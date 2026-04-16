Deutsche Umwelthilfe e.V.

Pressezitat: Sofortmaßnahme gegen Öl-Knappheit und für Klimaschutz: Deutsche Umwelthilfe fordert Tempolimit jetzt

Berlin (ots)

Angesichts drohender Treibstoff-Knappheit und der andauernden Blockade der Straße von Hormus fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die sofortige Einführung eines Tempolimits. Europäische Flughäfen warnen bereits vor Kerosinmangel in wenigen Wochen. In Slowenien und der Slowakei wird der Treibstoff schon jetzt rationiert. Den Gesetzesentwurf der Grünen zum Tempolimit, der heute im Bundestag zur Abstimmung steht, hält die DUH für unzureichend.

Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH:

"Während in ersten EU-Ländern schon Treibstoff rationiert wird, setzt die Bundesregierung mit der Sprit-Steuersenkung weiter auf ungebremsten Verbrauch. Der Gesetzesentwurf der Grünen für ein Tempolimit ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, für wirksame Energie-Einsparungen jedoch unzureichend. Angesichts der drohenden Treibstoffknappheit und des mangelhaften Klimaschutzprogramms brauchen wir jetzt ein dauerhaftes Tempolimit von 100 auf Autobahnen, 80 außerorts und 30 innerorts. Das spart sofort und nahezu kostenlos bis zu 4,7 Milliarden Liter Sprit und 11,7 Millionen Tonnen CO2 ein. Ein geringerer Verbrauch entlastet zudem die Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger um bis zu 9,5 Milliarden Euro jährlich. Wir fordern von der Bundesregierung, schnellstmöglich ein Tempolimit einzuführen, um eine Treibstoffknappheit zu verhindern und das Klima zu schützen. Bürgerinnen und Bürger rufen wir auf, sich unserer Forderung anzuschließen und unsere Petition für ein dauerhaftes Tempolimit zu unterschreiben."

Link:

DUH-Petition für ein Tempolimit: https://mitmachen.duh.de/tempolimit-jetzt/

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