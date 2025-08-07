news aktuell Academy

Instagram: Professionelle Reels mit dem Smartphone - so geht´s

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Auf Instagram teilen wir kurzweilige Momente und brandneue Infos mit unseren Freunden. Oder Markenbotschaften und Corporate Content mit unserer Zielgruppe. Reels bieten eine unterhaltsame Möglichkeit, sich durch ansprechende Videos mit der eigenen Community zu verbinden und Interaktionen zu fördern. Dieses Webinar gibt einen kompakten Überblick, wie Sie Reels überzeugend einsetzen. Video-Profi Thomas Wagensonner zeigt, was zu beachten ist und gibt Tipps für kreative, überzeugende Inhalte.

Termin: Mittwoch, 17. September 2025, 14:30 - 16:00 Uhr

Reels mit dem Smartphone drehen und schneiden. Wir zeigen, wie richtig guter Video-Content für Ihren Kanal entsteht.

Reels für Instagram und Facebook oder Hochkant-Videos für TikTok: Die kurzen, mobilen Formate sind in der Mediennutzung am Smartphone gleichermaßen etabliert und beliebt. Inhaltlich gibt es kaum Beschränkungen. Nachrichten, Unterhaltung, Produktinformationen: alles ist möglich.

Video-Profi Thomas Wagensonner zeigt, wie Sie Content erstellen, bearbeiten und "aufpeppen", ausgestattet nur mit dem eigenen Smartphone. Dabei ist vieles machbar: Videos mit mehreren Clips und einer Dauer von bis zu 3 Minuten. Audio-Begleitung aus der Instagram-eigenen Musikbibliothek. Die Einbindung von O-Tönen. Die Verwendung des eigenen einzigartigen Sounds. Untertitel, Voiceover, Sticker... Die Bandbreite der Möglichkeiten ist riesig.

Aber worauf sollte man beim Drehen achten? Und wie verarbeitet man die Clips am einfachsten? Wie setze ich die unterschiedlichen Features effektvoll ein? Wir zeigen die wichtigsten Kniffe für gute Bilder, erklären die Grundlagen der Nachbearbeitung in Instagram und in externen Schnitt-Apps. Und wir schauen uns an, was beim Einsatz von Musik zu beachten ist.

Programm:

Grundlagenwissen Vertical Video

Videos schneiden mit Instagram und mit externen Schnitt-Apps

Einsatz von Grafik, Musik und Untertiteln

Praxistipps für den täglichen Einsatz

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die einen einfachen und praxisorientierten Einstieg in die inspirierende Welt der Hochkant-Videos suchen.

Referent Thomas Wagensonner ist Co-Geschäftsführer der Visuell Kommunizieren GbR, einer Agentur für Schulung, Produktion und Beratung. Seit 2016 führt er Schulungen rund um die Produktion visueller Kommunikationsinhalte durch, produziert Videobeiträge und ist Redakteur der Kulturplattform museumsfernsehen.de. Davor arbeitete er mehrere Jahre bei news aktuell, zuletzt als Produktmanager Multimedia.

Eckdaten für das Online-Seminar Instagram: Professionelle Reels mit dem Smartphone - so geht´s

Termin: Mittwoch, 17. September 2025, 14:30 - 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis eine Woche vor Durchführung

Durchführung: auf zoom

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell