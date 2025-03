Verbund Pflegehilfe

Digitale Nachversorgung: Themen auf Entscheiderwerkstatt & DRG-Forum

Mainz (ots)

Der Verbund Pflegehilfe wird in diesem Jahr unter anderem auf zwei bedeutenden Branchenevents vertreten sein: der Entscheiderwerkstatt am 19. und 20. März sowie dem DRG-Forum am 20. und 21. März. Beide Veranstaltungen bringen führende Akteure des Gesundheitswesens zusammen, um aktuelle Herausforderungen und zukunftsweisende Lösungen zu diskutieren.

Die Entscheiderwerkstatt, ein etablierter Think Tank der Healthcare-IT-Branche, bietet eine Plattform für Klinikentscheider, Technologieanbieter und Experten, um innovative Lösungen für digitale Prozesse in Krankenhäusern zu erarbeiten. Auch in diesem Jahr setzt der Verbund Pflegehilfe seinen Schwerpunkt auf das Thema "Effizienzsteigerung im Entlassmanagement durch digitale Vernetzung".

Im Anschluss geht´s zum DRG-Forum

Direkt im Anschluss wird der Verbund Pflegehilfe beim DRG-Forum in Berlin präsent sein, der führenden Konferenz für Krankenhausmanagement und Gesundheitspolitik. Hier treffen sich über 1.500 Entscheider aus der Gesundheitsbranche, um über Finanzierungsmodelle, Digitalisierung und sektorenübergreifende Versorgung zu sprechen. Auch hier steht das Thema Entlassmanagement im Fokus - ein Bereich, in dem der Verbund Pflegehilfe mit seiner digitalen Lösung einen entscheidenden Beitrag zur Entlastung von Klinikpersonal und zur Verbesserung der Patientenversorgung leistet.

"Die effiziente Organisation der Nachversorgung ist eine der zentralen Herausforderungen für Kliniken. Mit dem Entlass-Manager bieten wir eine praxisnahe Lösung, die sowohl die Koordination vereinfacht als auch bürokratischen Aufwand reduziert. Wir freuen uns darauf, auf beiden Veranstaltungen mit Entscheidern aus der Branche ins Gespräch zu kommen," sagt Johannes Haas, Geschäftsführer vom Verbund Pflegehilfe.

Über den Verbund Pflegehilfe

Der Verbund Pflegehilfe berät seit 2008 kostenlos Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu vielfältigen Angeboten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Mit über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 1,5 Millionen Beratungsgesprächen pro Jahr, ist der Verbund Pflegehilfe die größte Pflegeberatung Deutschlands. Alle Informationen finden Sie auch auf www.pflegehilfe.org.

Original-Content von: Verbund Pflegehilfe, übermittelt durch news aktuell