INNSENTO HEALTH CAMPUS PASSAU GmbH

Innsento Health Campus: Auszeit mit Gesundheitskick im Hotel mit Medical Spa in Passau

Bild-Infos

Download

Passau (ots)

Schon der Philosoph Arthur Schopenhauer hatte erkannt, dass Gesundheit nicht alles, aber ohne Gesundheit alles nichts ist. Dieses wertvolle Gut zu wahren oder wiederherzustellen ist daher das Ziel im Innsento Health Campus. Dabei legt man in dem Hotel in Passau Wert darauf, dies mit Genuss, Komfort und Freude zu tun.

Der Innsento Health Campus ist ein Hotel, das Gäste in Passau mit modernen, stilvoll eingerichteten Zimmern empfängt und im hauseigenen Wellness- und Spa-Bereich zum entspannen und wohlfühlen einlädt. Auch ein Restaurant, in dem der Küchenchef die Gäste mit regionalen Spezialitäten verwöhnt, darf selbstverständlich nicht fehlen. So weit, so schön, aber wenig ungewöhnlich für ein Hotel. Doch auf der bildschönen Lage in Flussnähe des auch als "bayerisches Venedig" bekannten Ortes ruht man sich in dem Haus nicht aus. Vielmehr wartet das Hotel im Passauer Drei-Flüsse-Eck auch mit einem innovativen Konzept auf: der Idee eines "Gesundheitshotels", in dem Gäste ihre Auszeit mit einem gesundheitlichen Mehrwert verbinden können.

Man könnte meinen, der Innsento Health Campus habe sich von seiner Lage zu seiner Philosophie inspirieren lassen. Denn ähnlich wie in Passau die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz aus drei verschiedenen Himmelsrichtungen zusammentreffen, verbindet das Hotel seine klassische Aufgabe der komfortablen Unterbringung der Gäste mit einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept. Da Vorsorge bekanntlich die beste Medizin ist, hat man sich in dem Medical Spa genannten Gesundheitsbereich des Passauer Hotels neben Angeboten zur Regeneration und Heilung insbesondere die Themen Prävention und Gesundheitsförderung auf die Fahnen geschrieben.

Individuell zusammengestellte Gesundheitsprogramme

Wer ausgepowert vom Stress des Alltags ist, sich mit Gelenk- oder Wirbelsäulenbeschwerden plagt, unter Post-Covid-Symptomen leidet oder einfach nur neue Energie tanken möchte, kann sich und seiner Gesundheit mit einem individuell zugeschnittenen Medical Spa-Programm etwas Gutes tun. Vorangestellt wird ein eingehender medizinischer Check-up und ein persönliches Arztgespräch, nach dessen Auswertung sich die Gäste im Medical Spa des Passauer Health-Hotels ihr ganz persönliches Gesundheitsprogramm zusammenstellen lassen können.

Neben den Health-Packages etwa für die Entgiftung des Körpers, die Linderung von Arthrose-Beschwerden oder die Stärkung des Immunsystems warten im Innsento Health Campus auch nicht medizinische Angebote zur Gesundheitsförderung auf die Gäste. So bietet das Health-Hotel in Passau beispielsweise auch Arrangements für erholsame Spa- und Beauty-Treatments, sportliche Fit & Fun-Packages oder auch entspannende Yoga-Retreats.

Gesundheit fängt bei der Ernährung an

Es ist kein Geheimnis, dass auch die dem Körper täglich zugeführte Nahrung von entscheidender Bedeutung für die Gesundheit und das persönliche Energielevel ist. Aus diesem Grund wird im Innsento Health Campus großer Wert auf den Einflussfaktor Ernährung gelegt. Im Restaurant des Hotels in Passau wird dementsprechend überwiegend leichte und genussvolle Küche serviert, die wo immer möglich aus Zutaten in Bio-Qualität aus der Region zubereitet wird. Aufgrund ihres gesundheitsfördernden Effekts liegt der Fokus zudem auf einem großen Angebot an vegetarischen, veganen und basischen Gerichten. Für Gäste mit besonderen Ernährungsanforderungen werden in der Hotelküche gern auch individuellen Diätplänen entsprechende Mahlzeiten zubereitet.

Wer jetzt darüber nachdenkt, sich eine entspannende Auszeit mit dem besonderen Gesundheitskick in der Drei-Flüsse-Stadt Passau zu gönnen: Weitere Informationen zum Innsento Health Campus, seinem Gesundheitshotel-Konzept und dem Angebot im Medical Spa finden sich auf https://www.innsento-hc.de/.

Original-Content von: INNSENTO HEALTH CAMPUS PASSAU GmbH, übermittelt durch news aktuell