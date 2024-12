Amazon.de

LOL: Last One Laughing geht in die 6. Runde - Prime Video bestätigt neue Staffel für Frühjahr 2025

Start: Frühjahr 2025

Prime Video verkündet heute die sechste Staffel von LOL: Last One Laughing, die im Frühjahr 2025 Premiere feiern wird. LOL: Last One Laughing ist das meistgestreamte deutsche Prime Video Format aller Zeiten in Deutschland und Österreich und ist exklusiv auf dem Service verfügbar. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich genießen niedrige Preise, bequeme Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft für nur 8,99 EUR/Monat oder 89,90 EUR/Jahr.

Die für den International Emmy nominierte sowie bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Erfolgs-Show wird von Michael Bully Herbig moderiert. LOL: Last One Laughing vereint jedes Mal aufs Neue eine Starbesetzung der besten deutschen Unterhaltungskünstler - zehn der bekanntesten Persönlichkeiten aus Comedy, Schauspiel und Unterhaltung, die alle in einem urkomischen Wettbewerb der Selbstbeherrschung gegeneinander antreten. Auch in Staffel 6 gilt: Wer lacht, fliegt raus!

Michael Bully Herbig freut sich schon auf die nächste Staffel: "LOL: Last One Laughing ging erstmals am 1. April 2021 an den Start. In den letzten 4 Jahren sind 2 LOL-Specials und 6 Staffeln entstanden. Das klingt nach `nem echten Comedy-Dreisatz! Mich freut es riesig, dass LOL die Leute so glücklich macht. Die Show ist mir richtig ans Herz gewachsen!"

In den sechs Folgen der Show versuchen die Teilnehmer die anderen zum Lachen zu bringen und dabei selbst ein ernstes Gesicht zu bewahren. Michael Bully Herbig überwacht jede Reaktion aus einem Kontrollraum. Wer am Ende als letzte:r lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

LOL: Last One Laughing hat sich zu einem festen Bestandteil des deutschen Prime Video-Portfolios entwickelt. Die Show ist ein Beispiel für das Engagement von Prime Video, hochwertige lokale Inhalte für das deutsche und österreichische Publikum anzubieten.Fans können die vorherigen Staffeln von LOL: Last One Laughing bereits bei Prime Video ansehen.

Die deutsche Version von LOL: Last One Laughing ist eine Produktion der Constantin Entertainment. Ausführender Produzent des Titels ist Otto Steiner und die redaktionelle Leitung hat Anna Knieper. Die Produktion ist eine Adaption der beliebten japanischen Originalserie Hitoshi Matsumoto Presents Documental, von und mit Hitoshi Matsumoto. Das erfolgreiche Format wird bereits in Mexiko, Australien, Deutschland, Italien, Frankreich, Indien, Spanien, Kanada, Brasilien, den Niederlanden und Polen bei Prime Video ausgestrahlt. In Südafrika wird die Show von Star-Comedian Trevor Noah moderiert und in Irland von dem legendären Moderator Graham Norton.

LOL: Last One Laughing gesellt sich zu den Tausenden von Filmen und Fernsehsendungen, die bei Prime Video verfügbar sind, darunter deutsche Originale wie Maxton Hall - Die Welt zwischen uns, Perfekt Verpasst, Sebastian Fitzeks Die Therapie, Luden - Könige der Reeperbahn, Joko Winterscheid Presents: The World's Most Dangerous Show, Silber und Sachertorte, die satirische Superhelden-Dramaserie The Boys, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Reacher, Citadel, Tom Clancy's Jack Ryan sowie die Filme The Idea of You, Saltburn, Creed III, Samaritan, Thirteen Lives, Being the Ricardos, The Tomorrow War und Coming 2 America.

Prime-Mitglieder können den Film jederzeit und überall über die Prime Video-App für Smart-TVs, mobile Geräte, Fire TV, Fire TV-Stick, Fire-Tablets und Apple TV ansehen und online streamen. In der Prime Video-App können Prime-Mitglieder Episoden auf ihre Mobilgeräte und Tablets herunterladen und überall offline ohne zusätzliche Kosten ansehen; Neukunden können sich unter amazon.de/primevideo informieren.

