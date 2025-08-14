Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Vision O: Kombi-Konzept hebt mit aerodynamischem Exterieurdesign Modern Solid auf das nächste Level

Mladá Boleslav (ots)

› Ein Teaser-Video enthüllt erste Details zum Exterieur der kommenden Kombi-Konzeptstudie und zeigt eine Weiterentwicklung der Modern Solid-Designsprache

› Das Exterieur der Vision O zeichnet sich durch eine klare Fokussierung auf Aerodynamik und markant gezeichnete Linien aus

› Das Konzept verfügt über schmale, T-förmige Rückleuchten und ein abfallendes Dach, das Elemente des Designs zukünftiger Škoda Kombimodelle aufweist

Škoda präsentiert das erste Exterieur-Video der Designstudie Vision O und enthüllt Details zur Weiterentwicklung der Designsprache Modern Solid. Ein Blick auf das elegant gestaltete Heck des Kombimodells unterstreicht den klaren Fokus auf Aerodynamik. Mit dem Konzept Vision O baut Škoda seine Führungsposition im europäischen Kombi-Segment aus und schlägt mutig einen neuen Innovationskurs für zukünftige Modelle ein.

Oliver Stefani, Leiter Škoda Design, erklärt: „Mit der Vision O entwickeln wir unsere Designsprache Modern Solid konsequent weiter, steigern ihre emotionale Anziehungskraft und verfeinern unsere Markenidentität. Das neue Designkonzept unterstreicht auch unseren Anspruch, Grenzen zu verschieben und kontinuierlich Innovationen in das zukünftige Automobildesign einzubringen. Klare Linien betonen die Einfachheit und zeigen, dass wir unseren Markenwerten treu bleiben. Die Vision O ist äußerst praktisch für den Alltag und überrascht mit durchdachten Details.“

Fließende Linien und markantes Lichtmotiv

Der Video-Teaser zeigt ein neues B-Säulen-Design, das nahtlos in das Heck der Karosserie übergeht. Das abfallende Dach mit geteiltem Dachspoiler mündet in schmale Rückleuchten, die eine charakteristische T-Form bilden und an das typische ‚Vier-Augen‘-Lichtmotiv erinnern. Der Škoda Schriftzug und die Modellbezeichnung ‚Vision O‘ auf der Heckklappe ergänzen das Design der hinteren Schürze und unterstreichen das einzigartige, moderne Exterieurdesign der Studie.

Vorstellung des neuen Konzeptfahrzeugs im September

Die Weltpremiere der Designstudie Škoda Vision O, die einen Ausblick auf die Zukunft von Škoda im Kombi-Segment gibt, findet am 8. September 2025 in München statt. Die Präsentation wird auch online über die YouTube-Kanäle von Škoda für alle Zuschauer verfügbar sein.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell