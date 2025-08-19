Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda ist Mobilitätspartner und offizieller Partner des Grünen Trikots bei der Lidl Deutschland Tour

Weiterstadt (ots)

› Škoda unterstützt Radrennen als Mobilitätspartner mit 45 Begleit- und Organisationsfahrzeugen

› Der batterieelektrische Škoda Enyaq führt das Feld als ‚Red Car’ an

› Lidl Deutschland Tour (20. bis 24. August 2025) gilt als wichtigstes Etappenrennen im deutschen Straßenradsport

› Internationales Top-Fahrerfeld am Start

Škoda verbindet eine langjährige Partnerschaft mit dem Etappenrennen Lidl Deutschland Tour (20. bis 24. August 2025). Anfang des Jahres baute die Marke ihr Engagement mit deren Veranstalter, der A.S.O. Germany GmbH, weiter aus. Škoda verlängerte die Zusammenarbeit bis 2028 und stellt die Fahrzeugflotte für Rennorganisation und -begleitung zur Verfügung.

Bei der Lidl Deutschland Tour engagiert sich Škoda auch als offizieller Partner des Grünen Trikots für den besten Sprinter. Für Radsportfans ist diese Verbindung durch die langjährige Zusammenarbeit der Marke mit der Tour de France längst zu einem Symbol geworden. Darüber hinaus mobilisiert Škoda das Radrennen mit einer Flotte von bis zu 45 Begleit- und Organisationsfahrzeugen. Zum Einsatz kommen auch hier elektrifizierte Modelle. Als Führungsfahrzeug der Lidl Deutschland Tour dient das batterieelektrische SUV Enyaq. Dieses auffällige ‚Red Car‘ diente bereits bei der Tour de France als mobile Kommandozentrale. Fünf Elroq im Fahrzeugpool präsentieren sich zudem in einer markanten Sonderfolierung anlässlich des 130-jährigen Jubiläums der Marke Škoda.

Etappen-Highlights 2025

Die Lidl Deutschland Tour findet vom 20. bis 24. August 2025 statt und gilt als wichtigstes mehrtägiges Straßenradrennen Deutschlands. Das Event ist Teil der UCI ProSeries und lockt ein internationales Spitzenfeld an. Erwartet werden unter anderem Wout van Aert, Jonathan Milan, Matthew Brennan und Nils Politt. Insgesamt werden die Profis rund 740 Kilometer durch Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen-Anhalt zurücklegen.

Škoda mit großer Tradition als ,Motor des Radsports‘

Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei Škoda bis in die Anfänge der Unternehmenshistorie zurück: 1895 gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit Škoda. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der Škoda Sponsoring-Strategie. Die Marke engagiert sich auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports‘: Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt (,Vuelta‘) unterstützt Škoda weitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Fahrrad-Accessoires zählen zum erweiterten Škoda Produktangebot.

