Unternehmenswachstum im neuen Jahr: Bricks & Mortar Immobilien GmbH eröffnet neuen Standort in Leipzig

Leipzig (ots)

Am 01. Januar eröffnet die Unternehmensgruppe Bricks & Mortar Immobilien GmbH (kurz: BRIMO) einen neuen Standort in Leipzig, so teilte die Geschäftsleitung rund um Maximilian Wolf mit. Unter der Geschäftsführung des Gesellschafters Benjamin Voigt werden die professionellen Vertriebsstrategien und die professionelle Vermarktung der BRIMO jetzt auch in Leipzig zum Einsatz kommen.

Geschäftsführer Benjamin Voigt: "Als eine der beliebtesten Städte Deutschlands ist Leipzig mit seinem steigenden Wohnbedarf der perfekte Standort für uns. Auch hier werden wir die Ziele der BRIMO verfolgen. So werden unsere Kunden sicher in ihr neues Zuhause geführt und es wird faire wie auch erfolgreiche Immobilienvermittlungen betrieben. Dazu nutzen wir den Schlüssel zur Maklertätigkeit: Ein reger Austausch mit allen Käufern und Verkäufern. Zudem arbeiten wir mit größtem Interesse, Engagement, Fleiß und intensiver Einsatzbereitschaft."

Benjamin Voigt ist bereits seit dem Jahr 2015 in der Immobilienbranche aktiv und konnte sich seine Erfahrung vornehmlich aus dem Transaction Management und der Portfoliostrukturierung von Immobilien aneignen. Der neue Standort wird neben dem Immobilienvertrieb auch in allen Angelegenheiten rund um Ankauf und Entwicklung aktiv sein. Dass die Projektentwicklung hingegen in der eigenen Entwicklungsabteilung der Bricks & Mortar Immobilien GmbH stattfindet, kommt auch allen Immobilienverkäufern zugute. Denn die ausgebildeten Experten prüfen jede Immobilie auf ihren Mehrwert und erkennen auf diese Weise ihr Entwicklungspotenzial.

Aufgrund des großen Netzwerkes der Bricks & Mortar Immobilien finden die meisten Vermittlungen "Off-Market" statt und die Kunden profitieren von den professionellen Vertriebsstrategien der BRIMO - je nach Wunsch des Kunden können Verkaufsziele individuell berücksichtigen werden.

"Wir freuen uns sehr darauf, ein Teil der lebendigen und junggebliebenen Stadt Leipzigs zu werden. Der Geschäftsführer und Gesellschafter des neuen Standorts, Benjamin Voigt, versichert unseren Kunden seine volle Unterstützung in allen Belangen rund um den Immobilienverkauf. Zudem werden in Leipzig, wie auch an allen anderen Standorten der BRIMO, professionelle Vertriebsstrategien sowie die professionelle Vermarktung genutzt, um den hohen Standard fortzuführen", sagt Maximilian Wolf.

Über Bricks & Mortar Immobilien

Die Bricks & Mortar Unternehmensgruppe wurde im Jahr 2017 von Maximilian Wolf und seinen Partnern gegründet. Zusammen brachte das damals noch kleine Team an den Standorten München und Augsburg mehr als 60 Jahre Erfahrung aus dem Verkauf und Vertrieb von Immobilien ins Rennen. Ihre Erfahrung bündelt das Unternehmen an seinen mittlerweile elf Standorten in ganz Deutschland - weitere sind bereits in Planung. Die Marke Bricks & Mortar Immobilien will sich deutschlandweit für innovatives Immobilienbusiness einen führenden Namen machen. Im Jahr 2021 sind sie auf über 80 Mitarbeiter und Vertriebspartner angewachsen und konnten über 40 Millionen Euro Umsatz generieren. Seit dem Jahr 2020 wurden außerdem über 20 neue Bauprojekte gestartet und 15 Prozent Durchschnittsrendite erzielt.

