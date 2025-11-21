Mammotion Technology

MAMMOTION startet großen Black Friday Sale - bis zu 650 Euro Preisvorteil auf das gesamte Sortiment

Düsseldorf (ots)

Der perfekte Zeitpunkt, die eigene Rasenpflege mit MAMMOTION auf ein neues Niveau zu heben.

MAMMOTION, ein führender Anbieter intelligenter Outdoor-Roboter, bietet seinen Kunden bis zum 1. Dezember im Rahmen des Black Fridays Rabatte von bis zu 650 EUR auf ausgewählte Modelle aus dem gesamten Portfolio.

Weitere Informationen zu allen Angeboten finden Sie im MAMMOTION Online-Store sowie im MAMMOTION Amazon-Store.

Die Highlights im Überblick:

Im offiziellen MAMMOTION Online-Store erhalten Kundinnen und Kunden zusätzlich 50 % Rabatt auf ausgewähltes Zubehör, wenn sie Produkte der LUBA 2 AWD, LUBA mini AWD oder YUKA mini Serie im Bundle erwerben.

LUBA 2 AWD

Für Rasenflächen bis zu 5.000 m²: Der LUBA 2 AWD kombiniert einen leistungsstarken Allradantrieb mit dem MAMMOTION iNavi(TM) Service und ermöglicht so zentimetergenaue Navigation - vollständig ohne Einrichtung und ohne externe Antenne.

165-W-Messermotor für anspruchsvolles Gelände

Bewältigt Steigungen bis zu 80 % (38,6°)

Zentimetergenaue Führung ohne Antenne und ohne Setup

Bis zu 1.200 m² Mähleistung pro Akkuladung

LUBA mini AWD

Kompakt, robust und ideal für Rasenflächen bis 1.500 m². Der LUBA mini AWD bewältigt Steigungen bis zu 80 % und Hindernisse bis 80 mm und sorgt dank iNavi(TM) Service für dauerhaft präzise Mähergebnisse.

Allradantrieb mit zwei 88-W-Messermotoren

Verwaltung von bis zu 20 Mäh- und Sperrzonen per App

Präzise, grenzdrahtfreie Navigation ohne Antenne

LUBA mini AWD LiDAR

Die LiDAR-Version der LUBA mini AWD Serie setzt auf MAMMOTIONs weltweit erstes Tri-Fusion Positioning System für maximale Präzision. Das Modell wurde mit dem IFA Innovation Award 2025 in der Kategorie "Best in Smart Home" ausgezeichnet.

Tri-Fusion Positioning (LiDAR + RTK + AI Vision) mit ±1 cm Genauigkeit

144-Beam-LiDAR erzeugt 200.000 Punkte/Sekunde für hochauflösende 3D-Kartierung

YUKA mini

Ein Bestseller auf Amazon und ideal für kleinere Rasenflächen. Die YUKA mini Serie bietet einen kostengünstigen Einstieg in die kabellose Rasenpflege.Tri-Fusion Positioning (LiDAR + RTK + AI Vision) mit ±1 cm Genauigkeit

Intuitive Einrichtung in nur 10 Minuten

Bis zu 15 individuell planbare Zonen

YUKA

Die YUKA Serie kombiniert Rasenpflege und Laubbeseitigung in einem Gerät - inklusive selbstentleerender Funktion für mühelose Reinigung.

Selbstentleerender Mähroboter mit schnelle monterbarem Laubsauger-Kit

Automatische Entleerung des Laubbehälters an bis zu 100 definierten Punkten

SPINO E1

Der erste Poolreinigungsroboter von MAMMOTION - ein Einstiegsmodell mit professionellem Reinigungsergebnis.

Für alle Poolformen sowie für Einbau- und Aufstellpools bis 150 m²

Drei bürstenlose Motoren und 5.800 GPH Saugkraft

Reinigt Boden, Wände und Wasserlinie gründlich

MAMMOTION ist in über 30 Ländern und Regionen vertreten und zählt zu den führenden Anbietern intelligenter und umweltfreundlicher Outdoor-Lösungen. Die Black-Friday-Deals 2025 bieten die größten Preisvorteile des Jahres - nur solange der Vorrat reicht.

Über MAMMOTION

Das Unternehmen MAMMOTION hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden mit innovativen Robotern zu ermöglichen, ihre Gartenpflege smarter und umweltfreundlicher zu gestalten. Mit ihren technologischen Fortschritten im Bereich der automatisierten Gartenpflege wie zum Beispiel die UltraSense Vision AI hat MAMMOTION den Markt für Mähroboter revolutioniert. Die Produkte bieten Gartenbesitzern eine nahtlose und effiziente Lösung für die Rasenpflege, die sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich ist. Die MAMMOTION Rasenmähroboter tragen sowohl das TÜV- als auch das CE-Siegel - ein Beleg für ihre hohe Sicherheit und Qualität. oder Mit TÜV- und CE-Zertifizierung stehen die MAMMOTION Rasenmähroboter für geprüfte Sicherheit und hohe Qualität. Nachdem das Unternehmen 2023 bereits mit mehreren Plus X Awards ausgezeichnet wurde, folgten 2024 gleich drei weitere renommierte Preise: der begehrte Red Dot Design Award sowie zwei iF Design Awards für herausragendes Produktdesign.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://mammotion.com/.

