie Ihre Texte aktiv und lebendig.

Strukturieren Sie Ihre Inhalte so, dass das Wichtigste zuerst kommt, nicht am Ende.

Schreiben Sie verständlich für alle, auch wenn Ihre Zielgruppe nicht vom Fach ist.

Überarbeiten Sie Ihre Texte systematisch und machen Sie sie in weniger als 15 Minuten mit KI und den richtigen Prompts deutlich besser.

Dieses Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Unternehmenskommunikation, PR, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, die komplexe Inhalte verständlich vermitteln müssen - sei es in Pressemitteilungen, auf Websites, in Social Media oder in interner Kommunikation. Besonders geeignet für alle, die mit technischen, fachlichen oder erklärungsbedürftigen Themen arbeiten.

Unsere Expertin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin für Unternehmen aus dem Mittelstand und für Selbstständige. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit fast zwei Jahrzehnten gehört ihr Herz aber der Online-Welt. Simone Maader schreibt nicht nur mit Begeisterung Texte fürs Web, sie berät ihre Kund*innen auch im Bereich Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligen Inhalten befreien.

Key Facts

Termin: Mittwoch, 30. September 2026, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

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