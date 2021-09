Tag der Deutschen Einheit

Wissensstadt 2021: Berlin beim Tag der Deutschen Einheit in Halle (S.)

Bild-Infos

Download

Halle (S.) / Berlin (ots)

Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer.

Berlin will´s wissen: Berlin auf der EinheitsEXPO in Halle (S.)

Berlin will´s wissen. Weil der Klimawandel jetzt passiert. Weil unsere Gesundheit heute wichtig ist. Weil unser Zusammenleben auch in Zukunft funktionieren soll. Wir wollen "Gemeinsam Zukunft formen". Wir wollen wissen, wie Forschung, politische Verantwortung und gesellschaftliches Handeln am besten zusammenwirken und wie wir gemeinsam zukunftsfähige Antworten auf die globalen Herausforderungen unserer Zeit finden.

Berlin ist dieses Jahr Wissensstadt 2021 und auch die Länderpräsentation in Halle (S.) steht im Fokus der Wissenschaft. Im Berlin-Cube wird das Nachnutzungsvorhaben "Berlin TXL - The Urban Tech Republic & Schumacher Quartier" - eines der größten Zukunfts- und Stadtentwicklungsprojekte seit der Wiedervereinigung gezeigt. Kommen Sie vorbei und entdecken die Wissensstadt Berlin am Berlin-Cube gegenüber dem Opernvorplatz. Zur Länderaktion am 2. und 3. Oktober 2021 gibt es ein abwechslungsreiches Wissenschaftsprogramm. Lassen Sie sich überraschen!

Es grüßt der Ministerpräsident und Regierender Bürgermeister Michael Müller:

"Die Wiedervereinigung war gerade für Berlin ein Moment des größten Glücks. Zuvor hatte die Friedliche Revolution den Boden für das Ende der Teilung und für Freiheit und Demokratie in ganz Deutschland bereitet. All das würdigen wir gemeinsam am Tag der Deutschen Einheit. Ich freue mich, dass wir ihn in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt, in Halle (Saale) feiern!

Seit 1990 haben wir als Gesellschaft enorme Herausforderungen gemeistert. Daraus können wir Mut schöpfen, um heute engagiert Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Um dem Klimawandel zu begegnen, uns vor Pandemien zu schützen und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu sichern.

Wissenschaft und Forschung sind dafür unverzichtbar und sie prägen Berlin in besonderem Maße. Berlin ist eine Wissensstadt! Das zeigt die Präsentation Berlins bei der EinheitsEXPO 2021 auf faszinierende Weise. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken und beim Tag der Deutschen Einheit."

Noch mehr über Berlin beim Tag der Deutschen Einheit unter:

https://tag-der-deutschen-einheit.de/Berlin/

Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. #TDE2021

Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuell