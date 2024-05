Mitteldeutsche Zeitung

WIRTSCHAFT/VERKEHR

Abellio-Nachfolger Start will Leitstelle in Halle aufbauen

Halle/Halle (ots)

Der Zugbetreiber Start, der im Dezember 16 Regionalbahnlinien in Sachsen-Anhalt, das sogenannte Dieselnetz, von Abellio übernehmen wird, will eine eigene Leitstelle in Halle aufbauen. Der Mietvertrag für Büroräume unweit des Hauptbahnhofs sei unterschriftsreif, sagte Markus Hoffmann, Standortleiter für Mitteldeutschland, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Für Dispositionsaufgaben werde noch Personal gesucht. Die Bahn-Tochter Start hatte bei der Neuvergabe des Dieselnetzes den Zuschlag erhalten. Der Betreiberwechsel war notwendig geworden, nachdem Abellio zeitweise insolvent war. Sein Elektronetz im Süden des Landes betreibt Abellio bis Ende 2030 weiter.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell