Buchempfehlung: Mittelstand-Gewinner - Strategie, Marke und Vertrieb für zukunftsfähige Unternehmen

Dortmund (ots)

Neues Buch von Linda und Fabian Vollberg ist jetzt erschienen / Praxisorientierter Leitfaden für nachhaltiges Wachstum im Mittelstand

In einer Zeit, in der sich mittelständische Unternehmen mit nahezu permanent steigendem Wettbewerbsdruck, sich drastisch wandelnden Märkten und immer komplexer werdender Kundenansprache konfrontiert sehen, liefern Linda und Fabian Vollberg mit ihrem neuen Buch "Mittelstand-Gewinner - Strategie, Marke und Vertrieb für zukunftsfähige Unternehmen" einen praxisnahen Leitfaden für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Das Buch ist im Mentoren-Verlag erschienen und rückt mit großer Zuversicht Wachstumschancen in den Fokus und bietet, basierend auf Best Practices aus der täglichen Arbeit, erprobte Methoden und Beispiele, um strategische Klarheit zu schaffen, Marken gezielt zu positionieren und den Vertrieb messbar zu optimieren.

"Es geht uns nicht um die eine große Wachstumsstory oder um die eine Methode, die man unbedingt anwenden muss. Es geht uns um die Verbindung von Strategie und Umsetzung und um möglichst unmittelbar und ganz pragmatisch im Unternehmensalltag einzusetzende Erfolgsmuster", so die Autoren, die seit vielen Jahren bei der Mandat Managementberatung mittelständische Unternehmen in der DACH-Region dabei unterstützen, profitabel zu wachsen. Mit praxistauglichen Vorgehensweisen, branchenübergreifend zusammengetragenen Erfolgsmustern und verschiedenen Interviews zeigt das Autorenteam auf, wo konkrete Ansatzpunkte und pragmatische Stellhebel liegen, um nachhaltiges profitables Wachstum zu realisieren - und wie sich typische Fallstricke vermeiden lassen.

Das Buch richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Unternehmen zukunftssicher aufstellen und teamorientiert voranbringen möchten. "Mittelstand-Gewinner" ist jetzt online und im Buchhandel erhältlich.

Für eine Leseprobe: https://mentoren-verlag.de/werke/mittelstand-gewinner-das-buch/

Bibliografische Angaben:

Titel: Mittelstand-Gewinner - Strategie, Marke und Vertrieb für zukunftsfähige Unternehmen

Autoren: Linda Vollberg, Fabian Vollberg

Verlag: Mentoren-Media-Verlag

ISBN: 978-3-98641-194-7

Seitenzahl: 240

Preis: 20,00 EUR

Über die Mandat Managementberatung:

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf bald 35 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 250 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund.

www.mandat.de

