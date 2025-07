Amazon.de

Second-Hand, aber erste Wahl: Deutsche Verbraucher:innen sparen 11,1 Milliarden Euro beim Online-Kauf gebrauchter Artikel

Bild-Infos

Download

München (ots)

Über zwei Drittel der Deutschen haben 2024 online Second-Hand-Artikel gekauft - das ergab eine neue Studie im Auftrag von Amazon.

Zu den beliebtesten Artikeln gehörten Kleidung (52 %), dicht gefolgt von kleinen Haushaltsgeräten (39 %) sowie Smartphones und Tablets (35 %).

Laut Studie sind Kaufhemmnisse vor allem Fragen zum Artikelzustand (37 %), zur Garantie (37 %) und dem Vertrauen in die Verkäufer von Second-Hand-Artikeln (27 %).

Deutsche Verbraucher:innen haben im letzten Jahr 11,1 Milliarden Euro durch den Online-Kauf von Second-Hand-Artikeln gespart und so gestiegene Lebenshaltungskosten ausgeglichen - zu diesem Ergebnis kommt eine von Amazon beauftragte Studie. Laut der vom Centre for Economics and Business Research (CEBR) erhobenen Daten konnten deutsche Verbraucher:innen im vergangenen Jahr den Kauf von über 302 Millionen Neuartikeln vermeiden. Die Studie zeigt auch, dass die Deutschen online weit mehr als nur Kleidung kaufen, wenn es um Second-Hand geht: Smartphones und Tablets (35 %) werden immer beliebter und liegen damit knapp hinter kleinen Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschinen und Heißluftfritteusen (39 %).

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 6,5 Milliarden Euro für Second-Hand-Produkte ausgegeben. Dieser Betrag wird in diesem Jahr voraussichtlich auf 7 Milliarden Euro steigen. Bei Amazon in Deutschland und Europa hat die Kundennachfrage nach Second-Hand-Artikeln im Jahr 2024 zu einem Umsatz von über 2 Milliarden Euro geführt, ein Plus von 9 % gegenüber 2023.

Second-Hand-Shopping nimmt in Deutschland also zu, wie die Studie zeigt: Mehr als die Hälfte (59 %) der Studienteilnehmer:innen gab an, 2025 eher gebrauchte Artikel online kaufen zu wollen als bisher. Weitere 57 % der Befragten, die 2024 keine Second-Hand-Artikel gekauft hatten, ziehen nun den Online-Kauf solcher Artikel in Erwägung - insbesondere, da die Preise für Produkte ähnlicher Qualität im Vergleich zu Neuware niedriger sind.

Für die Kaufentscheidung von Second-Hand-Artikeln steht für Käufer:innen hierzulande Nachhaltigkeit an erster Stelle, denn fast die Hälfte (43 %) der Befragten empfindet den Kauf gebrauchter Waren als sinnvoll und umweltbewusst. Fast ebenso viele (41 %) schätzen daran vor allem, dass dadurch unnötiger Abfall vermieden wird und Produkte länger im Umlauf bleiben.

Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon in Deutschland, sagt: "Wir wissen, dass die Deutschen gerne online einkaufen und dabei ein gutes Gespür für Schnäppchen haben. Das stetige Wachstum des Online-Second-Hand-Markts in Deutschland überrascht uns daher nicht. Unsere Teams prüfen und bereiten retournierte Produkte sorgfältig für den Wiederverkauf auf - damit unsere Kundinnen und Kunden hochwertige Second-Hand-Artikel finden können - einfach, zuverlässig und zu fairen Preisen. Wir beobachten auch, dass viele deutsche Kundinnen und Kunden aus Nachhaltigkeitsgründen auf Second-Hand-Angebote umsteigen."

Trotz des wachsenden Interesses zeigt die Studie auch: Beim Online-Kauf von Second-Hand-Artikeln bestehen weiterhin Vorbehalte. Sam Littlejohn, Head of Returns and Repairs bei Amazon in Europa, gibt drei Tipps, wie sich Käufer:innen vor dem Kauf besser über Second-Hand-Produkte informieren können:

Kaufen Sie bei vertrauenswürdigen Händlern: 27 % der Deutschen sind unsicher, ob sie Verkäufern von Second-Hand-Artikeln vertrauen können. Dazu Sam Littlejohn: "Wenn Sie zum ersten Mal Second-Hand kaufen, sollten Sie bei einem Händler bestellen, der Ihnen vertrauenswürdig erscheint und z.B. bei Problemen einen kompetenten Kundenservice und klare und benutzerfreundliche Rückgabebedingungen bietet, falls Sie den Artikel doch nicht behalten möchten."

Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig und prüfen Sie den Gerätezustand: 37 % der Deutschen haben Bedenken hinsichtlich des Zustands von Second-Hand-Produkten im Internet. Dazu Sam Littlejohn: "Online gibt es verschiedene Kategorien für Second-Hand-Artikel, darunter neuwertige Retouren, generalüberholte Ware und Gebrauchtware. Nehmen Sie sich die Zeit, die Produkt- und Zustandsbeschreibung sorgfältig zu lesen, um sich eine Meinung zu bilden, welche Art von Second-Hand-Artikel für Sie passend ist."

Prüfen Sie, ob eine Garantie besteht: 37 % zögern beim Online-Kauf, wenn für das Produkt keine Garantie verfügbar ist. Dazu Sam Littlejohn: "Viele wissen nicht, dass in Deutschland und den meisten EU-Ländern beim Kauf von Gebrauchtwaren eine gesetzliche Gewährleistung besteht. Das bedeutet, dass die Verkäufer auch bei einem Defekt innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist verpflichtet sind, eine Reparatur, einen Ersatz oder eine Rückerstattung anzubieten."

Ausschlaggebend für die Entscheidung der Deutschen zugunsten von Second-Hand-Produkten im Netz sind laut Studie vor allem klarere Produktbeschreibungen (34 %), der zunehmende finanzielle Druck durch steigende Lebenshaltungskosten (32 %) sowie ein gestiegenes Bewusstsein für die Umweltvorteile nachhaltiger Konsumentscheidungen (31 %).

Außerhalb Deutschlands konnten Kund:innen dank des stetig wachsenden Second-Hand-Markts in den größten europäischen Ländern (Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien) insgesamt 37,7 Milliarden Euro sparen. Allein im Jahr 2024 konnten so über eine Milliarde Neuanschaffungen vermieden werden.

Amazon unterstützt diesen Trend mit seinem Second Chance-Angebot, das es Online-Käufer:innen so einfach wie nie zuvor macht, Geld zu sparen und nachhaltiger einkaufen - dank einer breiten Produktpalette, darunter Amazon Retourenkauf und Amazon Renewed.

Amazon Retourenkauf bietet gebrauchte und bereits geöffnete (aber unbenutzt zurückgeschickte) Produkte zu reduzierten Preisen wieder an. Kund:innen profitieren von der Amazon-Lieferung, dem Kundenservice und der bequemen Rückgabe bei Amazon. Vor dem Weiterverkauf werden die Artikel gründlich geprüft, um ihren Zustand zu testen und die Online-Produktbeschreibung zu verbessern, damit die Kund:innen eine fundierte Entscheidung treffen können.

Über Amazon Renewed vertreibt Amazon generalüberholte Produkte von qualifizierten Vertriebspartnern zu günstigen Preisen, die alle durch die Amazon Renewed Garantie abgesichert sind. Alle Produkte werden von Amazon-qualifizierten Lieferanten professionell geprüft, getestet und gereinigt.

Über unser Second Chance-Angebot hinaus engagiert sich Amazon für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis und trägt maßgeblich zur globalen Kreislaufwirtschaft bei. Im Rahmen des Klimaversprechens Climate Pledge hat sich Amazon dazu verpflichtet, bis 2040 CO2-Neutralität zu erreichen. Dafür setzt Amazon auf sauberere Energie, elektrische Lieferfahrzeuge, weniger Verpackungen und neue Ideen zum Schutz unseres Planeten.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de und folgen Sie @AmazonNewsDE.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell