"Augen auf"-Kinotag zum 27. Januar der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft

Erster "Augen auf"-Kinotag anlässlich des jährlichen Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus am 27.01.25 | 1 Tag - 3 Städte - im Programm: A Real Pain (Regie: Jesse Eisenberg), Das kostbarste aller Güter (Regie: Michel Hazanavicius) und ein Schulkinoprogramm | Mit Podiumsdiskussionen in Berlin, Frankfurt am Main und Rostock | Ab 2026 als Filmwoche geplant

Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) initiiert zum jährlichen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar eine neue bundesweite Initiative: den "Augen auf"-Kinotag zum 27. Januar. Zunächst in drei Städten, in jeweils vier Kinovorstellungen - eingebettet in Gesprächs- und Diskussionsrunden - werden am Gedenktag Filme im Kino gezeigt, die sich auf unterschiedliche Weise mit der NS-Geschichte und dem Holocaust auseinandersetzen. Der Kinotag richtet sich an alle Altersgruppen, soll aber insbesondere jungen Menschen neue und emotionale Zugänge zur Geschichte ermöglichen. Kino wird so als Erinnerungsraum etabliert, als Ort des Zusammenkommens und Austauschs, um ein proaktives Erinnern anzustoßen. Auf dem Programm stehen hierbei u.a. A REAL PAIN (von und mit Jesse Eisenberg) und der Filmfestspiele Cannes-Wettbewerbsbeitrag DAS KOSTBARSTE ALLER GÜTER von THE ARTIST-Regisseur Michel Hazanavicius.

Dr. Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende der Stiftung EVZ sieht im Kinotag eine Chance: "Filme haben eine große gesellschaftliche Kraft. Als niedrigschwelliges Angebot bieten sie einen emotionalen Zugang zu komplexen Zusammenhängen und Themenwelten. Kinofilme laden ein, sich interessiert vertiefend mit der NS-Geschichte auseinanderzusetzen - denn Film berührt."

Immer weniger Überlebende der NS-Verbrechen können persönlich noch über ihre Erfahrungen sprechen. Geschichte kann weitgehend nur noch durch Medien erinnert werden. Audiovisuellen oder medialen Vermittlungsmöglichkeiten, insbesondere Kinofilmen, fällt hierbei - auch dank ihrer emotionalen Wirkmacht - eine besondere Rolle zu.

Angesichts der aktuellen politischen Lage, in der die Gesellschaft droht, immer stärker auseinander zu driften, mit Blick auf eine erstarkende Rechte und auch angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, ist es von besonderer Bedeutung nach neuen Wegen der Erinnerung zu suchen. Mit dem "Augen auf"-Kinotag zum 27. Januar will die Stiftung EVZ die Korrelation von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufzeigen, einen Bezug zum Hier und Jetzt ziehen und über das Medium Film und Kino einen niedrigschwellig zugänglichen Erinnerungsraum schaffen, in dem Begegnung, Austausch und Reflektion möglich sind.

Der Auftakt des Kinotages findet am Montag, den 27. Januar 2025 in drei Städten statt - in Berlin, Frankfurt am Main und Rostock. Geplant ist, das Projekt ab 2026 bundesweit zu einer Filmwoche auszuweiten.

Das Programm 2025 umfasst drei Veranstaltungsschienen: Am Vormittag sind Schulklassen eingeladen in Schulvorstellungen thematisch relevante und aktuelle Filme zu sehen und in anschließenden Filmgesprächen mit hochkarätigen Filmbeteiligten und Fachleuten zu diskutieren. Sowohl IN LIEBE, EURE HILDE mit Andreas Dresen als auch Caroline Links ALS HITLER DAS ROSA KANNINCHEN STAHL stehen hier u.a. zur Auswahl. Hierfür haben Lehrer:innen im Vorfeld Zugriff auf kostenfreie, begleitende Unterrichtsmaterialien und können das Angebot für eine online Fortbildung zu "Film in der Vermittlung des NS und Holocaust" nutzen.

Am Nachmittag wird im Rahmen eines besonderen Events mit Filmgespräch A REAL PAIN von Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Jesse Eisenberg präsentiert. Der Film erzählt die Geschichte der ungleichen Cousins David (Jesse Eisenberg) und Benji (Kieran Culkin), die gemeinsam nach Polen reisen, um mehr über ihre kürzlich verstorbene Großmutter zu erfahren. Der Roadtrip, der als Reise in die Vergangenheit gedacht war, konfrontiert die beiden mit der Gegenwart, in der sie auch ihre Familiengeschichte hinterfragen. (A REAL PAIN - startet am 16. Januar 2025 bundesweit im Kino)

Am Abend wird die Publikumspremiere des Filmfestspiele Cannes-Wettbewerbsbeitrag DAS KOSTBARSTE ALLER GÜTER von Oscarpreisträger Michel Hazanavicius (u.a. THE ARTIST), mit anschließendem Panelgespräch und hochkarätigen Gästen zu sehen sein. Der Animationsfilm ist die Leinwandadaption des gleichnamigen Bestsellers des renommierten französischen Dramatikers und Kinderbuchautors Jean-Claude Grumberg und erzählt die dramatische Geschichte eines Findelkindes, das aus einem Deportationszug geworfen, von einem kinderlosen Ehepaar gefunden und aufgezogen wird. Dieses Kind - das kostbarste aller Güter - verändert fortan grundlegend das Leben des Ehepaares und auch all jener, deren Weg es kreuzt. (DAS KOSTBARSTE ALLER GÜTER - startet ab 06. März 2025 bundesweit im Kino)

Auslöser für die Konzeption des "Augen auf"-Kinotag zum 27. Januar sind der starke Anstieg von Geschichtsverdrängung und Verleugnung in Politik und Gesellschaft, aber auch die Ergebnisse der MEMO-Jugendstudie, die 2023 ihrerseits offenlegte, dass Jugendliche und junge Erwachsene zwar im Kontext der NS-Zeit Faktenwissen, historische Orte und Gegenwartsbezüge vermittelt bekommen wollen, aber doch die Hälfte der befragten 16- bis 25-Jährigen den Zeitraum der NS-Herrschaft nicht mehr korrekt benennen kann. Diese Lücken im Faktenwissen zum Nationalsozialismus lieferten den Anlass, über neue Ansätze für Bildungsarbeit nachzudenken. Dr. Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende, Stiftung EVZ: "Wer sich mit Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung durch die Nationalsozialisten auseinandersetzt, schaut auch sensibilisierter auf Diskriminierung heute. Geschichtsvermittlung ist ein Booster für Solidarität und Demokratie. Jugendliche wollen verstehen und lernen, nicht bloß unterhalten werden. Wir brauchen interaktive und partizipative Angebote für Geschichtsvermittlung - innerhalb und außerhalb der Schule."

Der Kinotag wird konzeptioniert und realisiert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und der Agentur Jetzt & Morgen. Filmpädagogisch begleitet wird der Kinotag von VISION KINO, Netzwerk für Film und Medienkompetenz. Die Kommunikation für das Projekt hat die Agentur SteinbrennerMüller übernommen.

Wer ist die Stiftung EVZ?

Auftrag der Stiftung EVZ ist es, die Erinnerung an das Unrecht der nationalsozialistischen Verfolgung lebendig zu halten, die daraus erwachsende Verantwortung im Hier und Heute anzunehmen und die Zukunft aktiv zu gestalten. Zentrales Motiv der Stiftungsgründung im Jahr 2000 war die Auszahlung humanitärer Ausgleichsleistungen an ehemalige Zwangsarbeiter:innen des NS-Regimes - ein Meilenstein der deutschen Aufarbeitung. Heute fördert die Stiftung über ihre Handlungsfelder Bilden und Handeln Projekte und Aktivitäten, die den Überlebenden nationalsozialistischer Verfolgung, der Völkerverständigung und der Stärkung von Menschenrechten dienen.Dr. Andrea Despot ist seit 2020 Vorstandsvorsitzende der Stiftung EVZ.

