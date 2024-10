Xinhua News Agency

Führende Medienvertreter aus aller Welt treffen sich in Xinjiang, um die Auswirkungen der KI zu erörtern

Am 14. Oktober hielt Ma Xingrui, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh und Sekretär der KPCh des Autonomen Regionalkomitees Xinjiang Uygur, eine Rede auf dem sechsten Weltmediengipfel.

In einer Zeit, in der die Welt zunehmend von künstlicher Intelligenz (KI) beeinflusst wird, trafen sich am Montag Medienvertreter aus aller Welt im pulsierenden Herzen der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang, um über die Chancen und Herausforderungen der KI zu diskutieren.

Während des 6. Weltmediengipfels in Urumqi, der Hauptstadt der autonomen Region Xinjiang Uygur, diskutierten mehr als 500 Teilnehmer aus über 106 Ländern und Regionen unter dem Motto „KI und Medientransformation".

Vertreter von 208 Institutionen, darunter Medienunternehmen, Regierungsbehörden und internationale Organisationen, tauschten sich über die transformativen Auswirkungen der KI auf die globale Medienbranche aus. Sie untersuchten die sich entwickelnde Rolle und Verantwortung der Medien inmitten dieser technologischen Revolution.

Der Gipfel veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung, in der betont wird, wie wichtig es ist, KI-Technologien vernünftig einzusetzen und gleichzeitig die journalistische Ethik und die professionellen Standards zu wahren.

In der Erklärung wird zu einer verstärkten Zusammenarbeit innerhalb des globalen Mediensektors aufgerufen, um Fortschritte in der KI-Entwicklung gemeinsam zu nutzen und so eine qualitativ hochwertige Entwicklung weltweit zu fördern.

„Wir sollten uns proaktiv auf die technologische Welle einstellen, den Fortschritt der KI, insbesondere der generativen Technologien wie ChatGPT und Sora, genau verfolgen und jede Gelegenheit zur Medieninnovation nutzen", sagte Fu Hua, Präsident der Xinhua News Agency, in seiner Grundsatzrede.

Führende Medienvertreter unterstrichen die Bedeutung der von der KI angetriebenen Innovation. Dieser Standpunkt spiegelt sich in den Ergebnissen einer weltweiten Umfrage des Xinhua-Instituts, einer Denkfabrik von Xinhua, wider. Die Umfrage ist Teil eines Think-Tank-Berichts mit dem Titel „Responsibility and Mission of News Media in AI Era" (Verantwortung und Auftrag der Nachrichtenmedien im Zeitalter der künstlichen Intelligenz), der am Montag auf der Veranstaltung vorgestellt wurde.

Die Umfrage zeigt, dass mehr als die Hälfte der befragten Medienunternehmen bereits generative KI in ihren Betrieb integriert haben.

Dem Bericht zufolge werden Technologien wie algorithmische Empfehlungen, Sprachinteraktion und Bilderzeugung zunehmend in verschiedenen Phasen der Nachrichtenerfassung, -produktion, -verteilung, -rezeption und -rückmeldung eingesetzt.

Fu beschrieb die Chancen und Herausforderungen, die KI für die Medienentwicklung mit sich bringt, als „enorm, ja sogar disruptiv" und betonte, wie wichtig es sei, dass „der Mensch das letzte Wort bei der Mensch-Maschine-Interaktion hat".

„Wir sollten über das 'technikzentrierte Denken' hinausgehen und die Initiative von Redakteuren und Reportern effektiv nutzen", sagte er.

Andrej Kondraschow, Generaldirektor der russischen Nachrichtenagentur TASS, sagte auf dem Gipfel, dass KI lediglich als Werkzeug diene. Die Hauptverantwortung der Medien – die Erstellung hochwertiger Inhalte, die authentisch, vertrauenswürdig und aussagekräftig sind – liege nach wie vor bei den Menschen, so Kondrashov.

Führungskräfte aus dem Medienbereich warnten vor erheblichen Risiken und Herausforderungen, die KI mit sich bringt, wie Fake News, Filterblasen, Deepfakes und Identitätsdiebstahl.

Laut der im Bericht des Think Tanks vorgestellten Umfrage äußerten fast 30 Prozent der befragten Medienunternehmen Unsicherheit darüber, ob die Vorteile der generativen KI ihre Nachteile überwiegen.

Bemerkenswerte 76,4 Prozent der Befragten äußerten sich besorgt über eine mögliche „Verzerrung und falsche Ausrichtung von Nachrichten und Materialien", und 61,1 Prozent äußerten sich besorgt über „Urheberrechts- und Haftungsfragen".

Gan Ling-Sze, Vizepräsident der Nachrichtenagentur Reuters im asiatisch-pazifischen Raum, sagte, dass der Fortschritt der generativen KI ein erhöhtes Risiko für gut produzierte Fehlinformationen und Desinformationen mit sich bringen wird. „In einer Welt, in der es so viele Inhalte gibt, wird der Bedarf an vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen, solider Faktenüberprüfung und Transparenz nur wachsen."

Bei einem kürzlich in Peking abgehaltenen hochrangigen Treffen haben wichtige Vertreter von vier großen globalen Nachrichtendiensten – Xinhua, Reuters, The Associated Press (AP) und Agence France-Presse – darauf hingewiesen, dass Nachrichtenagenturen KI aktiv nutzen sollten, um den Journalismus zu stärken, und gleichzeitig Leitplanken zur Risikominderung schaffen sollten. Sie sagten, die Medien sollten sich an journalistische Standards halten und sich weiterhin dafür einsetzen, dem Publikum glaubwürdige, genaue und objektive Nachrichten zu liefern.

Fu sagte, Xinhua sei bereit, mit anderen Medienunternehmen zusammenzuarbeiten, um ein länder- und regionenübergreifendes KI-Medienlabor einzurichten. Er betonte, wie wichtig es sei, den Austausch von Erfahrungen und Errungenschaften im Zusammenhang mit KI zu verbessern, um die „digitale Kluft" zu überbrücken, und forderte die Medien weltweit auf, professionelle Standards zu setzen, um die journalistische Ethik im Zeitalter der KI zu wahren.

MEHRDIMENSIONALE ANSICHT VON XINJIANG

Der diesjährige Gipfel wird gemeinsam von Xinhua und der Regionalregierung von Xinjiang organisiert.

Während sich die globale Mediengemeinschaft zum Gipfel versammelte, um über die Wahrung der Grundwerte des Journalismus – Objektivität und Wahrheit – zu diskutieren, bot sich ihnen eine wertvolle Gelegenheit, aus erster Hand Einblicke in Xinjiang zu erhalten.

Mary Schiavo, Luftfahrtanalystin für ein internationales Medienunternehmen, sagte, dass Xinjiang Parallelen zu den Vorgängen in der künstlichen Intelligenz aufweise – die Menschen wüssten nicht viel darüber, aber sie hätten viel gehört. „Es ist von großer Bedeutung, dass der Gipfel in Xinjiang stattfindet. Wenn man hierher kommt und Xinjiang selbst sieht, ist das wirklich aufschlussreich."

„Bei unserem heutigen Gipfeltreffen haben wir die Gelegenheit, die Glaubwürdigkeit von Informationen zu stärken und Desinformationen, Fehlinformationen und Hassreden entgegenzutreten", sagte Siddharth Chatterjee, residierender Koordinator des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen in China.

In seiner Rede bezeichnete Ma Xingrui, Sekretär des Regionalkomitees Xinjiang der Kommunistischen Partei Chinas, den Gipfel als eine großartige Gelegenheit für Journalisten, Xinjiang aus erster Hand kennenzulernen.

Xinjiang, das etwa ein Sechstel des chinesischen Territoriums ausmacht, verfügt über ein vielfältiges kulturelles Erbe und hat in den letzten Jahren ein robustes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Im Jahr 2023 rangiert die Provinz landesweit unter den fünf besten Regionen auf Provinzebene bei sechs wichtigen Indikatoren, darunter BIP-Wachstum, Investitionsniveau, Konsumquote und Einkommen der Einwohner.

Xinjiang liegt im Herzen des Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels und wird als Drehscheibe zwischen Asien und Europa immer wichtiger, während es gleichzeitig als wichtiges Tor für Chinas Öffnung nach Westen dient.

Die Ende 2023 eingerichtete Pilot Free Trade Zone China (Xinjiang), die drei symbolträchtige Gebiete in Urumqi, Kashgar und Horgos umfasst, und die integrierten Zollfreigebiete der Region sind zu wichtigen Motoren für den Außenhandel Xinjiangs geworden.

Nach Angaben von Guo Shusong, einem Beamten des Verwaltungsausschusses der umfassenden Zollfreizone in Kashgar, wird das Außenhandelsvolumen der Region in diesem Jahr voraussichtlich 100 Milliarden Yuan (etwa 14 Milliarden US-Dollar) erreichen. „Als Vorhut der Öffnung Chinas nach Westen wird erwartet, dass das Außenhandelsvolumen hier eines Tages sogar 1 Billion Yuan erreichen wird."

„Ich freue mich darauf, Xinjiang zu besuchen, eine Region, die für eine fortschrittliche, offene Entwicklung steht. Dieser Bereich stellt eine harmonische Mischung aus Tradition und technologischer Innovation dar. Ich bin optimistisch, dass wir durch gemeinsames Lernen zusammen bemerkenswerte Erfolge erzielen können", sagte Tamas Kovacs, CEO der ungarischen ATV Media Group.

Da Xinjiang in die beste Periode einer qualitativ hochwertigen Entwicklung in seiner Geschichte eintritt, kommt der Gipfel gerade recht, um die Geschichte eines echten, lebendigen und schönen Xinjiang besser zu erzählen.

Die hochwertige Entwicklung und die Öffnung von Xinjiang auf hohem Niveau sind untrennbar mit aufrichtiger Kommunikation, gegenseitigem Vertrauen und praktischer Zusammenarbeit verbunden, sagte Erkin Tuniyaz, Vorsitzender der Regionalregierung von Xinjiang.

„Wir laden Medienfreunde ein, nach Xinjiang zu kommen, um über die Region zu berichten oder sie zu besichtigen und die Welt an den wahren Geschichten dieser Region teilhaben zu lassen", sagte Tuniyaz.

