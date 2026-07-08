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Visuelle Kommunikation durch selbst produzierte Fotos und PR-Bilder l dpa-Akademie

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Hamburg (ots)

Grundlagen der Fotografie mit einem Profi-Fotografen

Visuelle Kommunikation basiert vor allem auf aussagekräftigen Fotos. Nicht immer ist ein Fotograf verfügbar - gerade wenn kurzfristige Fotobedarfe entstehen, können auch Mitarbeitende in Pressestellen und ähnlichen Funktionen mit dem Mobiltelefon oder vorhandener Kameraausrüstung wirkungsvolle Bilder produzieren. Lernen Sie in in diesem Inhouse-Workshop von einem Fotografen der dpa Picture-Alliance, wie sie wirkungsvolle Bilder schnell und einfach selbst produzieren können.

Grundlagen der Fotografie und Bildgestaltung mit schnellem Lernerfolg

Unser eintägiges Coaching für Teams oder einzelne Personen ermöglicht es, künftig in Bildaussage und technischer Qualität stets optimale Ergebnisse zu erzielen. Aufbauend auf vorhandenen Kenntnissen, der eigenen Ausrüstung und den regelmäßigen Einsatzzwecken bieten wir eine umfassende Schulung in den Grundlagen der Fotografie, Kameratechnik und Bildgestaltung. Praxisübungen und das Aufbauen auf vorhandenen Arbeitsergebnissen runden das Coaching ab. Im Mittelpunkt steht das Erlernen reproduzierbarer Abläufe, die Fehlermöglichkeiten minimieren und Selbstvertrauen in die fotografischen Fähigkeiten geben.

Trainer Frank May ist Pressefotograf und gleichzeitig sehr erfahrener Coach. Er geht in dieser Schulung auch auf die Grundlagen für verschiedene Ausspielungswege ein. So bildet vor allem die Fotografie für Social Media einen Schwerpunkt. Auch Bewegtbildproduktion mit Spiegelreflexkamera oder Mobiltelefon, der Einsatz von Licht- und Tontechnik und die wichtigsten Skills in der elektronischen Bildbearbeitung sind wichtige Inhalte.

Zur dauerhaften Anwendung des Gelernten rundet ein auf die spezifische Schulung abgestimmtes Handout im Nachgang das Angebot ab.

Die Durchführung erfolgt in Präsenz in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in den Räumlichkeiten von dpa.

Programm

Wie Sie informative Fotos mit hoher visueller Qualität und breitem Einsatzspektrum herstellen

Fotografieren für Social Media, Eventreportagen und Portraits

Motivaufbau, Bildsprache und Technik

Praxisbeispiele und Übungen vor Ort

Dokumentation der Ergebnisse als Leitfaden für künftige eigene Foto-Produktionen

Dieser Workshop richtet sich an Mitarbeitende und Teams in Unternehmenskommunikation, PR und Marketing, an Social-Media-Teams sowie Online-Redaktionen. Hier sind alle richtig, die regelmäßig Bild-Content benötigen und ihre eigene Fotoproduktion professionalisieren wollen - von Einsteigern bis Fortgeschrittenen. Sinnvoll auch für Organisationen ohne eigene Fotoabteilung wie z. B. KMU, Verbände, Start-ups.

Ihr Trainer: Frank May, Profi-Fotograf, ist seit 2009 bei der dpa Picture-Alliance GmbH tätig und betreut dort Fotoproduktionen im Kundenauftrag - von der Planung bis zum fertigen Bild. Zuvor war er rund zehn Jahre als fester freier Fotograf für die dpa weltweit im Einsatz. Seine Schwerpunkte liegen in der Event-, Sport- und Portraitfotografie - Bereichen, in denen Timing, Gespür und ein geschulter Blick entscheidend sind. Sein Anspruch verbindet eine klare Bildsprache, präzise Umsetzung und Leidenschaft für jedes Motiv - mit dem Ziel, starke Bilder zu schaffen, die den Moment auf den Punkt bringen.

Eckdaten

Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 6 bis 8 Stunden inkl. Pausen.

Termin: nach Absprache.

Gruppengröße: maximal 6 Teilnehmende.

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.

Durchführung in Präsenz: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in den Räumlichkeiten von dpa.

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