Revolution im digitalen Aufnahmemanagement: Verbund Pflegehilfe stellt den Anfragen-Manager vor

Jetzt anmelden und die Zukunft des digitalen Aufnahmemanagements mitgestalten! Betreiber stationärer Einrichtungen und ambulanter Dienste stehen täglich vor der Herausforderung, ihren Belegungs- und Personalbedarf effizient zu managen. Bisher mussten sie dafür auf zahlreiche, oft unübersichtliche Kanäle zurückgreifen, um Anfragen von Krankenhäusern, Pflegebedürftigen und Angehörigen zu koordinieren.

Der Verbund Pflegehilfe präsentiert mit dem Anfragen-Manager eine innovative Software as a Service (SaaS)-Lösung, die diesen Prozess revolutioniert und vollständig digitalisiert. Interessierte Pflegeeinrichtungen können die Software live in Aktion erleben: Am 4. April von 14 bis 15 Uhr findet die offizielle Produktvorstellung in einem exklusiven Webinar statt (Anmeldelink). Hier erhalten die Teilnehmer umfassende Einblicke in die Funktionen und Vorteile der Lösung.

Alle Anfragen zentral an einem Ort - effizient und strukturiert

Der Anfragen-Manager bündelt sämtliche Anfragen in einer benutzerfreundlichen Oberfläche und sorgt so für eine erhebliche Vereinfachung des gesamten Aufnahmeprozesses. Statt sich mit fragmentierten und oft fehleranfälligen Systemen auseinanderzusetzen, können Pflegeeinrichtungen jetzt alle relevanten Anfragen zentral verwalten und strukturieren.

Die Vorteile auf einen Blick:

Alle Anfragen auf einer Plattform: Keine Informationsflut mehr - alle Daten werden zentral gespeichert und verwaltet.

Keine Informationsflut mehr - alle Daten werden zentral gespeichert und verwaltet. Strukturierter Aufnahmeprozess: Der gesamte Kundengewinnungsprozess ist durchdacht und optimiert.

Der gesamte Kundengewinnungsprozess ist durchdacht und optimiert. Intelligente Warteliste: Einrichtungen haben jederzeit die passende Anfrage zur Hand - komplett digital.

Einrichtungen haben jederzeit die passende Anfrage zur Hand - komplett digital. Nahtlose Integration: Strukturierte Patientendaten können einfach in bestehende Branchensoftware eingebunden werden.

Exklusive Partnerschaften für eine optimierte Anfragenverwaltung

Ein entscheidender Vorteil des Anfragen-Managers ist die exklusive Partnerschaft mit den Plattformen Wohnen-im-Alter.de und Seniorenportal.de. Dank dieser Kooperation können sämtliche Anfragen dieser Portale direkt in den Anfragen-Manager integriert werden, sodass Anbieter alle relevanten Anfragen mit nur einem Klick effizient verwalten können.

Doch die Lösung geht noch weiter: Der Anfragen-Manager ist offen für die Integration weiterer Marktplätze und Portale, um ein standardisiertes, ressourcenschonendes und zeitsparendes Anfragehandling für Pflegeanbieter zu gewährleisten.

Anfragen schnell und unkompliziert beantworten

Der Anfragen-Manager ermöglicht es, alle Anfragen zentral an einem Ort zu verwalten, wodurch diese nicht mehr verloren gehen. Dank einer übersichtlichen Oberfläche können Pflegeeinrichtungen Anfragen schnell und unkompliziert beantworten und das ohne zeitaufwendige manuelle Bearbeitung. Die Software ersetzt fehleranfällige analoge oder fragmentierte Systeme und sorgt für eine klare, nachvollziehbare Struktur.

Zudem verbessert der Anfragen-Manager die interne Kommunikation, indem berechtigte Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf aktuelle Anfragen und deren Bearbeitungsstatus erhalten. Die Zugriffsrechte können individuell festgelegt werden, sodass Mitarbeiter gezielt in den Bearbeitungsprozess eingebunden werden können.

Anfragen lassen sich filtern und priorisieren

Für eine bessere Organisation und Effizienzsteigerung bietet der Anfragen-Manager verschiedene Filter- und Sortierfunktionen. So lassen sich relevante Anfragen priorisieren und beispielsweise nach Dringlichkeit oder Eingang sortieren. Damit behalten Pflegeeinrichtungen stets den Überblick und können neue, wichtige Anfragen vorrangig bearbeiten.

"Mit dem Anfragen-Manager ermöglichen wir Pflegeeinrichtungen eine völlig neue, zukunftsfähige Lösung für ihr Belegungs- und Personalmanagement. Unser Ziel ist es, einen effizienteren und transparenteren Prozess zu schaffen, der die täglichen Abläufe erheblich erleichtert", erklärt Johannes Haas, Geschäftsführer vom Verbund Pflegehilfe. Der Anfragen-Manager setzt neue Maßstäbe für digitale Prozessoptimierung im Gesundheitswesen und bietet eine nachhaltige Antwort auf die steigenden Anforderungen in der Pflegebranche.

Synergien mit dem Entlass-Manager für ein optimiertes Patientenmanagement

Neben dem Anfragen-Manager bietet der Entlass-Manager des Verbunds Pflegehilfe eine weitere digitale Lösung, die Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser bei der optimalen Koordination von Anschlussversorgungen unterstützt. Während der Anfragen-Manager eine effiziente Aufnahme neuer Pflegebedürftiger ermöglicht, sorgt der Entlass-Manager für eine reibungslose Weitervermittlung von Patienten aus Kliniken in die passende Nachversorgung. Gemeinsam bieten diese Lösungen eine ganzheitliche Unterstützung für den digitalen Pflegeprozess.

Über den Verbund Pflegehilfe:

Der Verbund Pflegehilfe ist ein führender Anbieter von Beratungslösungen und digitalen Tools für die Pflegebranche. Mit innovativen Lösungen wie dem Entlass-Manager und dem neuen Anfragen-Manager erleichtert das Unternehmen den Arbeitsalltag von Pflegeeinrichtungen und trägt zur Optimierung der Patientenversorgung bei.

