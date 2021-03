die Bayerische

Versicherungsgruppe die Bayerische mit Top-Ergebnis beim Stabilitätsrating der Berufsunfähigkeitsversicherer

München (ots)

Der operative Lebensversicherer der Versicherungsgruppe die Bayerische schneidet im aktuellen Map-Report der Ratingagentur Franke und Bornberg zur Stabilität der Berufsunfähigkeitsversicherer mit der Note "hervorragend" ab. Damit beweist die Bayerische, dass sie zu den Versicherern gehört, die ihr Geschäft langfristig stabil halten können und deren Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) am krisensichersten aufgestellt ist.

"In der Berufsunfähigkeitsversicherung ist die langfristige Stabilität von besonderer Bedeutung", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Obwohl wir mit unserer BU schon jetzt zu den besten im Markt gehören, verbessern wir diese kontinuierlich und passen sie an Marktentwicklungen und Kundenbedürfnisse an."

Die BU schützt vor den finanziellen Folgen, wenn man wegen einer Erkrankung oder nach einem Unfall nicht mehr arbeiten kann. Die staatliche Absicherung ist dann viel zu gering, um seinen bisherigen Lebensstandard zu halten. Kunden für das Thema BU zu sensibilisieren ist deshalb wichtig - genauso wie ein guter BU-Anbieter.

"Durch unsere hohe Finanzstärke und die Tatsache, dass wir nicht durch hohe Zinsgarantien im Bestand belastet sind, ermöglichen wir unseren Kunden dauerhaft stabile Prämien", sagt Dr. Herbert Schneidemann. "Besonders im anhaltenden Niedrigzinsumfeld sind niedrige Zinsbelastungen im Bestand Voraussetzung dafür, dass ein BU-Kunde in Zukunft seine Überschüsse in voller Höhe erhält. Mit dem Rating zeigen wir einmal mehr, dass man auch als Mittelständler nicht nur mithalten, sondern sogar in verschiedenen Bereichen führend sein kann."

Das aktuelle Rating zur Stabilität der BU von Franke und Bornberg bestätigt das sehr gute Ergebnis, das der operative Lebensversicherer der Bayerischen im BU-Stabilitätsrating der Real Rate GmbH im Herbst 2020 erzielte. Mit einem Nettozins von 3,00 Prozent im Vergleich zu 0,51 Prozent im Marktumfeld gehörte die BL die Bayerische Lebensversicherung AG beim Rating des unabhängigen Analysehauses zu den besten drei Anbietern der untersuchten 57 deutschen Lebensversicherer.

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell