Christian Haag & Florian Sondershausen: Warum dich nicht der Markt schlägt – sondern deine Emotionen

Wo der Trading-Alltag vor allem zum Einstieg oder in allgemein ruhigen Phasen kontrollierbar wirkt, entstehen zwischen Familie, Beruf und persönlicher Ambition nicht selten Entscheidungen im Sekundenbruchteil. Je volatiler aber die Kurse, desto größer auch der innere Druck. Genau dabei zeigt sich immer wieder: Nicht fehlendes Wissen ist das größte Risiko, sondern die eigene emotionale Reaktion. Wie also lässt sie sich in der Praxis kontrollieren, um unnötige Fehlentscheidungen zu vermeiden?

Trading gilt sowohl für ambitionierte Einsteiger als auch für Fortgeschrittene als strukturierbarer Weg zu Rendite und finanzieller Selbstbestimmung. Strategien lassen sich erlernen, Setups definieren, Märkte analysieren. Auf dem Papier wirkt damit vieles steuerbar. In der Praxis jedoch zeigt sich nur allzu oft ein ganz anderes Bild: Entscheidungen fallen häufig unter Zeitdruck, zwischen beruflichen Verpflichtungen, privatem Alltag und mentaler Erschöpfung. Gerade der rund um die Uhr geöffnete Kryptomarkt erzeugt dabei eine permanente innere Anspannung: hohe Volatilität, schnelle Richtungswechsel und die Angst, einmalige Chancen zu verpassen. Schnell schleichen sich auch Gier und Übermut ein, Regeln werden gedehnt, Stopps verschoben, Fehler schöngeredet. „Die Folgen sind inkonsistente Ergebnisse, wachsender Frust und im schlimmsten Fall empfindliche Verluste“, verrät Florian Sondershausen.

„Das ist auch kein Wunder, denn wer ohne klare mentale Struktur handelt, reagiert im entscheidenden Moment instinktiv, nicht systematisch“, ergänzt Christian Haag. Als Gründer der Haag Sondershausen Consulting GmbH begleiten sie Trader beim strukturierten Einstieg und bei der gezielten Weiterentwicklung im Krypto-Trading. Ihre Arbeit verbindet dabei das nötige Marktverständnis mit mentaler Disziplin, klaren Regeln und konsequentem Risikomanagement. Statt kurzfristiger Aktivität steht ein stabiler Prozess im Fokus, der Entscheidungen planbar macht und emotionale Fehlreaktionen gezielt reduziert. Denn genau hier liegt für viele Trader der entscheidende Hebel: die eigene Klarheit im Entscheidungsprozess. Neben umfangreichen Schulungen, regelmäßigen Live-Formaten und dem kontinuierlichen Austausch innerhalb der Community setzen Florian Sondershausen und Christian Haag deshalb bewusst auf einen zusätzlichen persönlichen Ansatz. In einem separaten Call geht es explizit um den individuellen Fokus, mentale Blockaden und wiederkehrende emotionale Muster im Trading. Ziel ist es, impulsive Reaktionen einzuordnen, besser zu verstehen und im Idealfall nachhaltig zu reduzieren. Ergänzend wird jeder Teilnehmer von einem persönlichen Erfolgsmanager begleitet, mit dem regelmäßig reflektiert wird – nicht nur, wie Trades technisch laufen, sondern vor allem, wie Entscheidungen emotional getroffen werden. So entsteht langfristig die mentale Stabilität, die konsistentes Trading überhaupt erst möglich macht. Was für Trader in diesem Zusammenhang entscheidend ist, liest du hier.

Ursachen und Folgen: Deshalb ist Emotionalität der größte Feind eines jeden Traders

In volatilen Märkten entscheidet weniger das verfügbare Wissen als vielmehr die mentale Stabilität darüber, ob Strategien konsequent umgesetzt werden. Emotionen sind dabei der zentrale Störfaktor: Sie sind es, die zu Regelbrüchen führen, nicht fehlende Informationen. Insbesondere übermäßige Gier verleitet in steigenden Phasen zu übergroßen Einsätzen, verzögertem Reagieren auf Warnsignale und dem Verzicht auf rechtzeitige Gewinnsicherung. Angst hingegen wirkt in die entgegengesetzte Richtung: Geplante Trades werden voreilig abgebrochen, Positionen aus Nervosität zu eng abgesichert oder Verluste panisch realisiert.

Nach erfolgreichen Phasen wiederum entsteht häufig Übermut: Die Zahl der Trades steigt, Positionsgrößen werden ausgeweitet, während die Sorgfalt bei der Auswahl der Setups abnimmt. Hinzu kommt die Verlustaversion, also der Drang, Verluste unbedingt zurückholen zu wollen, was nicht selten in einer Kette schlechter Folgeentscheidungen endet. „Emotionen verändern nicht den Markt, sondern das Verhalten der Marktteilnehmer“, bringt es Florian Sondershausen von der Haag Sondershausen Consulting GmbH auf den Punkt. Demnach würden gerade diese emotionalen Muster langfristig dafür sorgen, dass eigentlich funktionierende Strategien ihre Wirkung verlieren und Trading zu einer mentalen Belastungsprobe wird.

Emotionen zuverlässig kontrollieren: So wird der Trading-Erfolg planbar

Zwar lassen sich Emotionen im Trading nicht gänzlich ausschalten, wohl aber systematisch kontrollieren. Ein zentraler Ansatzpunkt hierfür ist die bewusste Selbststeuerung im Entscheidungszeitpunkt: Vor jeder Aktion sorgt eine kurze Unterbrechung dafür, das Stresslevel gezielt zu senken und die geplante Handlung mit dem eigenen Trading-Plan abzugleichen. Ergänzend schafft eine konsequente Reflexionsroutine Transparenz über wiederkehrende Muster. In einem Handelsjournal werden dabei nicht nur Ein- und Ausstiege festgehalten, sondern auch die emotionale Lage vor und nach dem Trade sowie mögliche Auslöser für Regelabweichungen.

Auf dieser Basis entsteht das Prinzip der Konsequenz: Vorab definierte Regeln behalten auch dann Gültigkeit, wenn der Markt laut, hektisch oder emotional fordernd ist. Ziel ist es, Entscheidungen reproduzierbar zu machen statt stimmungsgetrieben. Struktur im Alltag verstärkt diesen Effekt zusätzlich, indem Trading als feste Routine mit klaren Zeitfenstern verstanden wird – Vorbereitung und Nachbereitung gewinnen dadurch mehr Gewicht als das permanente Beobachten des Charts. Strategie-Disziplin wirkt dabei als zentraler Hebel: Bereits vor dem Einstieg ist klar festgelegt, was gehandelt wird, aus welchem Grund ein Trade eingegangen wird, wo der Ausstieg liegt und unter welchen Bedingungen ein Setup seine Gültigkeit verliert. Während des Trades wird zudem möglichst wenig improvisiert.

„Planbarkeit entsteht nicht durch Kontrolle des Marktes, sondern durch Kontrolle des eigenen Handelns“, fasst Christian Haag von der Haag Sondershausen Consulting GmbH diesen Ansatz zusammen. Absicherungsmechanismen schützen zusätzlich vor größeren Rückschlägen, indem pro Trade nur ein klar begrenzter Kapitalanteil riskiert wird. Technisch begründete Stop-Loss-Marken, ein sauberes Chancen-Risiko-Verhältnis und gezielte Teilgewinnmitnahmen sorgen dafür, dass Verluste begrenzt und Erfolge gesichert werden. Entscheidend ist dabei auch die Klarheit über den eigenen Trading-Typ: Wer Stil, Taktung und Intensität an Alltag, Temperament und Belastbarkeit anpasst, reduziert Aktionismus und schafft die Grundlage für langfristig planbaren Trading-Erfolg.

