Bundeswehrkonvoi auf Straßen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt erwartet

Berlin (ots) - Ein großer Militärverband fährt am 20. Oktober 2023 von Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg. Rund 120 Fahrzeuge des Logistikbataillons 172 aus dem brandenburgischen Beelitz fahren an diesem Tag von einer Übung gemeinsam zurück zu ihrem Heimatstandort. Der Abfahrtsort des Konvois ist die Greifen-Kaserne in der Stadt Torgelow in ...

mehr