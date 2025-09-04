Mammotion Technology

Weltpremiere auf der IFA: MAMMOTION präsentiert sein neues Tri-Fusion Positionierungssystem

Berlin (ots)

MAMMOTION, Pionier auf dem Gebiet der intelligenten Outdoor-Roboter, feiert auf der IFA 2025 die Weltpremiere seines Tri-Fusion-Positionierungssystems - dem Ergebnis von neun Jahren Entwicklungsarbeit im firmeneigenen Atlas Lab: Erstmals werden LiDAR (Laser-basierte Navigation), RTK (Satellitennavigation) und die hauseigene Vision-Kameratechnologie in einer einzigen Navigationsplattform vereint, die mit einer Genauigkeit von ±1 Zentimeter arbeitet, dem Roboter eine automatische Anpassung an jeden Garten ermöglicht und wie gewohnt ohne komplizierte Einrichtung auskommt.

Navigation ohne Grenzen

RTK, LiDAR und KI-Vision - jede dieser Technologien bringt ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen mit sich. Das macht sich besonders in komplex geschnittenen Gärten mit vielen Hindernissen und Höhenunterschieden schnell bemerkbar. Das proprietäre Tri-Fusion-System von MAMMOTION kombiniert alle drei Technologien intelligent und löst damit die klassischen Herausforderungen, mit denen die einzelnen Technologien zu kämpfen haben. So entsteht ein einzigartiges Navigationssystem, das genauer, anpassungsfähiger und zuverlässiger als alle bisherigen Systeme ist:

Für kleinere Flächen bis 1.500 m² liefert LiDAR die höchste Präzision, stößt jedoch in offenen, größeren Bereichen jedoch an Grenzen. RTK ist dagegen ideal für große Flächen, hat jedoch Nachteile bei starker Abschattung durch Bäume oder Gebäude, wo Satellitensignale geschwächt oder durch Reflexionen an Mauern und Fassaden verfälscht werden können. Die Kamera-Technologie, Vision ergänzt beide Systeme, indem die integrierte künstliche Intelligenz Objekte erkennt und zusätzliche Orientierungspunkte für den Mähroboter liefert. Durch das nahtlose Zusammenspiel der drei Technologien gewährleistet das System jederzeit eine Präzision von ±1 cm - ob im Schatten oder in der Sonne, auf ebenem Boden oder an steilen Hängen

Das intelligente, dynamische Umschalten zum jeweilig besten System erfolgt dynamisch und intelligent: Das Tri-Fusion-System wählt in Echtzeit den jeweils besten Positionssensor. In vielen Regionen (abhängig von der RTK-Abdeckung) können Nutzer und Nutzerinnen durch Tri-Fusion komplett auf den Einsatz von Begrenzungskabeln und externe Basis-Stationen verzichten.

"Zum ersten Mal vereinen wir alle drei führenden Navigationstechnologien in einem System, das sich dynamisch an jede Umgebung anpasst und so absolute Stabilität und Spitzenleistung gewährleistet", sagt Jayden Wei, CEO von MAMMOTION. "Ob kleiner Stadtgarten oder weitläufiges Anwesen - Tri-Fusion garantiert ein perfektes Mähergebnis in jeder Lage und unter allen Bedingungen."

Seine Premiere feiert System auf dem LUBA mini AWD LiDAR per kostenfreiem Update (ab sofort über die Mammotion App verfügbar). Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie hier.

MAMMOTION auf der IFA 2025: Zukunftstechnologie trifft auf bewährte Rasen- und Pool-Power

Auf der IFA 2025 präsentiert MAMMOTION außerdem eine vielseitige Produktpalette für die Rasen- und Poolpflege - von präzisen Vision- und LiDAR-Mähern bis zu leistungsstarken Allrad- und Pool-Modellen.

Der LUBA mini AWD LiDAR ist für Rasenflächen bis 1.500 m² konzipiert und arbeitet ohne Begrenzungsdrähte oder RTK-Station. Er kartiert das Gelände mithilfe von LiDAR-Technologie in wenigen Minuten mit zentimetergenauer Präzision, meistert Steigungen bis zu 80 % und erkennt Hindernisse intelligent. Multi-Zonen-Management und eine einfache Tap-and-Go-Bedienung machen die Einrichtung bei diesem Model besonders nutzerfreundlich. Die Weltneuheit steht seit dem 30. Juni 2025€ (inkl. MwSt.) zum Verkauf.

Mit dem YUKA mini Vision entfällt jede Vorbereitung - das Gerät einfach auf den Rasen stellen und starten. Ein Triple-Kamera-AI-System erkennt selbst kleinste Hindernisse, trimmt Rasenkanten präzise und arbeitet zuverlässig auch bei 45 % Steigung oder im Schatten. Ideal für kleine und mittelgroße Gärten, sorgt er seit dem 15. August zum Preis von 1.199€ (inkl. MwSt.) für eine vollständig kabellose und geräuscharme Pflege.

Der LUBA 2 AWD, ausgezeichnet vom TIME Magazine als eine der besten Erfindungen des Jahres 2024, bietet Allradantrieb, UltraSense AI Vision und RTK-Mapping für Flächen bis zu 10.000 m² ohne Begrenzungsdraht. Er bewältigt Steigungen bis 80 %, unterstützt bis zu 60 verschiedene Zonen in einem Garten und arbeitet leise unter 60 dB - perfekt für große, anspruchsvolle Grundstücke. Das Flaggschiff-Modell ist je nach Reichweite für 2.599€ (inkl. MwSt.) erhältlich.

Mit dem SPINO E1 steigt MAMMOTION in die Poolpflege ein. Der kabellose Roboter bietet 5.800 GPH-Saugleistung, intelligente SmartArc-Pfadplanung und reinigt Böden, Wände sowie Wasserlinien gründlich. Eine Laufzeit von bis zu 3,5 Stunden und App-Steuerung runden das leistungsstarke, aber preislich attraktive Paket ab. Der SPINO E1 ist ab sofort in allen Regionen für 599 € (inkl. MwSt.) erhältlich.

Treffen Sie das Team auf der IFA am MAMMOTION-Stand in Halle 9, Stand 115 (Indoor) sowie im Außenbereich, Stand OCG-102.

Über MAMMOTION

Das Unternehmen MAMMOTION hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden mit innovativen Robotern zu ermöglichen, ihre Gartenpflege smarter und umweltfreundlicher zu gestalten. Mit ihren technologischen Fortschritten im Bereich der automatisierten Gartenpflege wie zum Beispiel die UltraSense Vision AI hat MAMMOTION den Markt für Mähroboter revolutioniert. Die Produkte bieten Gartenbesitzern eine nahtlose und effiziente Lösung für die Rasenpflege, die sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich ist. Die MAMMOTION Rasenmähroboter tragen sowohl das TÜV- als auch das CE-Siegel - ein Beleg für ihre hohe Sicherheit und Qualität. oder Mit TÜV- und CE-Zertifizierung stehen die MAMMOTION Rasenmähroboter für geprüfte Sicherheit und hohe Qualität. Nachdem das Unternehmen 2023 bereits mit mehreren Plus X Awards ausgezeichnet wurde, folgten 2024 gleich drei weitere renommierte Preise: der begehrte Red Dot Design Award sowie zwei iF Design Awards für herausragendes Produktdesign.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://mammotion.com/.

