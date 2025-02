Amazon.de

Amazon.de öffnet Lebensmittellieferungen von Knuspr und tegut... für alle Kunden und Kundinnen

München (ots)

Amazon.de öffnet ab heute die Lebensmittellieferungen von Knuspr und tegut... erstmals für alle Kunden und Kundinnen. Neben Prime-Mitgliedern haben damit ab sofort auch alle anderen Amazon Kund:innen in ausgewählten Gebieten Zugang zu frischen, preiswerten Lebensmitteln mit taggleicher Lieferung bis an die Haustür.

Kund:innen in vielen deutschen Städten, unter anderem auch in München, Berlin, Frankfurt oder Würzburg, können auf Amazon.de ein umfangreiches Sortiment von Knuspr und tegut... bestellen, mit einer Auswahl an hochwertigen Produkten beliebter Marken, Eigenmarken sowie Artikeln von lokalen Landwirten und Produzenten. Es enthält auch frische, gekühlte und gefrorene Waren, Bio-Produkte, regionale und nachhaltige Lebensmittel, Wurst-, Käse- und Grillspezialitäten, Getränke, Drogerie- und Haushaltsartikel sowie Tierbedarf und internationale Spezialitäten. Außerdem profitieren Kund:innen von vielen Angeboten und können hochwertige Produkte zu guten Preisen beziehen.

Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon in Deutschland, sagt: "Dieser Schritt ist ein Meilenstein für uns, da wir die Lebensmittellieferungen auf alle Amazon Kundinnen und Kunden ausweiten. Wir freuen uns, dass künftig noch mehr Haushalte in Deutschland von guten Preisen, der großen Auswahl und schneller sowie zuverlässiger Lieferung profitieren können - und wir sind sehr froh, dies gemeinsam mit unseren Partnern Knuspr und tegut... möglich zu machen."

Die Same-Day-Lieferungen erfolgen von Montag bis Samstag innerhalb eines 2-stündigen Zeitfensters bei tegut... oder bei Knuspr innerhalb eines 1-stündigen Zeitfensters. Weitere Informationen zu Mindestbestellwerten sowie eventuellen Liefergebühren finden sich für Knuspr hier und für tegut... hier.

Zum Start des erweiterten Angebots profitieren Amazon-Kund:innen, die aktuell kein Prime-Mitglied sind, von 2 x 10 Euro Rabatt bei tegut... Bestellungen ab 90 Euro. Prime-Mitglieder, die tegut... bei Amazon bisher noch nicht genutzt haben, erhalten 3 x 20 Euro Rabatt bei Bestellungen ab 80 Euro. Alle Kund:innen, die zum ersten Mal Knuspr auf Amazon nutzen, bekommen ihre erste Bestellung gratis geliefert und Prime-Mitglieder profitieren von weiteren Rabatten. *

Prime-Mitglieder können bei tegut... weiterhin bei den Liefergebühren sparen, von einem niedrigeren Mindestbestellwert und kostenlosem Versand ab 80 Euro profitieren. Darüber hinaus wird es bei beiden Partnern über das Jahr verteilt immer wieder verschiedene Angebote für Prime-Mitglieder geben. Dies ist ein zusätzlicher Mehrwert innerhalb der Prime-Mitgliedschaft, die die kostenlose und schnelle Lieferung von Millionen von Artikeln umfasst, einschließlich der Same-Day-Lieferung, die jetzt in über 30 Metropolregionen in ganz Deutschland für Prime-Mitglieder verfügbar ist, sowie exklusive Angebote und Rabatte durch Prime-exklusive Shopping-Events wie den Prime Day, Premium Unterhaltung auf Prime Video wie The Lord of The Rings: The Rings of Power, Fallout und Live-Sportarten wie die UEFA Champions League oder The Championships, Wimbledon, sowie kostenlose Lieferung bei Lieferando für Bestellungen über 15 Euro.

Unter amazon.de/lebensmittelundmehr können Kund:innen überprüfen, ob ihre Postleitzahl im Einzugsgebiet für das Angebot von Knuspr beziehungsweise tegut... bei Amazon liegt.

*Es gelten Bedingungen.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell