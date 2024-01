SocialNatives GmbH

SocialNatives GmbH: Mit TikTok branchenunabhängig Top-Talente für sich gewinnen

Die Strategien zur Mitarbeitergewinnung sind vielfältig: Während zahlreiche Unternehmen bereits ihre Strategien erweitern, entgeht vielen das Potenzial, das vor allem Plattformen wie TikTok für nachhaltige Mitarbeitergewinnung bieten können. Norbert Nagy, Viet Pham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein machen als Gründer und Geschäftsführer der SocialNatives GmbH genau auf diese verpasste Chance aufmerksam. Gemeinsam unterstützen sie mittelständische Unternehmen in den Bereichen Employer Branding, HR-Marketing und Social Recruiting, um qualifizierte Talente in einem herausfordernden Arbeitsmarkt zu erreichen. Hier erfahren Sie, warum TikTok mittlerweile unverzichtbar für die Mitarbeitergewinnung ist und wie auch Sie es aktiv für sich nutzen können.

TikTok wird von vielen Unternehmensführern als eine hektische Videoplattform wahrgenommen, auf der Jugendliche die neuesten Memes teilen. Dabei bleibt oft unentdeckt, dass die Plattform ein wertvolles, bisher ungenutztes Potenzial bietet, um Fachkräfte sowie Auszubildende anzusprechen und eine aktive Markenpräsenz bei der jungen Zielgruppe aufzubauen. Doch eine falsche Herangehensweise kann nicht nur zu ausbleibenden Bewerbungen und verschwendeter Zeit führen, sondern kann im schlimmsten Fall sogar dem Ruf des Unternehmens schaden. "TikTok darf nicht als traditionelle Methode der Mitarbeitergewinnung betrachtet werden. Stattdessen steht ein zielgerichtetes Branding im Vordergrund, um sich nachhaltig im Bewusstsein junger Menschen zu verankern und als starker Arbeitgeber wahrgenommen zu werden", sagt Norbert Nagy, Geschäftsführer der SocialNatives GmbH.

"Wer als Arbeitgeber attraktiv und sichtbar auf TikTok für die neue Generation werden will, ist bei uns an der richtigen Stelle", fügt der Experte hinzu. Als Mitgründer und Geschäftsführer der SocialNatives GmbH unterstützt Norbert Nagy gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Viet Pham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein mittelständische Unternehmen dabei, Nachwuchskräfte zu gewinnen. Dabei setzen sie konsequent auf digitale Strategien. Der innovative Ansatz in den Bereichen Employer Branding, Personalmarketing und Social Recruiting verändert nachhaltig die Wahrnehmung dieser Unternehmen unter jungen Menschen. Ihr gemeinsames Ziel ist dabei klar definiert: die Wiederherstellung ihrer Attraktivität, um sie so als starke Arbeitgeber zu positionieren. Das Team der SocialNatives GmbH kümmert sich um den professionellen Außenauftritt ihrer Partner und hat bereits erfolgreich Projekte auf TikTok umgesetzt - sei es durch Recruiting-Anzeigen oder durch organischen Content, der die Zielgruppe so begeisterte, dass passende Bewerbungen generiert wurden. Wie andere Unternehmen diesen Ansatz Schritt für Schritt selbst umsetzen können, damit sie TikTok als Recruiting-Kanal aufbauen können, haben die Experten in den folgenden drei Tipps zusammengefasst.

Tipp 1: Strategie in Workshops planen

Um einen reibungslosen Start auf TikTok zu gewährleisten, empfiehlt es sich, ein Kernteam des Unternehmens zusammenzubringen. In diesem Rahmen wird nicht nur die Unternehmensstrategie herausgearbeitet, sondern auch die Employer Branding-Strategie auf ein höheres Niveau gehoben. Das Team sollte einen präzisen Blick auf die kommenden Jahre werfen und die Wettbewerbssituation analysieren, um auf TikTok authentisch agieren zu können. Schließlich ist TikTok die Plattform mit der höchsten Interaktionsrate in den sozialen Medien - diese ist sogar doppelt so hoch wie auf Instagram oder Facebook und sogar viermal so hoch wie bei Snapchat. Diesen Vorteil gilt es gezielt zu nutzen.

Für langfristigen Erfolg wird die Einführung eines wöchentlichen Workshops von zwei bis drei Stunden empfohlen. In diesem Rahmen wird die eigene Arbeitgeberstrategie kritisch betrachtet und aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um die eigene Zielgruppe präzise zu identifizieren. Dabei wird definiert, welche Kandidaten rekrutiert werden sollen und wie das Unternehmen nach außen wirken möchte. Zusätzlich bietet der Workshop eine Plattform für Brainstorming-Sessions, um kreative Ideen für zukünftige Videos zu entwickeln.

Tipp 2: Informative Inhalte statt direkte Ansprache verwenden

Auf TikTok ist es entscheidend, dass Unternehmen eine unaufdringliche und nicht zu werbliche Präsenz wahren. Ein häufiger Fehler besteht darin, in jedem Video direkt auf eine Bewerbung hinzuweisen, was die TikTok-Zielgruppe eher abschrecken kann. Stattdessen sollte der Content eigenständig begeistern, ohne offensichtlich als Mittel zur Mitarbeitergewinnung wahrgenommen zu werden. Durch informative und humorvolle Inhalte können Unternehmen die Zielgruppe so ansprechen, dass diese sich automatisch stärker mit dem Unternehmen auseinandersetzt, ohne dass konkrete Bewerbungsinformationen im Vordergrund stehen.

Tipp 3: Strategien des Wettbewerbs verstehen und nutzen

Im nächsten Schritt erfolgt die Analysephase: Im Rahmen des Workshops ist es entscheidend, einen genauen Blick darauf zu werfen, welche Strategien der Wettbewerb auf TikTok verfolgt. Warum sind bestimmte TikTok-Accounts in derselben Zielgruppe so erfolgreich geworden? Um vergleichbare Erfolge zu erzielen, sollten diese Videos und ihr Aufbau genau analysiert werden. Eine präzise Zielgruppenanalyse ist dabei essenziell, um die genauen Bedürfnisse der Zielgruppe zu verstehen. Schließlich erfordern unterschiedliche Branchen auch unterschiedliche Strategien, um passende Bewerber anzusprechen. Die erstellten Inhalte können darüber hinaus nicht nur auf TikTok, sondern geschickt auf verschiedenen Kanälen geteilt werden, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Zur Steigerung der Reichweite können die Videos auch durch gezielte Sponsorings unterstützt werden.

