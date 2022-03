TYPE Bike

TYPE Bike versteigert Fahrrad für die Ukraine-Hilfe

Ein unverkäufliches Unikat als Zeichen für den Frieden

Versteigerungsaktion auf Ebay

Der gesamte Erlös geht an Ukraine-Hilfe-Berlin e.V.

Berlin (ots)

Versteigerung zugunsten der Ukraine-Hilfe-Berlin e.V.

Die auf individuelle, hochwertige Kinder- und Jugendfahrräder spezialisierte Manufaktur TYPE Bike aus Berlin versteigert auf der Auktionsplattform Ebay ein in den Nationalfarben der Ukraine gestaltetes Kinderfahrrad.

Innerhalb einer Woche hat dafür ein engagiertes Team ein einmaliges und nicht käuflich erwerbliches Fahrrad zusammengestellt. Statt des Markenlogos, dem Fuchs, wurde die Friedenstaube angebracht, um ein Zeichen gegen Hass und Gewalt zu setzen.

"Wir sind sehr bewegt von den Ereignissen in der Ukraine. Immer mehr Frauen und Kinder kommen auf ihrer Flucht auch nach Berlin. Ein Anblick, der zutiefst berührt und unendlich traurig macht. Wir sehen uns in der Pflicht zu helfen und ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Was jetzt zählt, sind - neben Sachspenden - finanzielle Hilfen, deshalb hoffen wir insgeheim, dass teuerste Kinderfahrrad der Welt zu versteigern", so der Gründer des Unternehmens Michael Sodar.

Das Fahrrad ist genderneutral, ideal für den Einsatz in der Stadt, ist ergonomisch, sehr wendig und mit 9,5 kg handlich und leicht. Es eignet sich für Kinder im Alter von 8-12 Jahre und einer Körpergröße ab ca. 130-150 cm. In Handarbeit wurden Komponenten mit blau eloxierten Leichtbauteilen veredelt, darunter die Kurbel mit leichten Aluminiumschrauben und industriegelagerten, griffigen Pedalen bis hin zu den wertigen Alu-Ventilkappen. Der offizielle Verkaufswert des Fahrrades liegt normalerweise bei 549,- Euro.

Eine nachhaltige und umweltfreundliche Fahrradmontage gehört zu den Kernwerten von TYPE Bike. So wurde der Rahmen von der auf Oberflächenveredelung spezialisierten Firma Neuser aus Berlin ausgeführt. Die Lackierung erfolgte dabei ohne Emission und ohne umweltbelastende Lösungsmittel. Die Endmontage des Fahrrades erfolgte in der Fahrradwerkstatt der gemeinnützigen Gesellschaft Pinel, eine Initiative für die Wiedereingliederung psychisch kranker und benachteiligter Menschen.

Das Fahrrad steht ab Freitag, den 25. März 2022, 9:00 Uhr über insgesamt zehn Tage zur Versteigerung bereit unter www.ebay.de/usr/hellotype. Der Erlös geht zu 100% an die Ukraine-Hilfe-Berlin e.V.

Für Rückfragen, weitere Informationen und Fotos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Über eine Veröffentlichung und Unterstützung der Aktion würden wir uns sehr freuen!

