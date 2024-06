Center Parcs

Premiere bei Center Parcs: Center Tree Festival 2024 - Eine Feier des Lebens am Schokoladenmuseum in Köln

Köln (ots)

Feierliche Premiere bei Center Parcs: Das 1. Center Tree Festival lädt herzlich dazu ein, vom 7. bis 9. Juni 2024 am Schokoladenmuseum in Köln an einem unvergesslichen Wochenende voller Freude, Spaß und Aktivitäten teilzunehmen. Zum ersten Mal in der Geschichte findet das Center Tree Festival statt und wird von Center Parcs organisiert. Es ist Teil einer europaweiten Veranstaltungstour durch Frankreich, Deutschland, die Niederlande und Belgien.

Das Center Tree Festival ist eine große Feier des Lebens: In grandiosem Rahmen bietet die mehrtägige Veranstaltung auf spaßige Art und Weise die Möglichkeit wieder mit sich selbst und den Liebsten in Kontakt zu kommen. Das bunte Angebot an Spielen und Workshops steht allen offen und ist rund um einen "Baum des Lebens" gestaltet. Foodtrucks bieten leckeren Snacks und Speisen sowie erfrischenden Drinks an, um die Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Der Eintritt und das vielfältige Aktivitätenangebot sind frei.

"Mit dem Center Tree Festival möchten wir Center Parcs näher in den Alltag der Menschen bringen", erklärt Sonja Renkens, Head of Marketing von Center Parcs in Deutschland. "Wir ermöglichen auf diese Weise, dass die Menschen auch außerhalb des Urlaubs in unseren Ferienparks das Center Parcs-Erlebnis entdecken und so unvergessliche Center Parcs-Momente mit ihren Liebsten erleben können."

Das Festival bietet eine Vielzahl von naturbezogenen Aktivitäten, die sowohl Spaß machen als auch zum Lernen anregen. Dazu gehören:

Upcycling-Workshop: Fashion-Upcyclings - aus Altem mach' Neu.

Trockenblumen-Workshop: Wunderschöne Sträuße aus nachhaltigen Trockenblumen kreieren.

Keramik-Workshop: Die kreative Ader in eine selbst gestaltete Keramiktasse einbringen.

Fresco: Meter für Meter ein nachhaltiges Kunstwerk erschaffen.

Make-up Station: Sich mit natürlichem Make-up und temporären Tattoos schmücken.

Zusätzlich versprechen die XXL-Holzspiele wie Boule, Wikingerschach, Tischfußball, Vier Gewinnt oder Tischtennis jede Menge Spaß.

Das Festival findet von Freitag, den 7. Juni, bis Sonntag, den 9. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt.

Und: Am Freitagabend, dem 7. Juni, steigt von 18 bis 22 Uhr die große Opening Party, bei der wir den Start in ein unvergessliches Center Tree Festival-Wochenende feiern - der Eintritt ist wie am restlichen Festivalwochenende natürlich kostenlos. Jeder ist herzlich dazu eingeladen gemeinsam mit den Liebsten vorbeizukommen und einen herrlichen Sommerabend mit beschwingter Musik von einem DJ, kühlen Drinks und leckerem Essen in einzigartiger Location am Schokoladenmuseum in Köln zu erleben.

Das Center Tree Festival 2024 hat zuvor bereits Station in Paris und wird nach Köln noch in Breda und Antwerpen Halt machen. Dieses erstklassige Wochenendprogramm eignet sich perfekt für Familien, Freunde und Paare, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.

Für weitere Informationen rund um das Center Tree Festival 2024:

https://www.centerparcs.de/de-de/center-tree-festival_ms

