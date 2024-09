ErzieherKompass

ErzieherKompass: Warum sich Moritz Franze für die Finanzplanung von Erziehern verantwortlich fühlt

Bild-Infos

Download

Magdeburg (ots)

Versicherungen, Zuschüsse und Altersvorsorge - das Thema Finanzen ist auch für Erzieher einigermaßen komplex. Einen Ausweg bieten die Experten von ErzieherKompass, die es sich mit einer umfassenden Finanzberatung zur Aufgabe gemacht haben, allen, die in diesem Bereich arbeiten, die Sorge um ihre finanzielle Situation abzunehmen und das Beste für sie herauszuholen. Hier erfahren Sie, was das Unternehmen für die Erzieher leistet.

Erzieher gehen einer gesellschaftlich wichtigen Tätigkeit nach und sind mit Leidenschaft bei der Arbeit, doch wie es bei Fachleuten meist der Fall ist, fehlt es auch ihnen am nötigen Know-how zum Thema Finanzen. Das fängt bei den richtigen Versicherungen an, geht mit der Altersvorsorge weiter und endet bei Förderungen und Zuschüssen noch lange nicht. In einer ruhigen Minute fragt sich manch einer von ihnen sicherlich, ob er sich nicht allmählich mehr Gedanken um seine Absicherung machen sollte. "Wir stellen immer wieder fest, dass Erzieher im Bereich Versicherungen und Finanzen katastrophal aufgestellt sind", sagt Moritz Franze von ErzieherKompass. "Sie haben vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, doch die zahlt im Ernstfall nicht, weil sie falsch abgeschlossen wurde. Beim Thema Ruhestand sieht es dann nicht besser aus, da entweder gar nichts vorhanden ist, um die Rentenlücke zu schließen, oder die Altersvorsorgeprodukte kaum Rendite abwerfen. Zudem werden gesetzliche Förderungen und Steuervorteile selten genutzt. Die Erzieher bleiben in der Regel unter ihren Möglichkeiten und haben es an manchen Stellen sogar mit existenzbedrohenden Risiken zu tun."

"Wer mehr Sicherheit, mehr Klarheit und am Ende auch mehr Geld haben möchte, braucht einen unabhängigen Berater, der die Situation analysiert und die richtigen Empfehlungen gibt. Wir können eine solche Beratung für die Erzieher besonders gut leisten, weil wir uns auf ihre Herausforderungen spezialisiert haben", fügt der Versicherungsmakler hinzu. Moritz Franze ist seit mehr als sechs Jahren als unabhängiger Versicherungsmakler tätig und konzentriert sich mit seiner Beratung seit zwei Jahren ausschließlich auf pädagogische Berufe. Mit seinem Team von ErzieherKompass, zu dem unter anderem ehemalige Pädagogen zählen, sorgt er für eine umfassende Analyse, die finanzielle Chancen und Risiken aufdeckt und erstellt auf dieser Basis für seine Kunden ein maßgeschneidertes Finanz- und Versicherungskonzept. Die Erzieher, die die Dienstleistung der IHK-zertifizierten Berater in Anspruch nehmen, können sich entspannt zurücklehnen, weil sie hinsichtlich ihrer Finanzen rundum abgesichert sind.

Über die klassische Finanzberatung hinaus: Was ErzieherKompass für seine Kunden leistet

"Wir verstehen uns nicht als klassische Finanzberater, weil wir unsere Aufgabe deutlich weiter fassen und Bereiche einbeziehen, die bei vielen Versicherungsvertretern zu kurz kommen", erklärt Moritz Franze. Da im Team von ErzieherKompass auch ehemalige Pädagogen sind, umfasst das Leistungsspektrum außerdem nicht nur die Versicherungen, die für einen bestmöglichen Schutz notwendig sind, sondern auch alles, was mit gesetzlichen Förderungen und Zuschüssen zusammenhängt. So unterstützen die Berater ihre Kunden unter anderem dabei, vermögenswirksame Leistungen zu beantragen, und prüfen, ob die Krankenkasse Bonusprogramme bereitstellt, die bisher nicht genutzt wurden. Auf Wunsch empfehlen sie auch sinnvolle Kontomodelle oder nehmen die Einnahmen und Ausgaben unter die Lupe, um Konsumpläne zu erstellen.

Ein besonders wichtiger Punkt ist natürlich die Altersvorsorge: Dabei kann es um ETF-Sparpläne, Immobilien als Kapitalanlage oder andere Investments gehen, die letztlich nicht nur dafür sorgen, dass die Erzieher im Ruhestand gut aufgestellt sind, sondern auch dafür, dass sie teilweise bis zu 10 Jahre früher in den Ruhestand gehen können. Für den Leistungsfall steht hierbei sogar eine eigene Anwaltskanzlei zur Verfügung, die sich auf Versicherungsrecht spezialisiert hat und den Kunden von ErzieherKompass dabei hilft, die ihnen zustehenden Leistungen zu erhalten. "Im Ernstfall kann man sich also zurücklehnen und alles Notwendige wird übernommen", erklärt Moritz Franze hierzu.

Wer sich für eine Zusammenarbeit mit ErzieherKompass entscheidet, erhält zunächst einen Termin für ein ausführliches Gespräch, in dem die Berater ihr Konzept erklären. Im Anschluss kann er sich in Ruhe überlegen, welche Dienstleistungen er in Anspruch nehmen möchte. Bis die individuelle Planung dann steht, können noch fünf bis acht weitere Termine nötig sein. Ab diesem Punkt übernehmen die Berater und setzen alles gewissenhaft um. "Wir erkennen bei unserer Analyse nahezu immer Einsparpotenziale und oft auch fatale Versicherungslücken", betont Moritz Franze. "Unsere Expertise kommt dabei nicht von ungefähr, vielmehr legen wir besonderen Wert darauf, immer auf dem neuesten Stand zu sein und gute Kontakte zu knüpfen. Als Versicherungsmakler sind wir zudem unabhängig und haben eine gesetzliche Weiterbildungspflicht."

Langfristige Betreuung und eine Kundenapp

Mit der Umsetzung ist die Zusammenarbeit aber noch nicht beendet, denn die Berater begleiten ihre Kunden langfristig. "Wir werden dann bezahlt, wenn die Erzieher die Förderungen und Zulagen tatsächlich erhalten. Die Erzieher selbst zahlen dabei allerdings nichts an uns - stattdessen werden wir von den jeweiligen Ansprechpartnern, Krankenkassen, Trägern und Co. für die Abnahme ihrer Arbeit bezahlt", so Moritz Franze. Weil die Bedingungen bei den Erziehern nicht immer gleich bleiben, häufig gesetzliche Änderungen anstehen oder bessere Produkte auf den Markt kommen, gibt es zwei Termine im Jahr, bei denen alles besprochen werden kann. Darüber hinaus stehen die Berater ihren Kunden über WhatsApp jederzeit zur Verfügung, wobei eine Antwort in der Regel innerhalb von zwei Stunden erfolgt. Auch Adressänderungen können auf diese Weise übermittelt werden und mit ihren Versicherungen müssen die Kunden ohnehin nicht mehr persönlich kommunizieren. Damit die Datenverwaltung ebenfalls einfach funktioniert, gibt es bei ErzieherKompass eine Kundenapp, die Ordner und Papier komplett überflüssig macht. Wer möchte, erhält aber alles auch in Schriftform.

Weshalb sich Moritz Franze auf pädagogische Berufe konzentriert

Nach seiner Ausbildung arbeitete Moritz Franze in einem Finanzvertrieb, der angeblich unabhängig war, aber tatsächlich nur zwei Produkte anbot. So hatte er sich das nicht vorgestellt, zumal ihm ohnehin auffiel, dass viele Berater nur an ihren Provisionen interessiert waren, während es ihnen gleichzeitig an einem soliden Wissen mangelte. Genau deshalb entschloss er sich bald dazu, Versicherungsmakler zu werden: Ein Versicherungsmakler musste schon aus rein rechtlichen Gründen auf der Seite seiner Kunden stehen. Zu den pädagogischen Berufen kam er dann nach einigen Jahren der Selbstständigkeit, weil er sah, wie seine Oma, die ihr Leben lang als Erzieherin gearbeitet hatte, Pfandflaschen aus einer Mülltonne sammelte. Für Moritz Franze war das ein schwerer Schock, denn er hätte nicht geglaubt, dass Menschen, die sich über 40 oder 50 Jahre einer wichtigen Aufgabe widmen, im Alter plötzlich im Regen stehen. "Wir dürfen uns von unserer Wut aber nicht überwältigen lassen", sagt er. "Es gibt in Deutschland etwa 700.000 Erzieher und wir wollen möglichst vielen von ihnen unter die Arme greifen."

Sie arbeiten in einem pädagogischen Beruf und wünschen sich eine unabhängige Beratung in Sachen Versicherungen und Finanzen? Dann melden Sie sich jetzt beim Team von ErzieherKompass und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

Original-Content von: ErzieherKompass, übermittelt durch news aktuell